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ধস কবলিতদের জন্য নয়া প্যাকেজ ইসিএলের, মিটবে কি 2 দশকের পুনর্বাসন সমস্যা

Landslide Rehabilitation Package: রানিগঞ্জে ইসিএলের পুনর্বাসন-প্যাকেজ না-পসন্দ ধস কবলিতদের ৷ নতুন প্রস্তাবেও কি মিটবে সমস্যা ? বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন ইটিভি ভারত-এর তারক চট্টোপাধ্যায় ৷

LANDSLIDE REHABILITATION PACKAGE
ধস কবলিতদের জন্য নয়া প্যাকেজ ইসিএলের, মিটবে কি 2 দশকের পুনর্বাসন সমস্যা (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 8:47 PM IST

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আসানসোল, 15 সেপ্টেম্বর: বাম আমলে আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ হারাধন রায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল রানিগঞ্জ কয়লাখনির ধস কবলিতদের পুনর্বাসন দিতে হবে । সেই মতো কয়লামন্ত্রক 2661 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিল । ঠিক হয়েছিল টাকা দেবে ইসিএল । কাজ করবে রাজ্য সরকার ।

কিন্তু বাম আমলের শেষ দিক থেকে শুরু করে তৃণমূলের 15 বছর কেটে গেলেও 90 শতাংশ ধস কবলিত মানুষই পুনর্বাসন পাননি । তৃণমূলের আমলে 10 হাজার ফ্ল্যাট তৈরি হলেও ধস কবলিতরা কেউই সেই ফ্ল্যাটে যেতে রাজি হননি । বর্তমানে রাজ্যে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার চলছে । ইসিএল নতুন করে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে ধস কবলিতদের জন্য । আগে একটি ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল । এবার দেওয়া হবে দুটি ফ্ল্যাট । এই পরিবর্তনের ফলে কি তবে বিপদসঙ্কুল জীবন ছেড়ে তাঁরা পুনর্বাসন গ্রহণ করবেন ? হাল-হকিকত জেনে এল ইটিভি ভারত ।

কী ছিল ইতিহাস ?

নয়ের দশকের শেষ দিকে ডেপুটি জেনারেল অফ মাইনস সেফটি জানায়, কয়লা খননের কারণে রানিগঞ্জ খনি অঞ্চলে 141টি মৌজা ধস কবলিত ও বিপজ্জনক । এই কথা জেনে আসানসোলের তৎকালীন সিপিএম সাংসদ হারাধন রায় সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ইসিএল পুনর্বাসনের একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে । মোট 2661 কোটি টাকা মঞ্জুর হয় ধস কবলিতদের পুনর্বাসনের জন্য । ঠিক হয় টাকা দেবে ইসিএল । বাড়ি বানাবে রাজ্য সরকার ।

ধস কবলিতদের জন্য নয়া প্যাকেজ ইসিএলের, মিটবে কি 2 দশকের পুনর্বাসন সমস্যা (ইটিভি ভারত)

কিন্তু বাম আমলে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সংঘাতে অনেক সময় নষ্ট হয় । শুধু তাই নয় ধস কবলিতদের চিহ্নিত করে পরিচয় পত্র দিতেও সময় লেগে যায় বছরের পর বছর । রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল সরকার এলেও ধস কবলিতদের পুনর্বাসনের কাজে গতি আসেনি । একদিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘাত, রাজনীতি, অন্যদিকে জমি চিহ্নিতকরণ ও জটিলতা । শেষ পর্যন্ত তিনটি জায়গায় জমি চিহ্নিত করে ধস কবলিতদের জন্য তৃণমূল সরকার ফ্ল্যাট বানাতে শুরু করে । প্রায় 10 হাজারের কাছাকাছি ফ্ল্যাট তৈরি করেছিল তৃণমূল সরকার । কিন্তু সেই ফ্ল্যাটে 90 শতাংশ ধস কবলিত মানুষজনই যাননি । আজও ফাঁকা পড়ে আছে সেই ফ্ল্যাটগুলি । গ্রামের মানুষজনের দাবি সেই ফ্ল্যাটে থাকা যায় না ।

ইসিএলের নতুন করে প্যাকেজ ঘোষণা

ধস পুনর্বাসন নিয়ে ইসিএলের সিএমডি সতীশ ঝা বলেন, ‘‘2009 সালে রানিগঞ্জ মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল । সমগ্র রানিগঞ্জ কোলফিল্ড এলাকায় মোট 138টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে । বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, এসব এলাকায় যে কোনও সময় ধসের ঘটনা ঘটতে পারে । এই কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজ্য সরকারকে । মোট 2661 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । তিনটি জায়গায় প্রায় 10 হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে । উদ্দেশ্য, চিহ্নিত 138টি বিপজ্জনক স্থানের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে এসব ফ্ল্যাটে আবাসন দেওয়া ।’’

LANDSLIDE REHABILITATION PACKAGE
রানিগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চলে ধসের ঘটনা (ফাইল ছবি)

কিন্তু মানুষজন উৎসাহিত না হওয়ায় ইসিএলের পক্ষ থেকে দু’টি ফ্ল্যাট, ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে । ​সিএমডি আরও বলেন, ‘‘রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরিবারগুলিকে একটির পরিবর্তে দু’টি করে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে । কারণ অনেকেরই অভিযোগ ছিল, ফ্ল্যাটগুলো আকারে খুব ছোট । ​পাশাপাশি, দু'বছরের জন্য প্রতিদিন 500 টাকা হারে জীবনযাত্রার ভাতা (লাইভলিহুড কস্ট) প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । ঘর স্থানান্তরের জন্য প্রায় 50 হাজার টাকা ও যাতায়াত খরচের জন্যও অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ রয়েছে । সব মিলিয়ে নগদ হিসেবে প্রায় 10 লাখ টাকার একটি প্যাকেজ এবং দু'টি করে ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে । আর যাদের নিজস্ব জমি ও বাড়ি আছে, তারা সেই জমি ও ঘরের আলাদা ক্ষতিপূরণও পাবেন ।’’

গ্রামবাসীরা এখনও নারাজ

সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল রানিগঞ্জের ধস কবলিতদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন পুনর্বাসনের জন্য । কিন্তু বাসিন্দারা মন্ত্রীকে সাফ জানিয়েছেন, তাঁরা ওই ঘুপচি ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতে পারবেন না । প্রয়োজনে তাঁদের জমি দেওয়া হোক ৷ বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হোক ৷ তবেই তাঁরা পুনর্বাসন গ্রহণ করবেন ৷ না হলে এই বিপদসংকুল জীবনই তাঁদের পছন্দ ।

LANDSLIDE REHABILITATION PACKAGE
রানিগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চলে ধসের ঘটনা (ফাইল ছবি)

রানিগঞ্জের ধস কবলিত এলাকার বাসিন্দা সুকুমার চৌধুরী বলেন, ‘‘এখানে ফ্ল্যাট দেওয়ার আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে চলছে । কিন্তু পাঁচ ইঞ্চির গাঁথুনি দেওয়া ছোট ছোট ঘরগুলো কি আমাদের বসবাসের উপযুক্ত ? কতদিন ধরে আমরা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আছি । প্রতিশ্রতিই মেলে শুধু, এখানে পুনর্বাসন দেব, ওখানে দেব । কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট ভরসা বা সমাধান মেলেনি ।’’

কী বলছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ?

​রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ধস কবলিত এলাকার মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দাবিকেই সম্মতি জানিয়েছেন । পাশাপাশি তিনি তৃণমূল সরকারের বানানো ফ্ল্যাটগুলিকে নিয়েও কটাক্ষ করেছেন । অগ্নিমিত্রাবলেন, ‘‘গ্রামের মানুষ একভাবে বসবাস করতে অভ্যস্ত, তাদের জীবনধারা আলাদা । গ্রামের মানুষ মাটির বাড়িতে থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে দুই-তিনটি ঘর থাকে, উন্মুক্ত জায়গায় গরু, ছাগল ও মুরগি পালনের সুযোগ থাকে । এমন সব আবাসন তৈরি করেছে তৃণমূল সরকার যাকে দেশলাইয়ের বাক্সের সঙ্গে তুলনা করলেও দেশলাইয়ের বাক্সকে অপমান করা হবে !’’

LANDSLIDE REHABILITATION PACKAGE
রানিগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চলে ধসের ঘটনা (ফাইল ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘এখন বলা হচ্ছে দু'টি করে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে । কিন্তু গ্রামবাসীদের গবাদিপশু রয়েছে, তারা তো এই সংকীর্ণ ফ্ল্যাটে থাকতে অভ্যস্ত নয় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এই ধরনের ফ্ল্যাট তৈরি করলেন ? এসব ঘরে কারা থাকবে ? আমরা সেখানে গিয়ে দেখেছি, বাসিন্দারা এসব ফ্ল্যাটে থাকতে একেবারেই অনিচ্ছুক । জোর করে তো তাদের পাঠানো যায় না ।’’

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এই 10 হাজার ফ্ল্যাট তৈরির টাকা কি শুধুই অপচয় হল ? আগামিদিনে তবে কোন পথে ধস নিয়ে পুনর্বাসন হবে ? ইসিএল নতুন করে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেও তা গ্রহণ করতে রাজি নয় গ্রামবাসী । ফলে ধস পুনর্বাসন কার্যত অনিশ্চিত হয়েই রইল । আর মাটির তলা ফাঁকা নিয়েই ধসের আতঙ্কে বিনিদ্র রাত কাটাবে হাজার হাজার মানুষ ।

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TAGGED:

ধস
পুনর্বাসন
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RANIGANJ
LANDSLIDE REHABILITATION PACKAGE

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