মহানন্দার জলে সাদা ফেনা মনে করাচ্ছে যমুনাকে, দূষণ আতঙ্কে শহর মালদা
কালো জলের উপর সাদা ফেনা ৷ যমুনার জায়গায় শুধু মহানন্দা ৷ মালদা শহরের বর্জ্য বিষে মহানন্দা এখন যেন 'নীলকণ্ঠ' ৷
Published : July 2, 2026 at 4:52 PM IST
মালদা, 2 জুলাই: নদী দূষণের কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দিল্লির যমুনা নদী ৷ কালো জলের উপর সাদা ফেনায় মাখামাখি ৷ এবার ঠিক একই ছবির দেখা মিলছে মালদায় ৷ নদীর নামটাই শুধু বদলে গিয়েছে ৷ যমুনার জায়গায় শুধু মহানন্দা ৷ মালদা শহরের বর্জ্য বিষে মহানন্দা এখন যেন 'নীলকণ্ঠ'৷ এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী ৷ আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা ৷
শহরবাসীর অভিযোগ, এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ইংরেজবাজার পুরসভা ৷ যদিও পুরসভার তরফে দাবি করা হয়েছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই এই ছবি আর দেখা যাবে না ৷ খুব তাড়াতাড়ি শহরের বর্জ্য জল বৈজ্ঞানিকভাবে সাফ করে মহানন্দায় ফেলা হবে ৷
মালদা শহরের 1 থেকে 6 নম্বর, 25, 27, 29 ওয়ার্ডের বর্জ্য জল নিষ্কাশনে কিছুদিন আগে একটি হাইড্রেন নির্মাণ করে পুর কর্তৃপক্ষ ৷ এই হাইড্রেনটি শহরের মাধবনগর এলাকায় মহানন্দায় মিশেছে ৷ প্রতি মুহূর্তে ওই ড্রেন দিয়ে বর্জ্য মিশ্রিত জল নদীতে গিয়ে পড়ছে ৷ সেখানেই তৈরি হচ্ছে ফেনা ৷ সেই ফেনা জমে বড় আকারও নিচ্ছে ৷ সেখানে নদীর জল থেকে নাকে ভেসে আসছে অ্যামোনিয়ার তীব্র গন্ধ ৷
পরিবেশবিদরা বলছেন, অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য, বিভিন্ন রায়াসনিক ও ডিটারজেন্ট নদীর জলে মিশলে এই ধরনের ফেনা তৈরি হতে পারে ৷ এসব বর্জ্যে থাকা ফসফেট ও রাসায়নিক নদীর জলকে ক্ষারীয় করে তোলে ৷ যা জলজ প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে ৷ জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় ৷ ফলে জলজ প্রাণীর মৃত্যুও হতে পারে ৷ পাশাপাশি, এই দূষিত ফেনা মানুষের ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ৷
মালদা শহরের এক পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সদস্য রূপক দেবশর্মা বলছেন, “আমরা সার্ভে করে দেখেছি, পুরাতন মালদা থেকে ইংরেজবাজার পুরসভার 1 নম্বর এলাকা পর্যন্ত মহানন্দা নদীতে 152টি আউটলেট রয়েছে ৷ আউটলেটগুলি থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বর্জ্যমিশ্রিত জল মহানন্দায় মিশছে ৷ আমরা বারবার একথা বলে আসছি ৷ আমরা অবাক হয়ে দেখছি, ইংরেজবাজার পুরসভা নিজেদের তত্ত্বাবধানে একটি নতুন ড্রেনেজ সিস্টেম চালু করে শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে ফেলছে ৷ এতে একটি উপকার হয়েছে ৷ মালদা শহরবাসী দীর্ঘদিনের জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে ৷
কিন্তু মহানন্দার দূষণ যন্ত্রণা আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ এই বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে না-ফেলে ছোট ছোট পুকুরের মতো জলাশয় তৈরি করে, সেখানে কচুরিপানা দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে খানিকটা পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলা যেত ৷ যেদিন এই ড্রেনেজ সিস্টেম চালু করা হয় সেদিনই পুরসভার এক কাউন্সিলরের সঙ্গে আমাদের এনিয়ে কথা হয়েছিল ৷ তিনি জানিয়েছিলেন, তিন থেকে ছ’মাসের মধ্যে তাঁরা এই বর্জ্যমিশ্রিত জল পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলবেন ৷ কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও সেই কাজ করা হয়নি ৷ নদীর এই জলদূষণের জেরে জলজ জীববৈচিত্র সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ৷ ওই ড্রেনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে মালদা মেডিক্যালের যাবতীয় বর্জ্য নদীতে মিশছে ৷ মুরগি খামারের বর্জ্যও সরাসরি নদীতে পড়ছে ৷ আগে এসব নদীতে মিশত না ৷ প্রশাসন যদি এই বর্জ্যমিশ্রিত জল বৈজ্ঞানিকভাবে পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলে তবে সবার মঙ্গল ৷”
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা সভাপতি সুনীল দাস বলছেন, “মহানন্দার জল কীভাবে দূষিত হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইংরেজবাজার পুর কর্তৃপক্ষ ও জেলা সেচ দফতরের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলাম ৷ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি ৷ মাধবনগরের এই হাইড্রেন চালু করার সময় আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, শহরের বর্জ্যমিশ্রিত জল উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট করে মহানন্দায় ফেলা হবে ৷ সেই আশ্বাসও বাস্তবায়িত হয়নি ৷ পুরোপুরি দূষিত জল নদীতে ফেলা হচ্ছে ৷ নদীতে স্নান করতে গেলে মানুষের শরীরে নানা ধরনের চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে ৷ মানুষ এই দূষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন ৷ খুব দ্রুত বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে চলেছি ৷”
উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ তুহিনশুভ্র মণ্ডলের বক্তব্য, “বিভিন্ন কারণে নদীর জলে এমন ফেনা তৈরি হতে পারে ৷ সারফ্যাক্ট্যান্ট থেকেও ফেনা তৈরি হতে পারে৷ পাতা, গাছ, শ্যাওলা পচেও সারফ্যাক্ট্যান্ট তৈরি হয়৷ তবে মহানন্দার ফেনায় নোংরা, বর্জ্য জল সহ বিভিন্ন প্রকার দূষকে মিশে থাকা ফসফেট, অ্যামোনিয়া, লিনিয়ার অ্যালকাইল বেঞ্জিন ইত্যাদি মিশে থাকতে পারে৷ তবে যেভাবেই নদীতে এসব মিশুক না কেন, এতে নদীর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে৷ এটা শুধুমাত্র নদীর বিষয় নয়, সামগ্রিকভাবে মালদা শহর ও জনজীবনের বিষয়৷ মালদা শহরের জীবনরেখা মহানন্দার এই পরিস্থিতিতেও চেতনা না ফিরলে আর কবে ফিরবে ? আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের কথা বলে আসছি৷ এবার ওই প্ল্যান বাস্তবায়িত হোক ৷ মহানন্দাকে ভালো রাখতে না-পারলে মালদার অবস্থাও বিপন্ন হয়ে পড়বে ৷”
এনিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, “নমামি গঙ্গে কিংবা সরকারি কোনও প্রকল্প অনুযায়ী শহরের বর্জ্য জল সরাসরি কোনও নদীতে ফেলা যায় না ৷ পুর এলাকায় নতুন যে ড্রেনেজ সিস্টেম করা হয়েছে, সেখানে নদীতে ফেলার আগে বর্জ্য জলকে একটি সিল্টেশন ট্যাংকে ফেলা হয়৷ সেখান থেকে নেটিং করে এই জল নদীতে ফেলা হয় ৷ তবে এটা ঠিক, ওই বর্জ্য জলকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিশুদ্ধ করা হয় না ৷ সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য আমরা মিউনিসিপ্যালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে একটি প্রকল্প তৈরি করে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে পাঠিয়েছি ৷ তাদের তরফে তিনবার সার্ভে করা হয়েছে ৷ এই প্রকল্পের জন্য একটি এজেন্সি ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করছে ৷
আশা করছি, পরবর্তী আর্থিক বছরই আমরা এই প্রকল্প তৈরির অনুমোদন পেয়ে যাব ৷ তখন এই শহরের বর্জ্য জল পুরসভার যে প্রধান তিনটি আউটলেট দিয়ে মহানন্দায় পড়ে, তার প্রতিটিতেই পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকভাবে পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলা হবে ৷ তবে মহানন্দাকে দূষণমুক্ত রাখতে হলে নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে ৷”