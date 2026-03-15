সহকর্মীকে সার্ভিস বন্দুক থেকে গুলি! অভিযুক্ত এএসআইকে হেফাজতে নিল দার্জিলিং পুলিশ

আইনরক্ষকের হাতেই যদি সহকর্মী আক্রান্ত হন, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত - সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে শৈত শহর দার্জিলিংয়ে ।

সহকর্মীর উপর সার্ভিস বন্দুক থেকে গুলি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 3:25 PM IST

দার্জিলিং, 15 মার্চ: আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের কাঁধে, তাঁদের মধ্যেই রক্তাক্ত ঘটনা ! সহকর্মীর উপর সার্ভিস বন্দুক থেকে গুলি চালানোর অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দার্জিলিং পুলিশ লাইনে । ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে এক সাব-ইন্সপেক্টরকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে এক এএসআইয়ের বিরুদ্ধে । গুরুতর জখম অবস্থায় আহত পুলিশকর্মী বর্তমানে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

ঘটনার পরই অভিযুক্ত উমেশ ছেত্রীকে আটক করে পুলিশ । রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশের আবেদন মেনে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ।

দার্জিলিং পুলিশ লাইনে রক্তাক্ত ঘটনা (নিজস্ব চিত্র)

এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাকারিয়া জানিয়েছেন, অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তাঁর মানসিক অবস্থাও খতিয়ে দেখা হবে। তিনি বলেন, "ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে । যদি কোনও ধরনের গাফিলতি বা অপরাধমূলক কাজের প্রমাণ মেলে, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত সাব-ইন্সপেক্টরের নাম বিনোদ তামাং । তিনি দার্জিলিংয়ের ডালি পুলিশ লাইনের সদর দফতরে কর্মরত । অভিযুক্ত সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নাম উমেশ ছেত্রী । শনিবার বিকেল প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ পুলিশ লাইনের মধ্যেই দুই পুলিশকর্মীর মধ্যে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বচসা শুরু হয় । প্রথমে কথাকাটাকাটি হলেও মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই নিজের সার্ভিস রিভলভার বের করে বিনোদ তামাংকে লক্ষ্য করে গুলি চালান উমেশ ছেত্রী ।

সৌভাগ্যক্রমে গুলি সরাসরি শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে না লেগে বিনোদ তামাংয়ের পায়ে লাগে । গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসেন অন্যান্য পুলিশকর্মীরা । দ্রুত আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল হলেও গুলির আঘাতে রক্তনালিতে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে । চিকিৎসকদের মতে, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাঁর বেশ কিছুটা সময় লাগবে ।

পুলিশ সুপারের কথায়, আপাতত ঘটনাটিকে আকস্মিক গুলিচালনার ঘটনা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, দুই পুলিশকর্মীই দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা এবং একই ইউনিটে কর্মরত ছিলেন । তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে ।

এই ঘটনার পর পুলিশমহলেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে । সাধারণ মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ । আইনরক্ষকের হাতেই যদি সহকর্মী আক্রান্ত হন, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত— সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে শৈত শহর দার্জিলিংয়ে ।

