মুচিপাড়া হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে সম্পত্তি-বিবাদ ! গ্রেফতার স্ত্রী
ঘটনার রাতে সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে মৃতের স্ত্রীর বয়ানে অসঙ্গতি পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : December 5, 2025 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: মুচিপাড়ায় ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় মৃতের স্ত্রীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ ৷ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরেই এই খুন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন মহিলা ৷ ঘটনাস্থল ও পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণের সঙ্গে মহিলার বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে ৷ সেই সূত্রে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে চাপের মুখে সব স্বীকার করেন তিনি ৷ তারপরেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা ৷
এই নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে ৷" উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মুচিপাড়া থানার পুলিশ মৃতের স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷ প্রাথমিক তদন্তে উঠে বিভিন্ন তথ্য ও মহিলার বয়ানে একাধিক অসঙ্গতির ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে মুচিপাড়ার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় 48 বছর বয়সী অশোককুমার দাসের রক্তাক্ত দেহ ৷ তাঁর শরীরে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন ছিল ৷ পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে দেয় ৷ তবে, কোনও অভিযোগ না-পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে ৷
সেই তদন্তেই প্রকৃত সত্যটা সামনে আসে ৷ তদন্তে উঠে এসেছে, অশোক এবং তাঁর স্ত্রী সর্বাণী দাসের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিল ৷ অশোক নিজের ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চাইছিলেন ৷ কিন্তু, স্ত্রী সর্বাণী স্বামীর সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ৷ যা নিয়ে দু’জনের মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিল ৷
মঙ্গলবার রাত 9টা নাগাদ ফ্ল্যাট বিক্রির নথিপত্র খুঁজতে বাড়িতে আসেন অশোক ৷ সেই সময়ই দু’জনের মধ্যে তীব্র অশান্তি শুরু হয় ৷ পুলিশি জেরায় সর্বাণী স্বীকার করেছেন—তিনি রান্নাঘর থেকে ছুরি নিয়ে এসে অশোককে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু,তর্কাতর্কির মধ্যেই ছুরিটি অশোকের বুকে ঢুকে যায় ৷
সর্বাণী পুলিশকে জানিয়েছেন, ঘটনার পর তিনি এবং তাঁর ছেলে অশোককে নিয়ে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে পৌঁছান ৷
কিন্তু, নার্সিংহোমে চিকিৎসক অশোককে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন ৷ অভিযোগ, নার্সিংহোমে গিয়ে অশোকের স্ত্রী দাবি করেছিলেন, তিনি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন ৷ কিন্তু, বুকের ক্ষত দেখে চিকিৎসক জানিয়ে দেন, তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে ৷ এরপরেই খবর দেওয়া হয় মুচিপাড়া থানায় ৷ পুলিশ নার্সিংহোম থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় ৷
ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অশোকের বুকের ক্ষত প্রায় 1.5 ইঞ্চি গভীর ছিল এবং ছুরির গিয়ে তাঁর ফুসফুসে আঘাত করে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছিল মঙ্গলবার রাত 9টা থেকে 11টা 55 মিনিটের মধ্যে ৷ অশোকের বাড়ির বাইরের রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা নিশ্চিত হয়েছেন, ওই সময়ে বাড়িতে বাইরের কেউ ঢোকেনি বা বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে যাননি ৷
সর্বাণী যে দাবি করেছিলেন, অশোক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন ৷ তা ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে মেলেনি ৷ কারণ, ওই সময় অক্ষত অবস্থায় অশোককে বাড়িতে ঢুকতে দেখা গিয়েছে ৷ ফলে বয়ানের সঙ্গে সিসিটিভি-র ফুটেজ না-মেলায় পুলিশের সন্দেহ হয় ৷ এরপর সর্বাণীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ এবং তার জেরে খুনের কথা স্বীকার করেন তিনি ৷ ঘটনায় আরও তথ্য জানতে পুলিশ সর্বাণী দাসকে আরও জেরা করছে ৷