নাম নেই 2002-এর ভোটার তালিকায়, তবুও SIR নিয়ে নিশ্চিন্ত হলদিবাড়ির একাংশ, কারণ কী

কোচবিহারের হলদিবাড়ি-সহ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বহু মানুষের নাম নেই 2002 সালের ভোটার তালিকায়৷ তার পরও তাঁরা কেন নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন এসআইআর নিয়ে? বিস্তারিত জানতে পড়ুন৷

SIR
ট্রাভেল কার্ড হাতে হলদিবাড়ির ক্যাম্পের বাসিন্দা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 8:15 PM IST

6 Min Read
হলদিবাড়ি (কোচবিহার), 5 নভেম্বর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR)-এর কাজ শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে৷ এই নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন, নানা আশঙ্কা, নানা ভয় কাজ করছে৷ ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকজন নির্বাচন কমিশনের এই প্রক্রিয়ার আতঙ্কে নিজেদের জীবন শেষ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে৷ এই পরিস্থিতিতে একেবারে উল্টো ছবি দেখা গেল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার একটি বিস্তীর্ণ অংশে৷ সেখানকার বাসিন্দাদের নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় নেই৷ তার পরও তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত নন৷

নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 2002 সালের ভোটার তালিকাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরেছে৷ ওই তালিকায় যাঁদের নাম আছে এবং যাঁদের বাবা-মা বা দাদু-দিদার নাম আছে, তাঁরা একেবারে নিশ্চিন্ত৷ তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার ওই বাসিন্দাদের নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় না-থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কীভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন? কীভাবে তাঁরা প্রমাণ করবেন যে তাঁরা ভারতীয়?

নাম নেই 2002-এর ভোটার তালিকায়, তবুও SIR নিয়ে নিশ্চিন্ত হলদিবাড়ির একাংশ, কারণ কী (ইটিভি ভারত)

এক্ষেত্রে যে 411টি পরিবারের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা একসময় ছিটমহলের বাসিন্দা ছিলেন৷ এক সময় বাংলাদেশে ভারতের 111টি ও ভারতে বাংলাদেশের 51টি ছিটমহল ছিল৷ 2015 সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট বা স্থল সীমান্ত চুক্তি হয়৷ সেই চুক্তি মোতাবেক দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়৷ তার পর বাংলাদেশে থাকা ভারতের ছিটমহল থেকে বাসিন্দারা এদেশে এসে বসবাস শুরু করেন৷

স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের নাম নেই 2002 সালের ভোটার তালিকায়৷ তাহলে কিসের ভিত্তিতে ওই পরিবারগুলির নাম এবারের এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত হবে?

SIR
কোচবিহারের হলদিবাড়িতে ছিটমহলের বাসিন্দাদের জন্য তৈরি হওয়া ক্যাম্প (নিজস্ব ছবি)

কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সদরের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল জানান, যাঁরা 2015 সালে স্থল সীমান্ত চুক্তি হওয়ার পর ভারতে এসেছেন, তাঁদের কাছে টেম্পোরারি ট্রাভেল কাম আইডেন্টিটি পাশ আছে৷ তাছাড়া তাঁদের স্পেশাল গ্রাউন্ডে দুই দেশের সরকার চুক্তি করে নাগরিকত্ব দিয়েছে। বিএলও যখন তাঁদের বাড়িতে যাবেন, তখন সেটা দেখালেই এসআইআর-এর ক্ষেত্রে তাঁদের সব হয়ে যাবে। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে ভারতে এসে যাঁরা নাগরিক হয়েছেন, তাঁদের তালিকা কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছেও আছে৷ ফলে এসআইআর-এর ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না৷ অযথা বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই।

ছিটমহল বিনিময় কমিটির ভারতের পক্ষে দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলেন, ‘‘এসআইআর হলে কারও কোনও সমস্যা নেই। কারণ, দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হওয়ার পরেই ভারতে এসেছিলেন বা ভারতীয় নাগরিকের স্বীকৃতি পেয়েছেন ছিটমহলের বাসিন্দারা। তাঁদেরকে সরকারের থেকে বৈধ কাগজ-সহ সব রকমের নাগরিকত্ব বা সরকারি নথি সরকার করে দিয়েছে। তাঁরা কেউ অবৈধভাবে প্রবেশ করেননি। স্পেশাল কেসে তাঁদের ভারতীয় নাগরিক করা হয়েছে।’’

SIR
হলদিবাড়ির ক্যাম্পে ছিটমহল থেকে আসা বাসিন্দারা (নিজস্ব ছবি)

বাংলাদেশের অধীনে থাকা ভারতীয় ছিট থেকে আসা সুশীল রায় বলেন, ‘‘SIR হোক। খুব ভালো। অবৈধভাবে থাকা লোকেদের বাদ দিক। দেশের জন্য মঙ্গল হবে। আমরা সরকারিভাবে এসেছি। সরকারই আমাদের দেখবে। আমরা ট্রাভেল কার্ডের মাধ্যমে ভারতে এসেছি ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে। আমাদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড-সহ বার্থ সার্টিফিকেট করে দিয়েছে সরকার। যাঁদের কাছে ট্রাভেল কার্ড আছে, তাঁদের কোনও সমস্যাই নেই। এই বিষয়ে অনেকে উস্কানি দিচ্ছে। অনেকে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ভয় পাচ্ছেন। সঠিক ছিটমহলের নাগরিক হয়ে থাকলে কোনও সমস্যাই নেই।’’

