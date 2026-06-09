বোলপুর-নানুরে কেন ফুটল না পদ্মফুল ? বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি বিজেপি নেতার
বোলপুর ও নানুরে 'জোর করে' দলের প্রার্থী নির্বাচন হওয়ায় বিজেপির এই পরাজয় ৷ বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি বিজেপি নেতার ৷
Published : June 9, 2026 at 3:06 PM IST
বোলপুর, 9 জুন: জেলা নেতৃত্বের মনের মতো প্রার্থী না-দেওয়ায় বোলপুর ও নানুরে বিজেপি'র পরাজয় ৷ অকপটে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের।
এতকাল অনুব্রত মণ্ডলের গড়ে বিজেপির স্থায়ী কোনও দলীয় কার্যালয় ছিল না ৷ মঙ্গলবার দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন হয়। সেই অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপি নেতা শ্যামাপদ মণ্ডল ৷ তিনি জানান, বোলপুরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ও নানুরের প্রার্থী খোকন দাসকে দলের রাজ্য নেতৃত্ব 'জোর করে' টিকিট দিয়েছে, তাই দু'টি আসনেই জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা ৷ বিজেপি নেতার এই স্বীকারোক্তি নিয়ে দলের অন্দরেই জল্পনা তুঙ্গে।
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে 7টি বিধানসভা রয়েছে। বোলপুর, নানুর, লাভপুর, ময়ূরেশ্বর, আউশগ্রাম, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট ৷ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের গড় বোলপুরে এতকাল বিজেপির কোনও স্থায়ী দলীয় কার্যালয় ছিল না ৷ এদিন, বোলপুরে বাসমালিক সমিতির ঘরে স্থায়ী দলীয় কার্যালয় করা হয় ৷ এই কার্যালয়ে উদ্বোধন করলেন বিজেপির আউশগ্রামের বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাজি। ছিলেন লাভপুরের বিধায়ক দেবাশিস ওঝা ওরফে হাকু, বিজেপের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল-সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শ্যামাপদ মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, "আমার এলাকায় মোট 7টি বিধানসভা, তার মধ্যে আমরা 5টি বিধানসভায় জয়ী হয়েছি ৷ যেটা মানুষের কল্পনার মধ্যেই ছিল না ৷ মানুষ ভেবেছিল রাজ্যের মধ্যে বোলপুর তৃণমূলের শক্তঘাঁটি, তৃণমূল কোর কমিটির মধ্যে 8 জনেরই বাস এখানে ৷ কিন্তু, সাধারণ মানুষের আর্শীবাদ সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে লড়ে জয়ী হয়েছি ।"
এরপরেই শ্যামাপদ মণ্ডল বিস্ফোরক দাবি করে বলেন, "লাভপুর থেকে জয়ী হয়েছেন দেবাশিস ওঝা, 1 কোটি টাকার বাজি ছিল, যে লাভপুর সিট তৃণমূলের থেকে ছিনিয়ে আনা যাবে না ৷ আমি দলের ঊর্ধ্বতন নেতাদের বলেছিলাম আমার মনের মতো যদি প্রার্থী দেন তারপর জেতাবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমি নেব ৷ আর আপনারা যদি নিজের মতো প্রার্থী দেন তাহলে দায়িত্ব আপনাদের থাকবে ৷ সেই জন্য যে দু'টো আসন আমরা হেরেছি সেই দুটোতে প্রার্থী জেলা নেতাদের মতে হয়নি ৷ তাঁরা চাপিয়ে দিয়েছে, তাই দায় দায়িত্ব তাঁদের ৷ অতএব আমরা সাতটা আসনে জিতলে বেশি খুশি হতাম ৷ তবে আগামিদিনে চেষ্টা করব সাতটা আসনেই বিজেপিকে জেতানোর ৷"
বোলপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ও নানুর বিধানসভার প্রার্থী খোকন দাস দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের মনের মতো ছিল না ৷ 'জোর করে চাপিয়ে' দিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব ৷ তাই এই দু'টি আসনে বোলপুর থেকে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ ও নানুর থেকে তৃণমূলের বিধান চন্দ্র মাজি জয়ী হয়েছেন ৷ ভোটের ফল প্রকাশ্যের এক মাস পর প্রকাশ্যে দলের প্রার্থীদের নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল ৷ যা নিয়ে দলের অন্দরেই জল্পনা তুঙ্গে ৷