কেন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় স্কুল ছাত্ররা ? অভিভাবকদের ক্ষোভে কারণ জানালেন প্রধান শিক্ষক

কেন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় স্কুল ছাত্ররা ? অভিভাবকদের ক্ষোভে কারণ জানালেন প্রধান শিক্ষক
কার নির্দেশে স্কুল পড়ুয়াদের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় নিয়ে যাওয়া হয় ? অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে সবটা জানালেন প্রধান শিক্ষক ৷
Published : January 29, 2026 at 1:22 PM IST
হরিপাল, 29 জানুয়ারি: অভিভাবকদের না-জানিয়ে পড়ুয়াদের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বুধবার বিক্ষোভে উত্তাল হয় স্কুল চত্বর ৷ প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে এদিন বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা ৷ যার জেরে রীতিমতো উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় হুগলির নালিকুলের দেশবন্ধু বাণী মন্দির প্রাঙ্গণে । সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ৷
প্রতিদিনের মত বুধবারও স্কুলে এসেছিল ছাত্ররা । এরপরই শিক্ষকরা ক্লাস না-করিয়ে বাসে চাপিয়ে নালিকুল থেকে সিঙ্গুরের ইন্দ্রখালির মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় নিয়ে যায় তাদের । এদিকে ছেলেদের বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় অভিভাবকরা স্কুলে আসেন খোঁজ নিতে ৷ সেখান থেকেই জানতে পারেন রাজনৈতিক সভায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের ৷ এরপরই বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷ প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিভাবকরা জানতে চান, কার অনুমতিতে ছাত্রদের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের প্রশ্ন, কেন অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া স্কুলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল ছাত্রদের ? কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নিত ?
জানা গিয়েছে, সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি প্রকল্প উদ্বোধন ও জনসভার জন্য জেলার একাধিক স্কুলকে নির্দেশ পাঠানো হয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা এই সভায় উপস্থিত হয় । সেই অনুযায়ী সকাল থেকেই বিভিন্ন স্কুল থেকে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় । অন্যান্য স্কুলের মতো হুগলির নালিকুলের দেশবন্ধু বাণী মন্দিরের ছাত্রদেরও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মমতার সভায় ।
অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের তরফে এই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি তাঁদের । বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার পরেও ছেলেরা বাড়ি না-ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন তাঁরা । স্কুলে এসে জানতে পারেন তাঁদের ছেলেদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সভায় । এতেই ক্ষোভ ফেটে পড়েন অভিভাবকরা । পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ।
যদিও স্কুলের তরফে ভুল স্বীকার করে নিয়ে প্রধান শিক্ষক গদাধর বারুই জানান, জেলা শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে 90 জন ছাত্র ও 6 জন শিক্ষককে পাঠানো হয়েছিল । ছাত্রদের আসতে দেরি হওয়ায় কিছু অভিভাবকরা স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখায় । স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্দেশ আসায় স্কুলের অভিভাবকদের জানানো যায়নি ।
বাণীমন্দির স্কুলের সভাপতি মামুদ সরকার জানান, যা ঘটনা ঘটেছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক । সরকারি নির্দেশেই ছাত্রদের পাঠিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক ।
এই ঘটনায় বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য তৃণমূলের নেতারা লোক ভরাতে পারবে না বলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরও ছাড়ছে না । শিক্ষককে জোর করেছে এরা । অভিভাবকদের না জানিয়ে পড়ুয়াদের সভায় নিয়ে যাচ্ছে । তৃণমূলে বর্বরদের দল । মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধিক্কার জানাই ।"
বিষয়টি প্রসঙ্গে এসএফআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অর্ণব দাস বলেন, "তৃণমূলের স্কুল সংগঠনের নেতৃত্বে স্কুল ড্রেসে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে । এটা আইনত অপরাধ । স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে । বিষয়টা নিয়ে অভিভাবকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ।"
তৃণমূলের ব্লক সভাপতি স্নেহাশিস পাঠক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানে ও জনসভায় ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিল । কিন্তু নালিকুলের বাণীমন্দির স্কুলের ঘটনার ব্যাপারে কী হয়েছে বলতে পারব না ।"