ETV Bharat / state

মহানন্দার জলে সাদা ফেনা মনে করাচ্ছে যমুনাকে, দূষণ আতঙ্কে শহর মালদা

কালো জলের উপর সাদা ফেনা ৷ যমুনার জায়গায় শুধু মহানন্দা ৷ মালদা শহরের বর্জ্য বিষে মহানন্দা এখন যেন 'নীলকণ্ঠ' ৷

white foam in the Mahananda River
মালদা শহরের বর্জ্য বিষে মহানন্দা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 4:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 2 জুলাই: নদী দূষণের কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দিল্লির যমুনা নদী ৷ কালো জলের উপর সাদা ফেনায় মাখামাখি ৷ এবার ঠিক একই ছবির দেখা মিলছে মালদায় ৷ নদীর নামটাই শুধু বদলে গিয়েছে ৷ যমুনার জায়গায় শুধু মহানন্দা ৷ মালদা শহরের বর্জ্য বিষে মহানন্দা এখন যেন 'নীলকণ্ঠ'৷ এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী ৷ আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা ৷

শহরবাসীর অভিযোগ, এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ইংরেজবাজার পুরসভা ৷ যদিও পুরসভার তরফে দাবি করা হয়েছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই এই ছবি আর দেখা যাবে না ৷ খুব তাড়াতাড়ি শহরের বর্জ্য জল বৈজ্ঞানিকভাবে সাফ করে মহানন্দায় ফেলা হবে ৷

দূষণ আতঙ্কের চাদরে মুড়ছে মালদা শহর (ইটিভি ভারত)

মালদা শহরের 1 থেকে 6 নম্বর, 25, 27, 29 ওয়ার্ডের বর্জ্য জল নিষ্কাশনে কিছুদিন আগে একটি হাইড্রেন নির্মাণ করে পুর কর্তৃপক্ষ ৷ এই হাইড্রেনটি শহরের মাধবনগর এলাকায় মহানন্দায় মিশেছে ৷ প্রতি মুহূর্তে ওই ড্রেন দিয়ে বর্জ্য মিশ্রিত জল নদীতে গিয়ে পড়ছে ৷ সেখানেই তৈরি হচ্ছে ফেনা ৷ সেই ফেনা জমে বড় আকারও নিচ্ছে ৷ সেখানে নদীর জল থেকে নাকে ভেসে আসছে অ্যামোনিয়ার তীব্র গন্ধ ৷

পরিবেশবিদরা বলছেন, অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য, বিভিন্ন রায়াসনিক ও ডিটারজেন্ট নদীর জলে মিশলে এই ধরনের ফেনা তৈরি হতে পারে ৷ এসব বর্জ্যে থাকা ফসফেট ও রাসায়নিক নদীর জলকে ক্ষারীয় করে তোলে ৷ যা জলজ প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে ৷ জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় ৷ ফলে জলজ প্রাণীর মৃত্যুও হতে পারে ৷ পাশাপাশি, এই দূষিত ফেনা মানুষের ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ৷

white foam in the Mahananda River
মহানন্দার জলে সাদা ফেনা (ইটিভি ভারত)

মালদা শহরের এক পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সদস্য রূপক দেবশর্মা বলছেন, “আমরা সার্ভে করে দেখেছি, পুরাতন মালদা থেকে ইংরেজবাজার পুরসভার 1 নম্বর এলাকা পর্যন্ত মহানন্দা নদীতে 152টি আউটলেট রয়েছে ৷ আউটলেটগুলি থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বর্জ্যমিশ্রিত জল মহানন্দায় মিশছে ৷ আমরা বারবার একথা বলে আসছি ৷ আমরা অবাক হয়ে দেখছি, ইংরেজবাজার পুরসভা নিজেদের তত্ত্বাবধানে একটি নতুন ড্রেনেজ সিস্টেম চালু করে শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে ফেলছে ৷ এতে একটি উপকার হয়েছে ৷ মালদা শহরবাসী দীর্ঘদিনের জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে ৷

কিন্তু মহানন্দার দূষণ যন্ত্রণা আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ এই বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে না-ফেলে ছোট ছোট পুকুরের মতো জলাশয় তৈরি করে, সেখানে কচুরিপানা দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে খানিকটা পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলা যেত ৷ যেদিন এই ড্রেনেজ সিস্টেম চালু করা হয় সেদিনই পুরসভার এক কাউন্সিলরের সঙ্গে আমাদের এনিয়ে কথা হয়েছিল ৷ তিনি জানিয়েছিলেন, তিন থেকে ছ’মাসের মধ্যে তাঁরা এই বর্জ্যমিশ্রিত জল পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলবেন ৷ কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও সেই কাজ করা হয়নি ৷ নদীর এই জলদূষণের জেরে জলজ জীববৈচিত্র সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ৷ ওই ড্রেনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে মালদা মেডিক্যালের যাবতীয় বর্জ্য নদীতে মিশছে ৷ মুরগি খামারের বর্জ্যও সরাসরি নদীতে পড়ছে ৷ আগে এসব নদীতে মিশত না ৷ প্রশাসন যদি এই বর্জ্যমিশ্রিত জল বৈজ্ঞানিকভাবে পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলে তবে সবার মঙ্গল ৷”

white foam in the Mahananda River
মহানন্দা এখন যেন 'নীলকণ্ঠ' (ইটিভি ভারত)

