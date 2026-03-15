সহকর্মীকে সার্ভিস বন্দুক থেকে গুলি! অভিযুক্ত এএসআইকে হেফাজতে নিল দার্জিলিং পুলিশ
Published : March 15, 2026 at 3:25 PM IST
দার্জিলিং, 15 মার্চ: আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের কাঁধে, তাঁদের মধ্যেই রক্তাক্ত ঘটনা ! সহকর্মীর উপর সার্ভিস বন্দুক থেকে গুলি চালানোর অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দার্জিলিং পুলিশ লাইনে । ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে এক সাব-ইন্সপেক্টরকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে এক এএসআইয়ের বিরুদ্ধে । গুরুতর জখম অবস্থায় আহত পুলিশকর্মী বর্তমানে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
ঘটনার পরই অভিযুক্ত উমেশ ছেত্রীকে আটক করে পুলিশ । রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশের আবেদন মেনে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ।
এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাকারিয়া জানিয়েছেন, অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তাঁর মানসিক অবস্থাও খতিয়ে দেখা হবে। তিনি বলেন, "ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে । যদি কোনও ধরনের গাফিলতি বা অপরাধমূলক কাজের প্রমাণ মেলে, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত সাব-ইন্সপেক্টরের নাম বিনোদ তামাং । তিনি দার্জিলিংয়ের ডালি পুলিশ লাইনের সদর দফতরে কর্মরত । অভিযুক্ত সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নাম উমেশ ছেত্রী । শনিবার বিকেল প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ পুলিশ লাইনের মধ্যেই দুই পুলিশকর্মীর মধ্যে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বচসা শুরু হয় । প্রথমে কথাকাটাকাটি হলেও মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই নিজের সার্ভিস রিভলভার বের করে বিনোদ তামাংকে লক্ষ্য করে গুলি চালান উমেশ ছেত্রী ।
সৌভাগ্যক্রমে গুলি সরাসরি শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে না লেগে বিনোদ তামাংয়ের পায়ে লাগে । গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসেন অন্যান্য পুলিশকর্মীরা । দ্রুত আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল হলেও গুলির আঘাতে রক্তনালিতে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে । চিকিৎসকদের মতে, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাঁর বেশ কিছুটা সময় লাগবে ।
পুলিশ সুপারের কথায়, আপাতত ঘটনাটিকে আকস্মিক গুলিচালনার ঘটনা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, দুই পুলিশকর্মীই দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা এবং একই ইউনিটে কর্মরত ছিলেন । তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে ।
এই ঘটনার পর পুলিশমহলেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে । সাধারণ মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ । আইনরক্ষকের হাতেই যদি সহকর্মী আক্রান্ত হন, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত— সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে শৈত শহর দার্জিলিংয়ে ।
আরও পড়ুন: