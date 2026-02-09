বিধানসভায় নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশের নিয়মে মুখ্যমন্ত্রী কেন ব্যতিক্রম, হাইকোর্টে ব্যাখ্যা এজি-র

বিধানসভায় নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশের নিয়মে মুখ্যমন্ত্রী কেন ব্যতিক্রম, হাইকোর্টে ব্যাখ্যা এজি-র
অধ্যক্ষকে সঠিক পরামর্শ দিতে নির্দেশ অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ৷ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়, পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : February 9, 2026 at 4:19 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভার অধ্যক্ষের পদ সাংবিধানিক পদ ৷ তাই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশে আদালত অবমাননা হচ্ছে না ৷ কলকাতা হাইকোর্টে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা মামলার শুনানিতে এমনটাই জানালেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছে ৷
বিধানসভার ভিতরে নিরাপত্তারক্ষী-সহ প্রবেশ করার বিষয়ে বিরোধী দলনেতার দায়ের করা মামলায় এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) তাঁর বক্তব্য জানান ৷ সেখানে তিনি বলেন, "এখানে চারটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ (পদ) রয়েছে- মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ, বিচারপতি এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷ এর বাইরে কেউ (বিরোধী দলনেতা) নিজেকে সাংবিধানিক পদের সমান বলে দাবি করতে পারেন না ৷"
এজি-র এই বক্তব্যের পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, "আদালতও বিধানসভার ভিতরের নিরাপত্তার বিষয়ে ঢুকতে চায় না ৷ তবে এই মামলার পরবর্তী শুনানি করার আগে আদালত মনে করে, বিধানসভার ভিতরে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয় ৷"
পাশাপাশি, বিধানসভার অধ্যক্ষের জারি করা নিরাপত্তারক্ষী বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি সব বিধায়কের জন্যই প্রযোজ্য হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেছেন তিনি ৷ আপাতত 27 এপ্রিল পর্যন্ত এই মামলার শুনানি মুলতবি থাকবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ৷
উল্লেখ্য, বিধানসভার ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা নিয়ে ঢোকার আর্জি জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ তাঁর বক্তব্য ছিল অধ্যক্ষের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে বিধানসভার ভিতরে ঢুকছেন ৷ তাহলে বিরোধী দলের নেতা এবং বিধায়কদের ঢুকতে দেওয়া হবে না কেন ? তাঁর বক্তব্য এটা আদালতের নির্দেশের অবমাননা ৷ কারণ মুখ্যমন্ত্রীও একজন বিধায়ক ৷
শুভেন্দুর আইনজীবী এদিন সওয়াল করেন, "কেন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নিয়মে ব্যতিক্রম করা হচ্ছে, সে বিষয়ে রাজ্যের পক্ষ থেকে কোনও উত্তর দেওয়া হচ্ছে না দিনের পর দিন ৷ তাদের বিরুদ্ধে রুল জারি করা উচিত ৷" এরপর বিচারপতি অমৃতা সিনহাও জানতে চান, "মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নিয়মে ব্যতিক্রম কেন ? বিধানসভা ভিতর থেকে সুরক্ষিত জায়গা, তাহলে কেন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বিশেষ সুরক্ষা ?"
উত্তরে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, "এটা অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত ৷ আর আদালত যদি প্রশ্ন তোলে, তাহলে এই বিষয়ে একাধিক আদালতের নির্দেশ আছে ৷ সেগুলিও আদালতের সামনে তুলে ধরতে হবে ৷"
এরপরেই বিচারপতি সিনহা বলেন, "যদি নিরাপত্তার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষী থাকে, তাহলে সে বিষয়ে আমি ঢুকতে চাই না ৷ অযথা আদালতের সময় নষ্ট করে লাভ কী ? কিন্তু, এজি-র উচিত অধ্যক্ষকেও এই বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দেওয়া ৷"
এরপরেই এজি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, "এখানে চারটি সাংবিধানিক পদ রয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী, অধ্যক্ষ, বিচারপতি এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷ এর বাইরে কেউ (বিরোধী দলনেতা) নিজেকে সাংবিধানিক পদের সমান বলে নিজেকে দাবি করতে পারেন না ৷"
এজি-র বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি তাঁকে বলেন, "আপনি এঁদের মধ্যে দু’জনকে পরামর্শ দেন ৷ আপনিও অধ্যক্ষকে এই বিষয়গুলি নিয়ে সঠিক বিবেচনা করতে পরামর্শ দেবেন ৷" সেই সঙ্গে বিধানসভায় সব বিধায়ককে সমান মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে অধ্যক্ষের জারি করা নিরাপত্তারক্ষী বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি সব বিধায়কের জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত বলে জানান বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