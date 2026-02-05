ETV Bharat / state

গোলপার্কে গুলি-কাণ্ডে অভিযুক্ত সোনা পাপ্পু, কে এই ব্যক্তি?

সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বিরুদ্ধে অতীতেও অনেক অভিযোগ উঠেছে৷

Golpark Shooting Incident
কে এই সোনা পাপ্পু? (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্ক সংলগ্ন কাঁকুলিয়া রোড রবিবার রাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের দাবি, দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ মুহূর্তে এলাকার পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়৷ চলে গুলি৷ বোমাবাজিও হয়। এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ বলে অভিযোগ উঠেছে। এর জেরে আতঙ্কে সেই রাত কাটাতে হয় বাসিন্দাদের৷ ব্যাহত হয় যান চলাচলও।

ঘটনার পরপরই অভিযোগের আঙুল উঠেছে এলাকায় দাপুটে বলে পরিচিত ‘সোনা পাপ্পু’-র দিকে। স্থানীয়দের বক্তব্য, কাঁকুলিয়া রোডে সাম্প্রতিক হিংসার নেপথ্যে তাঁর দলবল সক্রিয় ছিল। প্রশ্ন উঠছে, কে এই সোনা পাপ্পু, আর কোন প্রভাবশালীর মদতে তাঁর এই বাড়বাড়ন্ত?

সোনা পাপ্পুর আসল নাম বিশ্বজিৎ পোদ্দার৷ ঘটনার পর তিনি ফেসবুকে লাইভে এসে নিজেকে নির্দোষ হিসাবে দাবি করেছেন। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে যে সোনা পাপ্পু ফেসবুকে লাইভে আসছেন, কিন্তু তাঁর নাগাল কেন পাচ্ছে না লালবাজার! এটা কীভাবে সম্ভব?

তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত সোনা পাপ্পু কসবা ও তোপসিয়া এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের দীর্ঘদিনের সোনার ব্যবসা রয়েছে বলেই ‘সোনা পাপ্পু’ নামে পরিচিতি। স্থানীয়রা জানান, একসময় নিয়মিত সেই দোকানেই তাঁকে দেখা যেত। কিন্তু সেখান থেকেই ধীরে ধীরে অপরাধ জগতের সঙ্গে নাম চলে আসায় এলাকায় প্রভাব বিস্তার শুরু করেন তিনি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, কসবা–তোপসিয়া এলাকায় একসময় ‘ত্রাস’ হয়ে ওঠেন এই পাপ্পু।

2015 সালে বালিগঞ্জ রেল ইয়ার্ডে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে তাঁর নাম সামনে আসে। পরবর্তীতে 2017 সালে একটি খুনের মামলাতেও তাঁর নাম জড়ায়৷ আলাদা এফআইআর দায়ের হয় বলে লালবাজার সূত্রের খবর। এখানেই শেষ নয়, 2021 সালে প্রেসিডেন্সি জেলের বাইরে 25 জন সঙ্গীকে নিয়ে প্রতিপক্ষ মুন্না পাণ্ডের উপর হামলার চেষ্টার অভিযোগেও উঠে আসে তাঁর নাম, পুলিশ সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশি নথি অনুযায়ী, একাধিক থানা এলাকায় নাকি তোলাবাজি-সহ অন্তত 20টির মতো অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবু প্রশ্ন উঠছে, এত কিছুর পরেও কীভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি? ফেসবুক লাইভে আসছেন তিনি? স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিক প্রভাবশালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই পুলিশি কড়াকড়ি এড়িয়ে চলেছেন পাপ্পু। সেই সুযোগে কসবা, তিলজলা ও তোপসিয়া এলাকায় অবাধে সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

পুলিশের দাবি, সম্প্রতি প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন অভিযুক্ত। বিশেষ করে রবীন্দ্র সরোবর ও লেক এলাকা তাঁর নজরে ছিল। তদন্তকারীদের একাংশের মতে, সেই প্রভাব বিস্তারের লড়াই থেকেই ঢাকুরিয়ার কাঁকুলিয়া রোডে এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তের আগে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।’’

