8-10 মার্চ কলকাতায় কমিশনের ফুল বেঞ্চ ! ফিরেই কি বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা ?

কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে জিপিএসের ব্যবস্থা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বার্তা, বাহিনীকে বিপথে চালিত করার অভিযোগ উঠলে দায় এড়াতে পারবে না রাজ্য পুলিশ ।

election commission
ইলেকশন কমিশন (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 4, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 4 মার্চ: বিধানসভা ভোটের কাউন্টডাউন কি শুরু হয়ে গেল ? 8 থেকে 10 মার্চ রাজ্যে থাকছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ । তারা দিল্লি ফিরলেই যেকোনও দিন প্রকাশ হতে পারে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে 'কান পাতলে'ই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এমন জল্পনা । এসআইআর এর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ । বকেয়া মামলার নিষ্পত্তি হবে আদালতে । ফলে প্রস্তুতির শেষ ধাপে গতি আরও বাড়িয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ।

3 মার্চ জারি হওয়া নোটিসে জানানো হয়েছে, 8 মার্চ কলকাতায় পৌঁছবেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভরতি , প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এস বি যোশী, ডিরেক্টর মনোজ সি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়াল । এই মর্মে চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে । তাঁদের সফর ঘিরে নিরাপত্তা, প্রোটোকল ও আবাসনের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনকে ।

9 মার্চ সকাল থেকেই শুরু হবে রাজনৈতিক বৈঠক । রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে আলাদা আলাদা করে 10/15 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে । ভোটার তালিকার নির্ভুলতা, স্পর্শকাতর বুথ, আইনশৃঙ্খলা, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন— একাধিক ইস্যুতে দলগুলির মতামত শুনবে কমিশন । রাজনৈতিক পর্ব শেষ হলে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসবেন প্রতিনিধিরা ।

10 মার্চ প্রশাসনিক সমন্বয়ের দিন । সকালে পরিবহণ, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পূর্ত-সহ বিভিন্ন দফতরের সচিবদের সঙ্গে আলোচনা হবে । তার পর মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, কলকাতা পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক । সবশেষে রয়েছে সাংবাদিক বৈঠক । সেদিনই দিল্লি ফেরার কথা ফুল বেঞ্চের । কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত, সফরের রিপোর্ট খতিয়ে দেখেই ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।

এদিকে রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসার আগেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের সবদিক পুনরায় খতিয়ে দেখতেই আগামিকাল বৃহস্পতিবার আবারও নোডাল এজেন্সিগুলির সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসতে চলছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। জরুরি পর্যায়ের বৈঠক হতে চলেছে রাজ্যের 25টি নোডাল এজেন্সির সঙ্গে। বৈঠকে থাকবেন রাজ্যের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা এবং স্পেশাল অবজারভার এন কে মিশ্র।

অন্যদিকে গত 1 মার্চ ভিডিও কনফারেন্সে সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি বুথে পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে । সব বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের প্রস্তুতি রাখতে হবে । যেখানে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সম্ভব নয়, সেখানে বাধ্যতামূলক ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা করতে হবে ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে জিপিএসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । বাহিনীকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানো হচ্ছে কি না, তা নজরে রাখতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে । স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত করে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে । স্পষ্ট বার্তা— কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিপথে চালিত করার অভিযোগ উঠলে দায় এড়াতে পারবে না রাজ্য পুলিশ ।

সব মিলিয়ে, কমিশনের এই সফর ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে । ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে শেষ মুহূর্তের খতিয়ান না কি নির্ঘণ্ট ঘোষণার পূর্বাভাস ? 10 মার্চের পরই মিলবে সদুত্তর ।

