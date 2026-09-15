ধস কবলিতদের জন্য নয়া প্যাকেজ ইসিএলের, মিটবে কি 2 দশকের পুনর্বাসন সমস্যা

ধস কবলিতদের জন্য নয়া প্যাকেজ ইসিএলের, মিটবে কি 2 দশকের পুনর্বাসন সমস্যা
Landslide Rehabilitation Package: রানিগঞ্জে ইসিএলের পুনর্বাসন-প্যাকেজ না-পসন্দ ধস কবলিতদের ৷ নতুন প্রস্তাবেও কি মিটবে সমস্যা ? বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন ইটিভি ভারত-এর তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : September 15, 2026 at 8:47 PM IST
আসানসোল, 15 সেপ্টেম্বর: বাম আমলে আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ হারাধন রায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল রানিগঞ্জ কয়লাখনির ধস কবলিতদের পুনর্বাসন দিতে হবে । সেই মতো কয়লামন্ত্রক 2661 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিল । ঠিক হয়েছিল টাকা দেবে ইসিএল । কাজ করবে রাজ্য সরকার ।
কিন্তু বাম আমলের শেষ দিক থেকে শুরু করে তৃণমূলের 15 বছর কেটে গেলেও 90 শতাংশ ধস কবলিত মানুষই পুনর্বাসন পাননি । তৃণমূলের আমলে 10 হাজার ফ্ল্যাট তৈরি হলেও ধস কবলিতরা কেউই সেই ফ্ল্যাটে যেতে রাজি হননি । বর্তমানে রাজ্যে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার চলছে । ইসিএল নতুন করে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে ধস কবলিতদের জন্য । আগে একটি ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল । এবার দেওয়া হবে দুটি ফ্ল্যাট । এই পরিবর্তনের ফলে কি তবে বিপদসঙ্কুল জীবন ছেড়ে তাঁরা পুনর্বাসন গ্রহণ করবেন ? হাল-হকিকত জেনে এল ইটিভি ভারত ।
কী ছিল ইতিহাস ?
নয়ের দশকের শেষ দিকে ডেপুটি জেনারেল অফ মাইনস সেফটি জানায়, কয়লা খননের কারণে রানিগঞ্জ খনি অঞ্চলে 141টি মৌজা ধস কবলিত ও বিপজ্জনক । এই কথা জেনে আসানসোলের তৎকালীন সিপিএম সাংসদ হারাধন রায় সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ইসিএল পুনর্বাসনের একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে । মোট 2661 কোটি টাকা মঞ্জুর হয় ধস কবলিতদের পুনর্বাসনের জন্য । ঠিক হয় টাকা দেবে ইসিএল । বাড়ি বানাবে রাজ্য সরকার ।
কিন্তু বাম আমলে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সংঘাতে অনেক সময় নষ্ট হয় । শুধু তাই নয় ধস কবলিতদের চিহ্নিত করে পরিচয় পত্র দিতেও সময় লেগে যায় বছরের পর বছর । রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল সরকার এলেও ধস কবলিতদের পুনর্বাসনের কাজে গতি আসেনি । একদিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘাত, রাজনীতি, অন্যদিকে জমি চিহ্নিতকরণ ও জটিলতা । শেষ পর্যন্ত তিনটি জায়গায় জমি চিহ্নিত করে ধস কবলিতদের জন্য তৃণমূল সরকার ফ্ল্যাট বানাতে শুরু করে । প্রায় 10 হাজারের কাছাকাছি ফ্ল্যাট তৈরি করেছিল তৃণমূল সরকার । কিন্তু সেই ফ্ল্যাটে 90 শতাংশ ধস কবলিত মানুষজনই যাননি । আজও ফাঁকা পড়ে আছে সেই ফ্ল্যাটগুলি । গ্রামের মানুষজনের দাবি সেই ফ্ল্যাটে থাকা যায় না ।
ইসিএলের নতুন করে প্যাকেজ ঘোষণা
ধস পুনর্বাসন নিয়ে ইসিএলের সিএমডি সতীশ ঝা বলেন, ‘‘2009 সালে রানিগঞ্জ মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল । সমগ্র রানিগঞ্জ কোলফিল্ড এলাকায় মোট 138টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে । বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, এসব এলাকায় যে কোনও সময় ধসের ঘটনা ঘটতে পারে । এই কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজ্য সরকারকে । মোট 2661 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । তিনটি জায়গায় প্রায় 10 হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে । উদ্দেশ্য, চিহ্নিত 138টি বিপজ্জনক স্থানের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে এসব ফ্ল্যাটে আবাসন দেওয়া ।’’
কিন্তু মানুষজন উৎসাহিত না হওয়ায় ইসিএলের পক্ষ থেকে দু’টি ফ্ল্যাট, ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে । সিএমডি আরও বলেন, ‘‘রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরিবারগুলিকে একটির পরিবর্তে দু’টি করে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে । কারণ অনেকেরই অভিযোগ ছিল, ফ্ল্যাটগুলো আকারে খুব ছোট । পাশাপাশি, দু'বছরের জন্য প্রতিদিন 500 টাকা হারে জীবনযাত্রার ভাতা (লাইভলিহুড কস্ট) প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । ঘর স্থানান্তরের জন্য প্রায় 50 হাজার টাকা ও যাতায়াত খরচের জন্যও অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ রয়েছে । সব মিলিয়ে নগদ হিসেবে প্রায় 10 লাখ টাকার একটি প্যাকেজ এবং দু'টি করে ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে । আর যাদের নিজস্ব জমি ও বাড়ি আছে, তারা সেই জমি ও ঘরের আলাদা ক্ষতিপূরণও পাবেন ।’’
গ্রামবাসীরা এখনও নারাজ
সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল রানিগঞ্জের ধস কবলিতদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন পুনর্বাসনের জন্য । কিন্তু বাসিন্দারা মন্ত্রীকে সাফ জানিয়েছেন, তাঁরা ওই ঘুপচি ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতে পারবেন না । প্রয়োজনে তাঁদের জমি দেওয়া হোক ৷ বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হোক ৷ তবেই তাঁরা পুনর্বাসন গ্রহণ করবেন ৷ না হলে এই বিপদসংকুল জীবনই তাঁদের পছন্দ ।
রানিগঞ্জের ধস কবলিত এলাকার বাসিন্দা সুকুমার চৌধুরী বলেন, ‘‘এখানে ফ্ল্যাট দেওয়ার আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে চলছে । কিন্তু পাঁচ ইঞ্চির গাঁথুনি দেওয়া ছোট ছোট ঘরগুলো কি আমাদের বসবাসের উপযুক্ত ? কতদিন ধরে আমরা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আছি । প্রতিশ্রতিই মেলে শুধু, এখানে পুনর্বাসন দেব, ওখানে দেব । কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট ভরসা বা সমাধান মেলেনি ।’’
কী বলছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ?
রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ধস কবলিত এলাকার মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দাবিকেই সম্মতি জানিয়েছেন । পাশাপাশি তিনি তৃণমূল সরকারের বানানো ফ্ল্যাটগুলিকে নিয়েও কটাক্ষ করেছেন । অগ্নিমিত্রাবলেন, ‘‘গ্রামের মানুষ একভাবে বসবাস করতে অভ্যস্ত, তাদের জীবনধারা আলাদা । গ্রামের মানুষ মাটির বাড়িতে থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে দুই-তিনটি ঘর থাকে, উন্মুক্ত জায়গায় গরু, ছাগল ও মুরগি পালনের সুযোগ থাকে । এমন সব আবাসন তৈরি করেছে তৃণমূল সরকার যাকে দেশলাইয়ের বাক্সের সঙ্গে তুলনা করলেও দেশলাইয়ের বাক্সকে অপমান করা হবে !’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখন বলা হচ্ছে দু'টি করে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে । কিন্তু গ্রামবাসীদের গবাদিপশু রয়েছে, তারা তো এই সংকীর্ণ ফ্ল্যাটে থাকতে অভ্যস্ত নয় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এই ধরনের ফ্ল্যাট তৈরি করলেন ? এসব ঘরে কারা থাকবে ? আমরা সেখানে গিয়ে দেখেছি, বাসিন্দারা এসব ফ্ল্যাটে থাকতে একেবারেই অনিচ্ছুক । জোর করে তো তাদের পাঠানো যায় না ।’’
প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এই 10 হাজার ফ্ল্যাট তৈরির টাকা কি শুধুই অপচয় হল ? আগামিদিনে তবে কোন পথে ধস নিয়ে পুনর্বাসন হবে ? ইসিএল নতুন করে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেও তা গ্রহণ করতে রাজি নয় গ্রামবাসী । ফলে ধস পুনর্বাসন কার্যত অনিশ্চিত হয়েই রইল । আর মাটির তলা ফাঁকা নিয়েই ধসের আতঙ্কে বিনিদ্র রাত কাটাবে হাজার হাজার মানুষ ।
আরও পড়ুন -