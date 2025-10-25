ETV Bharat / state

গজরাজের তাড়ায় প্রাণ বাঁচাতে ছুট বনকর্মীদের, কাজে এল না ছররা গুলিও

ময়নাগুড়ির ঘটনা ৷ হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, আহত হয়েছেন এক সাংবাদিক ৷ শেষমেষ বাঁশ বাগানে আশ্রয় দিকভ্রষ্ট হাতির ৷

Elephant Attack in Maynaguri
ময়নাগুড়িতে হাতির তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে পালালেন বনকর্মীরা ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 25 অক্টোবর: ময়নাগুড়ি শহরে দলছুট বুনো হাতির হানা ৷ আর সেই হাতিকে কাবু করতে ছররা গুলি ছুঁড়ল বন দফতরের কর্মীরা ৷ কিন্তু, তাতে বিপত্তি আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ ৷ ছররা গুলি ছোড়ার জেরে ক্ষিপ্ত হয়ে লোকালয়ে তাণ্ডব চালালো বুনো হাতিটি ৷ এমনকি বনকর্মীদের তাড়া করে সেটি ৷ আর প্রাণ বাঁচাতে বন্দুক ফেলে দৌড় দিলেন বনকর্মীরা ৷ তবে, এই ঘটনায় এক সাংবাদিক আহত হয়েছেন ৷ হাতিটি একটি বাঁশ ঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছে ৷

জানা গিয়েছে, জলঢাকার চর এলাকা থেকে চারের বাড়ি হয়ে একটি বুনো হাতি ময়নাগুড়ি শহরের পেটকাটি এলাকায় ঢুকে পড়ে ৷ সেখানে ধানের জমি, ড্রাগন ফলের গাছ নষ্ট করে দেয় সে ৷ এরপর সেখান থেকে ময়নাগুড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন লাইনে উঠে পড়ে হাতিটি ৷ যার জেরে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ৷ ধীর গতিতে চালানো হয় ট্রেন ৷

Elephant Attack in Maynaguri
খাগড়াবাড়িতে জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় বুনো হাতির ৷ (ইটিভি ভারত)

তবে, হাতির লোকালয়ে প্রবেশ করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশে প্রচুর লোকজনের জমায়েত হয়ে যায় ৷ কিন্তু, আশেপাশে প্রচুর মানুষ দেখে অস্থির হয়ে ওঠে হাতিটি ৷ তখনই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে সেটি ৷ সেই সময় খাগড়াবাড়ির রেলগেট এলাকায় একটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় দলছুট বুনো হাতি ৷ হাতির লোকালয় ঢোকার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷

রামশাই স্কোয়াডের বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেন ৷ হাতিটিকে ছররা গুলি ছুঁড়ে কাবু করার চেষ্টা করা হয় ৷ কিন্তু, বিফল হয় বন দফতর ৷ উল্টে বনকর্মীদের তাড়া করে সেটি ৷ পরে সেখান থেকে বেরিয়ে হাতিটি খাগড়াবাড়ি এলাকার একটি বাঁশ ঝাড়ে আশ্রয় নেওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ৷ বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে সন্ধেবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে ৷ তারপর হাতিটিকে ড্রাইভ করে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করবেন বনকর্মীরা ৷

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ADFO রাজীব দে বলেন, "আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি ৷ হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চলছে ৷" বন দফতরের কর্মীদের কথায় দিকভ্রষ্ট হওয়াতেই হাতিটি লোকালয়ে চলে এসেছে ৷ তবে, হাতি বেরিয়ে আসার খবর করতে গিয়ে এক সাংবাদিক আহত হয়েছেন ৷ হাতিটি হঠাৎই তাঁর সামনে চলে আসে ৷ তবে, প্রাণে বেঁচে যান ওই সাংবাদিক ৷ তাঁকে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ তাঁর কোমরে আঘাত লেগেছে ৷

Elephant Attack in Maynaguri
ছরার গুলি ছুঁড়ে হাতিকে কাবু করার ব্যর্থ চেষ্টা বনকর্মীদের ৷ (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা অমলচন্দ্র রায় বলেন, "সকাল থেকেই হাতির হানায় আমরা দিশেহারা ৷ অনেক বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে ৷ বন দফতরের লোকজন হাতিকে ফেরাতে পারছেন না ৷ হাতি তাণ্ডব করে যাচ্ছে ৷"

ময়নাগুড়ির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদ রায় বলেন, "ময়নাগুড়ি শহরে হাতির হানা ভাবাই যায় না ৷ এই মুহূর্তে শহরের পাশেই খাগড়াবাড়িতে হাতিটি বাঁশ ঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছে ৷ গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করছেন ৷ অল্পের জন্য বনকর্মীরা প্রাণে বাঁচলেন ৷"

ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, "বন দফতর চেষ্টা করছে হাতিটিকে জঙ্গল ফেরানোর ৷ কিন্তু, হাতি যেভাবে রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছে, তাতে একটা আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷ আশা করছি বনকর্মীরা হাতিটিকে দ্রুত জঙ্গলে ফেরাতে পারবেন ৷"

TAGGED:

ELEPHANT
ELEPHANT RAMPAGE
PELLETS SHOOT TO ELEPHANT
হাতির তাণ্ডব
ELEPHANT ATTACK IN MAYNAGURI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.