অভিষেক এখনও জেলের বাইরে কেন? এখনই গ্রেফতার করা হোক: অর্জুন সিং
শনিবার আইআইটি খড়গপুরের অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, অভিষেককে খুব শিগগিরই জেলে পাঠানো হবে । আগাম গারদ শুভেচ্ছা রইল ।
Published : July 6, 2026 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: সেবাশ্রয় পরিষেবা ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি আরও জোরালো হল । স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যের 24 ঘণ্টার মধ্যেই একই সুরে সরব হলেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "অভিষেক এখনও জেলের বাইরে কেন, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন । ওঁকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো উচিত ।"
সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে অর্জুন সিং বলেন, "সেবাশ্রয়ের নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে । কোটি কোটি টাকা লুট করে এখন বিদেশে পালানোর ছক কষছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাই তদন্তের স্বার্থেই তাঁকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত ।"
সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া সল্টলেকের তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ টেনে অর্জুন বলেন, "তোলাবাজি কাণ্ডে দেবরাজের মতো দু'একজনকে ধরলেই হবে না । এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও বহু নির্মাণ সংস্থা ও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার ।" একই সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস রাজ্যের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তোলেন অর্জুন সিং । তাঁর বক্তব্য, নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের ইতিহাস নতুনভাবে তুলে ধরা দরকার । সেই কারণেই পাঠ্যপুস্তকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত ।
অর্জুনের এই মন্তব্যের আগে শনিবার আইআইটি খড়গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেককে কার্যত নিশানা করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । তিনি বলেছিলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছেন । এবার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পাতায় থাকবেন । ওঁর জন্য জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে । খুব শিগগিরই সেখানে পাঠানো হবে । আগাম গারদ শুভেচ্ছা রইল ।"
সেবাশ্রয় হাসপাতাল নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগও করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, হাসপাতালে পর্যাপ্ত যোগ্য চিকিৎসক ছিলেন না । আয়ুষের পড়ুয়াদের দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছে এবং চিকিৎসা পরিষেবার নামে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে । এই ঘটনায় স্বাস্থ্য দফতর স্বাধীনভাবে তদন্ত করছে । পাশাপাশি, পুলিশও পৃথক তদন্ত শুরু করেছে ।
শারদ্বতের কথায়, "আমাদের হাতে যে তথ্য-প্রমাণ আসছে, সবই পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে । স্বাস্থ্য আধিকারিক, প্রশাসনিক কর্তা কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব- যেই জড়িত থাকুন না কেন, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না । মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জবাবদিহি করতেই হবে ।"
একই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন । তাঁর অভিযোগ, সেবাশ্রয়ে আয়ুষের পড়ুয়াদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন তার নিজস্ব পথে চলবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
যদিও এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে মমতা-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল শিবির । দলের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করা হচ্ছে । তদন্তের নামে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ তৃণমূলের ।