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দুর্গাপুরে তৃণমূল কার্যালয় থেকে উদ্ধার সাদা থান-তলোয়ার

বিজেপির অভিযোগ, এই কার্যালয় থেকে এমন বহু ফাইল উদ্ধার হয়েছে, যাতে এলাকার অবৈধ পাথর খাদানের কোটি কোটি টাকার লেনদেনের হিসাব রয়েছে ।

WHITE SARRE AND SWORD RECOVERY
দুর্গাপুরে তৃণমূল কার্যালয় থেকে উদ্ধার সাদা থান-তলোয়ার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 10:25 AM IST

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দুর্গাপুর, 14 জুলাই: তৃণমূল কার্যালয়ের ভিতরে তলোয়ার এবং অন্যান্য ধারালো অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘিরে হইচই দুর্গাপুরের কমলপুরে । অভিযোগ, দীর্ঘদিন তালাবন্ধ ওই কার্যালয়ে ঢুকতেই একটি বড় ভোজালি-সহ একাধিক ধারালো অস্ত্র চোখে পড়ে । বিজেপি অভিযোগ করেছে, ওই কার্যালয় দীর্ঘদিন অসামাজিক ও অবৈধ কাজের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য মজুত করা হয়েছিল ।

দুর্গাপুর পূর্ব ১ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু গায়েন বলেন, "এই কার্যালয় অবৈধ কাজের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। কেউ প্রতিবাদ করলে ভয় দেখানো হতো। এই অস্ত্র রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার জন্য ৷ এখন সেই অস্ত্র বেরিয়ে আসছে। যারা এই কার্যালয়ে নিয়মিত থাকত, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।"

এই কার্যালয় থেকে এমন বহু ফাইল উদ্ধার হয়েছে, যাতে এলাকার অবৈধ পাথর খাদানের কোটি কোটি টাকার লেনদেনের হিসাব রয়েছে বলেও দাবি বিজেপি নেতাদের। কিন্তু কেন সাদা থান রাখা হয়েছিল?

বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে দলের কর্মীদের বাড়ির দরজায় "হুমকি চিঠি" লিখে এই সাদা থান রেখে আসা হতো। তাতে লেখা থাকত, ভোট মিটলেই বিজেপি কর্মীদের মা, স্ত্রীদের বিধবার জীবন কাটাতে হবে ৷ দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্র বিজেপি কর্মীদের আক্রমণ করার জন্যই রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ করছেন নেতারা ৷ যদিও তৃণমূল নেতারা এবিষয়ে মুখ খুলতে চাননি ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

TAGGED:

TMC
BJP
ARMS
WHITE SARRE AND SWORD RECOVERY

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