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা সভাপতি সুনীল দাস বলছেন, “মহানন্দার জল কীভাবে দূষিত হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইংরেজবাজার পুর কর্তৃপক্ষ ও জেলা সেচ দফতরের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলাম ৷ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি ৷ মাধবনগরের এই হাইড্রেন চালু করার সময় আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, শহরের বর্জ্যমিশ্রিত জল উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট করে মহানন্দায় ফেলা হবে ৷ সেই আশ্বাসও বাস্তবায়িত হয়নি ৷ পুরোপুরি দূষিত জল নদীতে ফেলা হচ্ছে ৷ নদীতে স্নান করতে গেলে মানুষের শরীরে নানা ধরনের চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে ৷ মানুষ এই দূষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন ৷ খুব দ্রুত বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে চলেছি ৷”

উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ তুহিনশুভ্র মণ্ডলের বক্তব্য, “বিভিন্ন কারণে নদীর জলে এমন ফেনা তৈরি হতে পারে ৷ সারফ্যাক্ট্যান্ট থেকেও ফেনা তৈরি হতে পারে৷ পাতা, গাছ, শ্যাওলা পচেও সারফ্যাক্ট্যান্ট তৈরি হয়৷ তবে মহানন্দার ফেনায় নোংরা, বর্জ্য জল সহ বিভিন্ন প্রকার দূষকে মিশে থাকা ফসফেট, অ্যামোনিয়া, লিনিয়ার অ্যালকাইল বেঞ্জিন ইত্যাদি মিশে থাকতে পারে৷ তবে যেভাবেই নদীতে এসব মিশুক না কেন, এতে নদীর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে৷ এটা শুধুমাত্র নদীর বিষয় নয়, সামগ্রিকভাবে মালদা শহর ও জনজীবনের বিষয়৷ মালদা শহরের জীবনরেখা মহানন্দার এই পরিস্থিতিতেও চেতনা না ফিরলে আর কবে ফিরবে ? আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের কথা বলে আসছি৷ এবার ওই প্ল্যান বাস্তবায়িত হোক ৷ মহানন্দাকে ভালো রাখতে না-পারলে মালদার অবস্থাও বিপন্ন হয়ে পড়বে ৷”

white foam in the Mahananda River
মহানন্দার জলে সাদা ফেনা (ইটিভি ভারত)

এনিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, “নমামি গঙ্গে কিংবা সরকারি কোনও প্রকল্প অনুযায়ী শহরের বর্জ্য জল সরাসরি কোনও নদীতে ফেলা যায় না ৷ পুর এলাকায় নতুন যে ড্রেনেজ সিস্টেম করা হয়েছে, সেখানে নদীতে ফেলার আগে বর্জ্য জলকে একটি সিল্টেশন ট্যাংকে ফেলা হয়৷ সেখান থেকে নেটিং করে এই জল নদীতে ফেলা হয় ৷ তবে এটা ঠিক, ওই বর্জ্য জলকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিশুদ্ধ করা হয় না ৷ সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য আমরা মিউনিসিপ্যালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে একটি প্রকল্প তৈরি করে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে পাঠিয়েছি ৷ তাদের তরফে তিনবার সার্ভে করা হয়েছে ৷ এই প্রকল্পের জন্য একটি এজেন্সি ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করছে ৷

আশা করছি, পরবর্তী আর্থিক বছরই আমরা এই প্রকল্প তৈরির অনুমোদন পেয়ে যাব ৷ তখন এই শহরের বর্জ্য জল পুরসভার যে প্রধান তিনটি আউটলেট দিয়ে মহানন্দায় পড়ে, তার প্রতিটিতেই পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকভাবে পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলা হবে ৷ তবে মহানন্দাকে দূষণমুক্ত রাখতে হলে নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে ৷”

TAGGED:

POLLUTION OF THE MAHANANDA RIVER
REMINISCENT OF THE YAMUNA
MAHANANDA RIVER SEVERE POLLUTION
মালদা শহরের বর্জ্য বিষে মহানন্দা
WHITE FOAM IN MAHANANDA RIVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.