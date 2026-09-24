দল বদলাননি বলেই কি মিলন জেলে, শুভেন্দু বাইরে ? মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধলেন নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীর স্ত্রী
Nandigram Bye-Elections Cong Candidate Milan Pradhan Arrest: নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান এখনও জেলে বন্দি ৷ তাঁর স্ত্রী অর্পিতা এবার প্রচারে নামবেন ৷
Published : September 24, 2026 at 3:31 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: স্বামী জেলে ৷ সন্তান স্কুলে যেতে পারছে না ৷ একদিকে আইনি লড়াই, অন্যদিকে পরিবারের অনিশ্চয়তা ৷ এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কলকাতার বিধান ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে আবেগঘন হয়ে পড়লেন নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের স্ত্রী অর্পিতা প্রধান ৷
এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের শোন অ্যারেস্ট কার্যকর না-করার নির্দেশ দেন ৷ সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে রাজ্য ৷ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রাজ্যের আইনজীবীরা ৷ আগামিকাল প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে।
স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ, দীর্ঘ আইনি লড়াই এবং পরিবারের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে তাঁর আবেদন, "অন্যায় না-করে আমার স্বামীর মতো কেউ যেন শাস্তির মুখে না পড়েন ৷" একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি । 19 বছরের পুরনো জমি আন্দোলনের মামলায় কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এই মামলায় শুভেন্দুও দোষী বলে অভিযোগ করেন অর্পিতা ৷
তাঁর প্রশ্ন, "তিনিও যুক্ত ছিলেন সেই সময় ৷ তাহলে, মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ? তাঁর মতো যারা দল বদল করলেন, তাঁরাও কীভাবে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ? আমার স্বামী দল বদলাননি, তাই জেলে থাকবেন ?"
এদিন বক্তব্যের শুরুতে অর্পিতা প্রধান বলেন, "আমি রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না ৷" তবে এই কঠিন সময়ে যাঁরা তাঁর স্বামীর হয়ে আইনি ও রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি ৷
মিলন প্রধানের রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে অর্পিতা বলেন, "কলেজজীবন থেকেই আমার স্বামী কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত এবং দলের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বজায় রেখেছেন ৷ পরিচিত অনেকে অর্থের লোভে দলবদল করলেও তিনি নিজের অবস্থানে অটল থেকেছেন ৷ সেই কারণেই দল তাঁকে নির্বাচনে প্রার্থী করেছে ৷"
2007 সালের নন্দীগ্রাম ভূমি আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে অর্পিতা জানান, সেই সময় মিলন প্রধান এলাকার মানুষের পাশে থেকে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, ওই সময়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বামীকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে ৷
শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে অর্পিতা প্রশ্ন তোলেন, "যাঁরা প্রকৃত দোষী, তাঁরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথচ তাঁর স্বামী জেলে রয়েছেন কেন ? আমাদের একটি সন্তান রয়েছে ৷ সে স্কুলে যেতে পারছে না ৷ পরিবারের এই পরিস্থিতি কীভাবে সামলাব বুঝে উঠতে পারছি না।"
মিলন প্রধানের সঙ্গে মেদিনীপুরের মানুষের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে অর্পিতা বলেন, "এলাকার ছোট-বড় বহু মানুষ আমার স্বামীকে ভালোবাসেন ৷ সেই মানুষ কীভাবে খুনের দায়ে জেলে রয়েছেন ? মিলন প্রধান যদি কোনও অপরাধ করে থাকেন, তার প্রমাণ দেওয়া হোক ৷" একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, তাঁর স্বামীকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে ৷
এআইসিসির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ প্রকাশ জোশি দাবি করেন, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও মিলন প্রধানকে নতুন একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আদালত নির্বাচনী সময়কালে মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলিতে গ্রেফতার সংক্রান্ত সুরক্ষা দিয়েছিল ৷ এরপর খেজুরির একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ বিজেপি সরকার অত্যাচারের চরম পর্যায় চলে গিয়েছে ৷
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানান, অর্পিতা প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা হাইকোর্টে যাবেন ৷ অর্পিতা প্রধান আগামিকাল নন্দীগ্রামের বাজার থেকে তাঁর কর্মসূচি শুরু করবেন ৷ এরপর মিলন প্রধানের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তিনি ৷ ছেলে জেলে থাকায় তাঁর পরিবার যে সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে অর্পিতার পাশে থাকার কথাও জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