'হু'র প্রতিনিধি, কখনও সিআইডি অফিসার ! কয়েক লক্ষ প্রতারণায় পুরুলিয়ায় ধৃত 'বহুরূপী'

'হু'র প্রতিনিধি, কখনও সিআইডি অফিসার ! কয়েক লক্ষ প্রতারণায় পুরুলিয়ায় ধৃত 'বহুরূপী'
সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে কিংবা প্রভাব খাটিয়ে হাতিয়ে নিতেন মোটা অঙ্কের টাকা। দীর্ঘদিন ধরে এ ভাবেই প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ।
Published : July 28, 2026 at 3:06 PM IST
পুরুলিয়া, 28 জুলাই: কখনও নিজেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রতিনিধি কখনও আবার সিআইডির উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলে পরিচয় দিতেন । সেই পরিচয়ের জোরে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে কিংবা প্রভাব খাটিয়ে হাতিয়ে নিতেন মোটা অঙ্কের টাকা । দীর্ঘদিন ধরে এ ভাবেই প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান । তবে শেষ পর্যন্ত সিসিটিভির সূত্র ধরেই পুলিশের জালে ধরা পড়লেন ওই 'বহুরূপী' !
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শুভেন্দু শর্মা । তদন্তকারীদের দাবি, এটিই তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে এবং ভিন্ন পরিচয়ে প্রতারণা চালাতেন তিনি । এমনকি তাঁর ঠিকানাও একাধিক হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে । পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানার হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক পরিতোষ মাঝি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি জানান, সিআইডি অফিসার পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি তাঁকে নানা ভয় দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন । অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ ।
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত ঘটনাস্থলে এসেছিলেন একটি ভাড়া করা চার চাকার গাড়িতে । সেই সূত্র ধরেই আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয় । একাধিক ফুটেজ বিশ্লেষণ করে গাড়ির নম্বর শনাক্ত করেন তদন্তকারীরা । তারপর গাড়ির মালিক এবং ভাড়ার নথি যাচাই করেই পৌঁছে যান অভিযুক্তের হদিশে ।
শেষ পর্যন্ত সেই সূত্র ধরে আসানসোল থেকে গ্রেফতার করা হয় শুভেন্দু শর্মা নামে পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তিকে । তবে গ্রেফতারের পরও রহস্য কাটেনি । পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি ওড়িশায় । কিন্তু তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতের দেওয়া পরিচয় এবং ঠিকানা নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে । ফলে তিনি ভুয়ো নাম ব্যবহার করছেন কি না কিংবা আরও কতগুলি পরিচয়ে প্রতারণা চালিয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের মতে, এই প্রতারণা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধৃতের বিরুদ্ধে অন্য জেলাতেও একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁর মোবাইল ফোন, নথিপত্র এবং যোগাযোগের সূত্র ধরে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে ।
এদিকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে ধৃতকে শনাক্তকরণ পর্বের (টিআই প্যারেড) আবেদন জানায় পুলিশ । আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে । তদন্তকারীদের আশা, টিআই প্যারেডে অভিযোগকারী-সহ অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা ধৃতকে শনাক্ত করতে পারলে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে ।
টিআই প্যারেডের পর ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানানো হবে বলেও সূত্রের খবর । তদন্তকারীদের বিশ্বাস, জেরায় আরও একাধিক প্রতারণার ঘটনা সামনে আসতে পারে । পাশাপাশি ধৃত কোনও বড় প্রতারক চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে ।
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন । তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই গোটা বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে । অন্য কোনও প্রতারণার সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"
একের পর এক পরিচয় বদলে মানুষের বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে প্রতারণার অভিযোগে ধৃত এই ব্যক্তিকে ঘিরে রহস্য যত বাড়ছে, ততই তদন্তের পরিধি বিস্তৃত করছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ ।