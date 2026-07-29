বন্যপ্রাণী পর্যটনের উপাদান নয়, সুরক্ষাই লক্ষ্য; আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে বার্তা পর্যটন মন্ত্রীর

বন্যপ্রাণী পর্যটনের উপাদান নয়, সুরক্ষাই লক্ষ্য; আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে বার্তা পর্যটন মন্ত্রীর
বন্যপ্রাণীরা পর্যটনের উপাদান হতে পারে না। তাদেরকে সংরক্ষিত করে রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ ৷ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে বার্তা পর্যটন মন্ত্রীর ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : July 29, 2026 at 4:22 PM IST
শিলিগুড়ি, 29 জুলাই: দার্জিলিংয়ের পর সুন্দরবনকে রাজ্যের দ্বিতীয় ‘গ্লোবাল ডেস্টিনেশন’ হিসেবে গড়ে তোলার জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ তবে বন্যপ্রাণীকে পর্যটনের উপাদান হিসেবে নয়, তাদের সুরক্ষা করাই মূল অগ্রাধিকার ৷ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে সুন্দরবন নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের ৷
সম্প্রতি দক্ষিণ 24 পরগনার রায়চকে আয়োজিত ম্যানগ্রোভ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও 'ব্লু-কার্বন' অর্থনীতির বিকাশের এক গুচ্ছ পরিকল্পনার কথা উঠে আসে ৷ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে মূল উপজীব্য করে স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সড়ক ও জলপথ পরিবহনের আধুনিকীকরণ এবং পর্যটকদের সুবিধার্থে স্যাটেলাইট ম্যাপ ও হেল্পলাইন সমন্বিত বিশেষ অ্যাপ চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন পর্যটন মন্ত্রী।
তবে আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে এই বিপুল পর্যটন সম্ভাবনার মাঝেই বাঘ সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর অধিকার নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ বার্তা দিলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সুন্দরবনে পর্যটন ও বাঘ সংরক্ষণের ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে জানান, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থাকলেও, বাঘ বা অন্য কোনও বন্যপ্রাণীকে কেবল পর্যটকদের মনোরঞ্জনের বস্তু বা পর্যটনের সাধারণ উপাদান হিসেবে দেখা ভুল ৷
তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানান, "প্রথমত, সুন্দরবনের অন্যতম মূল আকর্ষণ হচ্ছে বাঘ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পর্যটনের মধ্যে বাঘের বিষয় থাকবে ৷ কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ভালো লাগার জায়গা থেকে বলতে পারি যে, বন্যপ্রাণীদেরকে পর্যটনের অংশ হিসেবে দেখানো এবং বাঘের মতন এনডেঞ্জার্ড স্পিসিসকে সংরক্ষিত করে রাখা— এর মধ্যে ভারসাম্য রাখা, এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বন্যপ্রাণীরা পর্যটনের উপাদান হতে পারে না। বরঞ্চ তাদেরকে সংরক্ষিত করে রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে সামনে রেখে কীভাবে পর্যটনেরও কিছুটা সুবিধা আমরা তুলতে পারি সেটা আমরা দেখব।"
সুন্দরবনের মতো সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রে মানুষের সঙ্গে বাঘের সহাবস্থান ও সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি আরও যোগ করেন, বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা বজায় রাখাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। পর্যটন বিকাশ যেন কোনওভাবেই ব্যাঘ্র প্রকল্প বা বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক বাসস্থানের জন্য হুমকিস্বরূপ না-হয়ে ওঠে।"
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুন্দরবন উন্নয়ন, বন বিভাগ ও পর্যটন দফতরের যৌথ উদ্যোগে গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপগুলোকে ঢেলে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশবিদদের মতে, শঙ্কর ঘোষের এই বক্তব্য বর্তমান সময়ে অত্যন্ত সময়োপযোগী। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা রক্ষা করা না গেলে কোনও পর্যটনই টেকসই হতে পারে না।
তাই সরকারের প্রস্তাবিত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন— যেমন নতুন জলপথ রুট, বিশেষ ট্রাভেল অ্যাপ বা স্যাটেলাইট ম্যাপিং— বাস্তবায়নের পাশাপাশি শঙ্কর ঘোষের তুলে ধরা এই ‘সুরক্ষাভিত্তিক পর্যটন’ ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়াই সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে সঠিক পথ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।