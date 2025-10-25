গজরাজের তাড়ায় প্রাণ বাঁচাতে ছুট বনকর্মীদের, কাজে এল না ছররা গুলিও

গজরাজের তাড়ায় প্রাণ বাঁচাতে ছুট বনকর্মীদের, কাজে এল না ছররা গুলিও
ময়নাগুড়ির ঘটনা ৷ হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, আহত হয়েছেন এক সাংবাদিক ৷ শেষমেষ বাঁশ বাগানে আশ্রয় দিকভ্রষ্ট হাতির ৷
Published : October 25, 2025 at 1:44 PM IST
জলপাইগুড়ি, 25 অক্টোবর: ময়নাগুড়ি শহরে দলছুট বুনো হাতির হানা ৷ আর সেই হাতিকে কাবু করতে ছররা গুলি ছুঁড়ল বন দফতরের কর্মীরা ৷ কিন্তু, তাতে বিপত্তি আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ ৷ ছররা গুলি ছোড়ার জেরে ক্ষিপ্ত হয়ে লোকালয়ে তাণ্ডব চালালো বুনো হাতিটি ৷ এমনকি বনকর্মীদের তাড়া করে সেটি ৷ আর প্রাণ বাঁচাতে বন্দুক ফেলে দৌড় দিলেন বনকর্মীরা ৷ তবে, এই ঘটনায় এক সাংবাদিক আহত হয়েছেন ৷ হাতিটি একটি বাঁশ ঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, জলঢাকার চর এলাকা থেকে চারের বাড়ি হয়ে একটি বুনো হাতি ময়নাগুড়ি শহরের পেটকাটি এলাকায় ঢুকে পড়ে ৷ সেখানে ধানের জমি, ড্রাগন ফলের গাছ নষ্ট করে দেয় সে ৷ এরপর সেখান থেকে ময়নাগুড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন লাইনে উঠে পড়ে হাতিটি ৷ যার জেরে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ৷ ধীর গতিতে চালানো হয় ট্রেন ৷
তবে, হাতির লোকালয়ে প্রবেশ করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশে প্রচুর লোকজনের জমায়েত হয়ে যায় ৷ কিন্তু, আশেপাশে প্রচুর মানুষ দেখে অস্থির হয়ে ওঠে হাতিটি ৷ তখনই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে সেটি ৷ সেই সময় খাগড়াবাড়ির রেলগেট এলাকায় একটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় দলছুট বুনো হাতি ৷ হাতির লোকালয় ঢোকার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷
রামশাই স্কোয়াডের বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেন ৷ হাতিটিকে ছররা গুলি ছুঁড়ে কাবু করার চেষ্টা করা হয় ৷ কিন্তু, বিফল হয় বন দফতর ৷ উল্টে বনকর্মীদের তাড়া করে সেটি ৷ পরে সেখান থেকে বেরিয়ে হাতিটি খাগড়াবাড়ি এলাকার একটি বাঁশ ঝাড়ে আশ্রয় নেওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ৷ বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে সন্ধেবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে ৷ তারপর হাতিটিকে ড্রাইভ করে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করবেন বনকর্মীরা ৷
গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ADFO রাজীব দে বলেন, "আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি ৷ হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চলছে ৷" বন দফতরের কর্মীদের কথায় দিকভ্রষ্ট হওয়াতেই হাতিটি লোকালয়ে চলে এসেছে ৷ তবে, হাতি বেরিয়ে আসার খবর করতে গিয়ে এক সাংবাদিক আহত হয়েছেন ৷ হাতিটি হঠাৎই তাঁর সামনে চলে আসে ৷ তবে, প্রাণে বেঁচে যান ওই সাংবাদিক ৷ তাঁকে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ তাঁর কোমরে আঘাত লেগেছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা অমলচন্দ্র রায় বলেন, "সকাল থেকেই হাতির হানায় আমরা দিশেহারা ৷ অনেক বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে ৷ বন দফতরের লোকজন হাতিকে ফেরাতে পারছেন না ৷ হাতি তাণ্ডব করে যাচ্ছে ৷"
ময়নাগুড়ির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদ রায় বলেন, "ময়নাগুড়ি শহরে হাতির হানা ভাবাই যায় না ৷ এই মুহূর্তে শহরের পাশেই খাগড়াবাড়িতে হাতিটি বাঁশ ঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছে ৷ গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করছেন ৷ অল্পের জন্য বনকর্মীরা প্রাণে বাঁচলেন ৷"
ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, "বন দফতর চেষ্টা করছে হাতিটিকে জঙ্গল ফেরানোর ৷ কিন্তু, হাতি যেভাবে রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছে, তাতে একটা আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷ আশা করছি বনকর্মীরা হাতিটিকে দ্রুত জঙ্গলে ফেরাতে পারবেন ৷"