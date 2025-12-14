স্টেডিয়ামের ঘটনায় আমার বিরুদ্ধে মামলা কেন ? আদালতে সওয়াল শতদ্রুর

স্টেডিয়ামের ঘটনায় আমার বিরুদ্ধে মামলা কেন ? আদালতে সওয়াল শতদ্রুর
লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় শতদ্রুর জামিনের আবেদন খারিজ ৷ 14 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ বিধাননগর মহকুমা আদালতের ৷
Published : December 14, 2025 at 3:29 PM IST
কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: কলকাতায় লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় আয়োজক শতদ্রু দত্তের জামিনের আবেদন খারিজ করল বিধাননগর মহকুমা আদালত ৷ রবিবার তাঁকে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ তবে, এ দিন আদালতে শতদ্রু দত্ত প্রশ্ন তোলেন, স্টেডিয়ামে যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কেন মামলা হল ? উল্লেখ্য, শনিবার কলকাতা বিমানবন্দরের সামনে থেকে শতদ্রুকে গ্রেফতার করেছিল বিধাননগর কমিশনারেট ৷
এদিন আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে শতদ্রু দত্ত দাবি করেন, তিনি কোনও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেননি এবং মাঠে যা ঘটেছে, সেই ঘটনার দায়ও তাঁর নয় ৷ আইনজীবীর সওয়াল, "আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে একাধিক ধারা দেওয়া হয়েছে, এমনকি এমপিও (মেনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার) আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ তিনি কী এমন কাজ করেছেন, যার জন্য এই আইনে মামলা হবে ?" এ দিন শতদ্রুর জামিনের আবেদনও জানানো হয় ৷
আদালতে শতদ্রু আরও দাবি করেন, "আমি এমন একজন মানুষকে নিয়ে এসেছি, যিনি শিশুদের শিক্ষা দেবেন, অনুপ্রাণিত করবেন ৷ স্টেডিয়ামে যা ঘটেছে, তার জন্য আমার বিরুদ্ধে মামলা কেন ? 14 দিনের পুলিশি হেফাজত কেন প্রয়োজন ?" এমনকি এই ঘটনার পর তাঁর পূর্বের 'খ্যাতি' ক্ষুণ্ণ হয়েছে ৷
তবে, সরকারি আইনজীবী শতদ্রু ও তাঁর আইনজীবীর করা দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন ৷ পাল্টা সওয়ালে তিনি বলেন, "তদন্তে উঠে এসেছে যে, ধৃত ব্যক্তি অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গেও একই ধরনের কাজ করেছেন ৷ মেসির সামনে কে যাবেন, আর কে যাবেন না, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আয়োজকের ৷ আয়োজক নিজের লোকজনকে নিয়ে এমনভাবে মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন, যাতে সাধারণ দর্শকরা তাঁকে ঠিকভাবে দেখতে পাননি ৷" যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য একপ্রকার শতদ্রু দত্তকেই দায়ী করেন সরকারি আইনজীবী ৷
শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসিকে এক ঝলক দেখার আশায় হাজার-হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছিলেন দর্শকরা ৷ কিন্তু, অনুষ্ঠানের বেশির ভাগ সময়েই আর্জেন্তাইন ফুটবল তারকাকে ঘিরে ছিলেন আয়োজক, রাজ্যের নেতা-মন্ত্রী এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ লোকজন ৷ ফলে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে থাকা অধিকাংশ মানুষ মেসিকে দেখতে না-পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷ মেসি মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সেই ক্ষোভই বিশৃঙ্খলার আকার নেয়।
সেই প্রেক্ষিতেই আদালতে সরকারি আইনজীবী বলেন, "জনসমাগম ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আয়োজকরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন ৷" সব পক্ষের সওয়াল শোনার পর আদালত শতদ্রু দত্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় ৷