ভাঙড়ের প্রতি বুথে থাকবে 2 ইভিএম, কারণ কী

ভাঙড়ে বুথের সংখ্যা 286৷ সেখানে প্রতিটি বুথে দু’টি করে হিসেব করলে মোট 572টি ইভিএম থাকবে৷

প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 9:35 PM IST

কলকাতা, 16 এপ্রিল: ভাঙড়৷ দক্ষিণ 24 পরগনার এই এলাকা সারা বছর বিভিন্ন কারণে উত্তপ্ত হয়ে থাকে৷ ভোটের সময় সেই উত্তেজনার পারদ একটু বেশিই থাকে৷ বিশেষ করে গত পঞ্চায়েত ভোটের সময়ই রোজই রীতিমতো রণক্ষেত্র হয়ে থাকত এই এলাকা৷ এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে একাধিকবার রাজনীতির উত্তাপ ছড়িয়েছে এই এলাকায়৷

তবে এবার সম্পূর্ণ অন্য একটি কারণে খবরের শিরোনামে চলে এসেছে ভাঙড়৷ নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, ভাঙড়ে এবার প্রতি বুথে দু’টি ইভিএম রাখা হবে৷

দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় বিধানসভা আসনে 2021 সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন নৌশাদ সিদ্দিকী৷ আইএসএফ-এর এই নেতা আবারও সেখানে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন৷ তাঁর বিপক্ষে রয়েছেন জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা৷ দ্বিতীয় দফায় আগামী 29 এপ্রিল ভাঙড়ে ভোটগ্রহণ করা হবে৷

ফলে এই আসনে লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়৷ তাই এমন একটি হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রে কেন দু’টি করে ইভিএম প্রতিটি বুথে রাখা হবে, সেই নিয়ে বাড়ছে কৌতুহল৷

নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বুথে একটি করে ইভিএম থাকে৷ সেখানে একদিকে থাকে প্রার্থীদের নাম৷ নামের পাশেই ডানদিকে থাকে একটি করেই বোতাম৷ পছন্দের প্রার্থীর পাশে থাকা বোতাম প্রেস করেই ভোট দেন ভোটাররা৷ কিন্তু একটি ইভিএম-এ 16টি জায়গা থাকে৷ ফলে সেখানে নোটা এবং 15 জন প্রার্থীর নাম ধরে৷ কিন্তু ভাঙড়ে এবার এবার 19 জন প্রার্থী রয়েছেন৷ সেই কারণে একটি ইভিএম-এ সকলের রাখা সম্ভব নয়৷ সেই কারণেই দু’টি ইভিএম-এর ব্যবস্থা করছে নির্বাচন কমিশন৷

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে মোট 19 জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন। কেউই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি৷ স্ক্রুটিনিতে কারও নাম বাতিলও হয়নি৷ ফলে 19 জন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে ভোটারদের৷ আর সেই কাজ করতে হবে দু’টি ইভিএম-এর মধ্যে থেকে৷

কমিশন সূত্রে খবর, প্রশাসনিক স্তরে ইতিমধ্যেই ওই কেন্দ্রে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকি এর জন্য ওই কেন্দ্রে যাঁরা নির্বাচনী কর্মী হবেন, তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে দুই ইভিএম ব্যবহারের সময় ভোটারদের কোনও সমস্যা না হয়। এছাড়া ওই কেন্দ্রে ভোটারদেরও সচেতন করতে প্রচার চালানো হবে বলেও জানা গিয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এই ব্যবস্থায় ভোটারদের কোনও সমস্যা হবে না। উল্লেখ্য, ভাঙড়ে মোট বুথের সংখ্যা 286৷ অর্থাৎ ওই কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজন 572টি ইভিএমের৷

