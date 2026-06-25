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সাফারিতে নয়া অতিথি, বৃহস্পতিতে প্রাণী বিনিময়ে আসছে 'নাগমণি'

শৈলশহর থেকে নতুন অতিথি আসছে বেঙ্গল সাফারিতে ৷ সেখানে এবার বাড়তে চলেছে সাদা বাঘের সংখ্যা ৷ গ্রিন করিডরে হবে প্রাণী বিনিময় ৷

BENGAL SAFARI PARK
সাদা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 8:35 AM IST

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শিলিগুড়ি, 25 জুন: পর্যটকদের জন্য নয়া আকর্ষণ বেঙ্গল সাফারি পার্কে । রিকার পর এবার সাফারিতে আসতে চলেছে আরও এক সাদা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, 'নাগমণি'। আজই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক থেকে পাকাপাকিভাবে বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে আসা হচ্ছে এই পুরুষ বাঘটিকে ।

অন্যদিকে, প্রাণী বিনিময়ের অংশ হিসেবে বেঙ্গল সাফারি থেকে 'এসটু' নামের অপর একটি পুরুষ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে পাঠানো হচ্ছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় । জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের চিড়িয়াখানা থেকে আনার কথা ছিল নাগমণিকে । কিন্তু ভরা পর্যটনের কারণে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় তীব্র যানজট থাকায় গ্রিন করিডর করে আনা সম্ভব হয়নি তাকে । পর্যটকদের ঝোঁক কিছুটা কমতেই এক সপ্তাহ পর আজ গ্রিন করিডোর করে নিয়ে আসা হচ্ছে সাদা রয়্যালকে । নতুন অতিথির আগমনে উচ্ছ্বসিত বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ ।

বৃহস্পতিবার দার্জিলিং চিড়িয়াখানা থেকে গ্রিন করিডর করে সাদা পুরুষ রয়্যাল বেঙ্গল নাগমণিকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আনা হচ্ছে । একইভাবে গ্রিন করিডর করেই 'এসটু'-কে দার্জিলিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শুক্রবার । এই প্রাণী বিনিময়ের জন্য সেন্ট্রাল জু অথরিটি ও বন দফতরের তরফে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে । বেঙ্গল সাফারি পার্কের একজন পশু চিকিৎসক, দু'জন সহায়ক এবং রেঞ্জার পদমর্যাদার এক বন আধিকারিক মিলিয়ে মোট দশ জনের একটি বিশেষ টিম এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকছেন । গ্রিন করিডোরের জন্য সাহায্য নেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও দার্জিলিং জেলা পুলিশের ।

BENGAL SAFARI PARK
সাদা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (ইটিভি ভারত)

মূলত সাফারি পার্কে বাঘেদের 'ব্লাডলাইন' বা জিনগত বৈচিত্র্য পরিবর্তন করার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । দার্জিলিং চিড়িয়াখানার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এই সাদা বাঘটি । 2016 সালে হায়দরাবাদের নেহরু জুওলজিক্যাল পার্কে জন্ম হয় নাগমণির । এরপর 2024 সালে পশু বিনিময় প্রথার মাধ্যমে সঙ্গী পুরুষ বাঘ 'আকাশ'-এর সঙ্গে তাকে দার্জিলিংয়ে আনা হয়েছিল । অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দার্জিলিংয়ের পরিবেশের সঙ্গে সে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল এবং পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল ।

অন্যদিকে, বেঙ্গল সাফারি থেকে যে বাঘটিকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হবে, সেই 'এসটু'-র জন্ম 2014 সালে । ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে বেঙ্গল সাফারিতেই তার জন্ম হয়েছিল । 'এসটু'-র মায়ের নাম শিলা, সে সাফারিরই আদি বাঘ । সব মিলিয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কের বাঘের সংখ্যা কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকল ।

BENGAL SAFARI PARK
নাগমণি (ইটিভি ভারত)

রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও বলেন, "প্রাণী বিনিময় কর্মসূচির অধীনে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । নাগমণিকে বেঙ্গল সাফারিতে আনা হবে । তবে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে প্রথম প্রথম তার খাপ খাওয়াতে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে । তাই কিপারদের সর্বদা কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে । একইভাবে একটি বাঘ দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে । কিছুদিন কোয়ারান্টাইনে রাখা হবে । দু'জনেই স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পর তাদের প্রকাশ্যে আনা হবে ।"

দার্জিলিংয়ের মতো বেঙ্গল সাফারিতেও এই সাদা বাঘ পর্যটকদের মন জয় করবে এবং সাফারির আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল ।

TAGGED:

দার্জিলিং চিড়িয়াখানা
বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ
WHITE ROYAL BENGAL TIGER
ANIMAL EXCHANGE
BENGAL SAFARI PARK

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