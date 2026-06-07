শুভেন্দুর ঘোষণায় নতুন গতি, উত্তরবঙ্গের AIIMS-এর দৌড়ে কেন এগিয়ে দোমোহনি

শুভেন্দুর ঘোষণায় নতুন গতি, উত্তরবঙ্গের AIIMS-এর দৌড়ে কেন এগিয়ে দোমোহনি
রেলের পরিত্যক্ত 400-500 একর জমি, উন্নত রেল-সড়ক যোগাযোগ এবং উত্তরবঙ্গের প্রায় মধ্যবর্তী অবস্থান- দোমোহনিকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা । অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : June 7, 2026 at 6:06 PM IST
জলপাইগুড়ি, 7 জুন: উত্তরবঙ্গে এইমস গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেই ঘোষণার পরই নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে জলপাইগুড়ি জেলার দোমোহনি । বহুদিন ধরেই রেলের পরিত্যক্ত 400-500 একর জমিতে এইমস তৈরির দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন । মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সেই দাবিই যেন নতুন অক্সিজেন পেয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে এইমস-এর দাবি অবশ্য নতুন নয় । একসময় রায়গঞ্জে এইমস গড়ার জন্য জমি চিহ্নিতও করা হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রকল্প চলে যায় কল্যাণীতে । ফলে উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা অপূর্ণই থেকে যায় । এবার রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর উত্তরবঙ্গে এইমস তৈরির বিষয়টি ফের সামনে আসতেই দোমোহনিকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা ।
দাবিদারদের মতে, দোমোহনির সবচেয়ে বড় শক্তি হল বিপুল পরিমাণ খালি সরকারি জমি । ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের সদর দফতর ছিল এখানে । সেই সূত্রে রেলের বিশাল জমি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । ফলে নতুন করে জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ বা জমি-সংক্রান্ত আইনি জটিলতার মুখে পড়তে হবে না । প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যা একটি বড় সুবিধা হতে পারে ।
শুধু জমিই নয়, দোমোহনির ভৌগোলিক অবস্থানও এই দাবির অন্যতম ভিত্তি । উত্তরবঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থিত দোমোহনি থেকে শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং কিংবা উত্তর দিনাজপুর-সব জেলাতেই সহজে পৌঁছনো যায় । পাশাপাশি সিকিম ও নিম্ন অসম থেকেও যোগাযোগ অত্যন্ত সুবিধাজনক । এমনকি ভুটানের নাগরিকদের জন্যও এই হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে ।
যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকেও দোমোহনি যথেষ্ট এগিয়ে । এলাকায় রয়েছে দোমোহনি রেলস্টেশন । কাছেই নিউ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড এবং নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন । পাশাপাশি পূর্ব-পশ্চিম করিডরের 27 নম্বর জাতীয় সড়কও এক কিলোমিটারের মধ্যে । ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রোগীদের জন্য এটি হতে পারে সহজলভ্য চিকিৎসাকেন্দ্র ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্যেও উঠে এসেছে সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন । প্রবীণ বাসিন্দা দীনেশচন্দ্র মজুমদারের কথায়, "দোমোহনিতে এইমস হলে শুধু জলপাইগুড়ি নয়, গোটা উত্তরবঙ্গ উপকৃত হবে । সিকিম, অসম থেকেও মানুষ সহজে চিকিৎসা পাবে ।" অন্যদিকে অরুণ দত্তের মতে, "ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে দোমোহনি আদর্শ । শিলিগুড়ি এবং কোচবিহারের মাঝামাঝি এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে ।"
চিকিৎসার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও দেখছেন এলাকার মানুষ । বহু বছর ধরে রেল কলোনির জৌলুস হারানো দোমোহনিতে বড় হাসপাতাল গড়ে উঠলে কর্মসংস্থান বাড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন হবে বলে আশা বাসিন্দাদের । স্থানীয় যুবকদের একাংশের বক্তব্য, চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি নার্সিং, প্রযুক্তি, গবেষণা এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হবে ।
উত্তরবঙ্গে উন্নত চিকিৎসা এখনও বড় চ্যালেঞ্জ । জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য বহু মানুষকে কলকাতা, ভেলোর বা দিল্লির দিকে ছুটতে হয় । ফলে এইমস-এর মতো একটি সুপার স্পেশালিটি প্রতিষ্ঠান উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠলে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আমূল বদলে যেতে পারে ।
এখন প্রশ্ন একটাই, দীর্ঘদিনের দাবি কি বাস্তবে রূপ পাবে ? রেলের পরিত্যক্ত জমি, অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা- সব মিলিয়ে দোমোহনিকে ঘিরে যে আশা তৈরি হয়েছে, তা নিছক আবেগ নয় বলেই মনে করছেন অনেকে । উত্তরবঙ্গের মানুষ এখন অপেক্ষায়, স্বপ্নের এইমস এর ঠিকানা কি শেষ পর্যন্ত দোমহনিই হবে ?
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