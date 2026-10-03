পিটিয়ে খতম করল স্বামীকে, এই হত্যার বিচার চাই ! চোখের জলে আকুতি গণপিটুনিতে মৃতের স্ত্রীর

পিটিয়ে খতম করল স্বামীকে, এই হত্যার বিচার চাই ! চোখের জলে আকুতি গণপিটুনিতে মৃতের স্ত্রীর
Mob lynching in Siliguri: সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী মানুষটিকে হারিয়ে দিশেহারা রাজিয়া । তাঁর এক মেয়ে-সহ মোট তিনটি সন্তান রয়েছে ।
Published : October 3, 2026 at 6:14 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 অক্টোবর: শনিবার ভোররাতে মাটিগাড়া ও বাগডোগরা থানার সীমান্তবর্তী এলাকায় গরু চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে প্রাণ গিয়েছে চোপড়া থানার সোনাপুরের বাসিন্দা সাহিদ আখতারের । এই ঘটনায় বাগডোগরা থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে এসে শোকে ভেঙে পড়লেন নিহতের স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা । তাঁর স্বামীর হত্যার বিচারের দাবিতে সরব হয়েছেন তিনি ৷
থানাসংলগ্ন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের সামনে তিনি কান্নাভেজা চোখে বলেন, "ওরা হাত-পা ভেঙে দিত ! কিন্তু এভাবে পিটিয়ে খতম করে দিল ! আমি এখন আমার তিন বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় যাব ? আমি আমার স্বামীর নির্মম হত্যার বিচার চাই ।"
স্বামীর কাজের ধরন ও সেদিনের রাতের কথা তুলে ধরে রাজিয়া জানান, সাহিদ গত 10 বছর ধরে গরু-মহিষের লাইনের কাজ অর্থাৎ লাইনম্যান হিসেবে কাজ করছিলেন । তিনি প্রতিদিনের মতো রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন । কথা ছিল, পরদিন সকালে ফিরবেন । কিন্তু সকালে আর ফিরে আসেননি । সকালের দিকে অপরিচিত একটি নম্বর থেকে রাজিয়ার কাছে ফোন আসে । ফোনের ওপাশ থেকে জানানো হয় যে, তাঁর স্বামীর গাড়িটি বাগডোগরার কাছে একটি গ্রামে আটকে গ্রামবাসীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করছে, দ্রুত যেন পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ।
কান্নায় ভেঙে পড়ে রাজিয়া বলেন, "গ্রামবাসীরা ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারত, কিংবা আমাদের ফোন করে জানাতে পারত যে লোকটিকে ধরে রাখা হয়েছে । কিন্তু তা না-করে একবারে পিটিয়ে খতম করে দেওয়া হল ! আইনের তো একটা পথ থাকে, একটা মারারও তো ধরন থাকে ! তা না-করে ওরা আমার স্বামীকে কাড়ল, আমরা কোনওদিনও আর ওকে ফেরত পাব না ।"
সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী মানুষটিকে হারিয়ে দিশেহারা রাজিয়া । তিনি জানান, তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নানা অসুস্থতায় ভুগছিলেন । উচ্চ রক্তচাপ, সুগার ও রক্তের সমস্যায় ভোগা 45 বছর বয়সি সাহিদই ছিলেন পরিবারের একমাত্র আশ্রয় । রাজিয়া প্রশ্ন তোলেন, "আমার 19 বছরের এক মেয়ে-সহ মোট তিনটি সন্তান রয়েছে । ছয় বছরের ছোট ছেলে আছে । এখন ওদের কে দেখবে ? ওদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব কে নেবে ?" রাজিয়ার দাবি, তাঁর স্বামী চোর ছিলেন না, কাজ করতেই গিয়েছিলেন । পুলিশ প্রশাসন ও আইনের কাছে অভিযুক্ত গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ও পূর্ণাঙ্গ বিচারের দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
উল্লেখ্য, শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ মাটিগাড়া ও বাগডোগরা থানার সীমান্তবর্তী তারাবাড়ি এলাকায় পিকআপ ভ্যান ও একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে একদল দুষ্কৃতী গরু চুরির উদ্দেশে ঢোকে বলে অভিযোগ । এলাকাটিতে দীর্ঘদিন ধরে গরু চুরি হতে থাকায় গ্রামবাসীরা আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন । চুরির চেষ্টা টের পেয়ে গ্রামবাসীরা দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করে ঘিরে ফেলে এবং গণপিটুনি দেয় । গণপিটুনির জেরে ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল মিলিয়ে দু'জনের মৃত্যু হয় । নিহতরা হলেন চোপড়ার বাসিন্দা সাহিদ (সায়েদ) আখতার এবং হরিয়ানার বাসিন্দা শাদ মোহাম্মদ ।
উত্তেজিত জনতা দুষ্কৃতীদের একটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দেয় । খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আরও কয়েকজনকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উদ্ধার করে । গরু চুরির অভিযোগ এবং আইন হাতে তুলে নিয়ে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা - উভয় দিক খতিয়ে দেখেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ।