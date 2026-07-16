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দু'দিন পর মিলল কাটা মুণ্ড, পরকীয়ার জেরে ভিন রাজ্য থেকে ডেকে এনে স্বামীকে 'খুন'

পরকীয়ার জেরে স্বামীকে নৃশংস খুন ! বাগডোগরায় মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ খুনের পর ফাঁসিদেওয়ায় মিলল কাটা মুণ্ড ৷ ধৃত স্ত্রী-সহ পাঁচ ৷

MURDERED ON EXTRAMARITAL AFFAIR
দু'দিন পর মিলল কাটা মুণ্ড (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 7:56 PM IST

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শিলিগুড়ি, 16 জুলাই: বাগডোগরার হাঁসখোয়া চা-বাগানে মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধারের ঘটনার রহস্যভেদ করল পুলিশ। উদ্ধার হল নিখোঁজ থাকা কাটা মাথা এবং খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র। দ্বিতীয় 'লোহাগড় কাণ্ডে'র স্মৃতি উস্কে দেওয়া এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে উঠে এসেছে দীর্ঘ সাত বছরের পরকীয়া সম্পর্ক। প্রেমের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় 10 বছরের বিবাহিত স্বামীকে ভিন রাজ্য থেকে ডেকে এনে খুনের অভিযোগ উঠেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

ঘটনায় নিহতের স্ত্রী এবং তার প্রেমিক-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা বলেন, "খুনের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরার হাঁসখোয়া চা-বাগানের 9 নম্বর সেকশনে চা-পাতা তোলার সময় শ্রমিকরা একটি মুণ্ডহীন রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। রাতভর তল্লাশি চালিয়েও নিহতের মাথার হদিশ মেলেনি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মৃত ব্যক্তির নাম ইমাম। তিনি বিহারের কিষাণগঞ্জের বাসিন্দা এবং পেশায় তান্ত্রিক। শিলিগুড়িতে তাঁর শ্বশুরবাড়ি।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতের স্ত্রী মমিনা বেগম এবং তার প্রেমিক বাগডোগরার বাসিন্দা সুদীপ পালকে গ্রেফতার করে। এছাড়াও সুদীপের দুই ভাগ্নে নিতাই পাল ও বাপি পাল এবং তাদের বন্ধু কৌশিক নাথকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অবশেষে নিখোঁজ মাথার সন্ধান পায় পুলিশ। অভিযুক্তদের সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দেহ উদ্ধােরের জায়গা থেকে প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে ফাঁসিদেওয়ার তাওয়াজোতের মুন্সিবাড়ি গ্ৰামের একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পরিত্যক্ত জায়গা থেকে নিহত ইমামের কাটা মাথা ও খুনে ব‌্যবহৃত ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ইমামের স্ত্রী মমিনা বেগমের সঙ্গে সুদীপ পালের গত সাত বছর ধরে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তাদের এই পরকীয়া সম্পর্কে ইমাম বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় তাঁকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষে মমিনা ও সুদীপ। পরিকল্পনা সফল করতে সুদীপ তার দুই ভাগ্নে ও ভাগ্নের বন্ধুকেও সামিল করে।

গত সোমবার বিকেলে বিহারের কিষাণগঞ্জ থেকে ফোন করে ইমামকে সুকৌশলে বাগডোগরায় ডেকে পাঠায় সুদীপ। তদন্তে অনুমান, সোমবার রাতে জীবিত অবস্থাতেই ইমামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় এবং পরিচয় আড়াল করার উদ্দেশে দেহ থেকে মাথাটি কেটে আলাদা করে দেওয়া হয়। এদিন ধৃত পাঁচজনকেই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুরো এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

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চা বাগানে মুণ্ডহীন দেহ
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পরকীয়ার জেরেই স্বামীকে খুন
MURDERED ON EXTRAMARITAL AFFAIR

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