কৃষ্ণা রায় বলেন, ‘‘আমরা SIR-কে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা কেউ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নই। আমরা ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমেই এই দেশের নাগরিক হয়েছি। সরকার আমাদের নাগরিকত্ব দিয়েছে। ফলে আমাদের কাছে বৈধ সব কাগজই আছে। সরকার আমাদের এনেছে৷ এবার সরকারই আমাদের সব ব্যবস্থা করে দেবে বলে আমরা মনে করি।’’

SIR
ছিটমহল থেকে ভারতে আসার ট্রাভেল কার্ড (নিজস্ব ছবি)

কালীদাস রায় বলেন, ‘‘SIR হলে আমাদের ভালো হবে। SIR-কে আমরা স্বাগত জানাই। 2011 সালে সরকার সার্ভে করে। 2015 সালে আমরা ভারতে আসি। আমাদের বিষয়টা আন্তর্জাতিক। আমাদের কোনও সমস্যা নেই।’’ রবীন্দ্র বর্মন বলেন, ‘‘SIR নিয়ে সরকার যা করবে তাই। আমাদের 2002 সালে ভোটার লিস্টে নাম ছিল না। সরকার আমাদের সব পরিচয়পত্রই করে দিয়েছে 2015 সালে।’’

শিশিরকুমার রায় আগে কোটভাজনি ছিটমহলে ছিলেন। এখন তিনি ভারতের নাগরিক৷ তিনি বলেন, ‘‘ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি হওয়ার পর আমাদের ভারতে নিয়ে এল। আসার পর চারবছর অস্থায়ী শিবিরে ছিলাম। তারপর আমাদের ঘর-বাড়ি করে দেওয়া হয়। এসআইআর-এর ফলে আমাদের কোনও সমস্যা নেই৷ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের নিয়ে এসেছে। সরকার আমাদের সব কাগজ করে দিয়েছে। এসআইআর হলে ভালো। অবৈধভাবে যারা আসে, সেটা তো ঠিক নয়। আমাদের ট্রাভেল কার্ড আছে। তাছাড়া আমাদের সব কাগজই আছে।’’

SIR
নিজেদের কাজে ব্যস্ত হলদিবাড়ির ক্যাম্পের মহিলারা (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি হয় 2015 সালের 1 অগস্ট৷ ওই বছর 22-30 নভেম্বর ছিটমহল বিনিময় হয়৷ সেই সময় বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় ছিটমহলগুলি থেকে 211টি পরিবারের 979 জনের এপারে আসার কথা ছিল৷ 78 জন আসেননি৷ 901 জন এসেছিলেন।

বাংলাদেশের ভারতীয় ছিটের নিলফামারি, পঞ্চগড় জেলারগরাতি, নাটকটকা, কাজলদিঘী, নাজিরগঞ্জ, বেলুয়াডাঙা, দইখাতা, বালাপাড়া, কোটটভঞ্জনি ছিট থেকে ভারতীয়রা ভারতের কোচবিহার জেলার আসেন। ভারতীয় ছিটের বাসিন্দাদের জন্য মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা ও হলদিবাড়ি তিনটি ক্যাম্প করা হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি 478 জন মানুষ হলদিবাড়ি ক্যাম্পে আসেন। আবার অনেকে মেখলিগঞ্জ ক্যাম্পে আশ্রয় নেন।

পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের পুর্নবাসন দেওয়া হয়। প্রতি পরিবারের জন্য ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া রেশন কার্ড, আধার কার্ড, জাতিগত শংসাপত্র-সহ সব ধরনের সরকারি কাগজ সরকারের পক্ষ থেকে বানিয়ে দেওয়া হয়। সেই কারণেই তাঁদের অনেকেই নিশ্চিন্ত৷

এর মধ্যেও কেউ কেউ চিন্তায় আছেন৷ কারণ, অনেকের কাছে ট্রাভেল কার্ড নেই৷ যেমন, কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার মশালডাঙার বাসিন্দাদের একাংশ বিভ্রান্ত এসআইআর হলে তাঁদের কী হবে। তাঁদের অনেকেরই চিন্তা, তাঁদের ট্রাভেল কার্ড ছিল না, সেক্ষেত্রে তাঁদের কী হবে! কারণ, তাঁরা কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকা ছিট থেকে ট্রাভেল পাশ নিয়ে আসেননি। তাঁরা এই ভূখণ্ডেই ছিলেন।

মশালডাঙার সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা জয়নাল আবেদিন বলেন, ‘‘BLO এলেই আমরা বুঝতে পারব আমাদের কী কী কাগজ দেখাতে হবে। তাছাড়া ভারত সরকারের দেওয়া সমস্ত বৈধ কাগজই আমাদের আছে। আমাদের তালিকাও কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছেই আছে। আসলে আমাদের 2002 সালের ভোটার তালিকায় কারও নাম নেই৷ ফলে অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন।’’

