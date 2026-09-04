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দক্ষিণবঙ্গে দাপট কমলেও চলবে, উত্তরবঙ্গে পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

9 সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।

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মেঘলা আকাশ ৷ বাড়ি ফেরার পালা ৷ (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 7:27 AM IST

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কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর : আগামী এক সপ্তাহ বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের দাপট অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে নিম্নচাপ। এর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে ।

পাশাপাশি, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 9 সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে।

আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। ফলে ভরা ভাদ্রেও শ্রাবণের আবহাওয়া। আর্দ্রতাজনিত গরমকে পিছনে ফেলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। ফলে, ভাদ্রের প্যাচপ্যাচে গরমের অস্বস্তি সেভাবে নেই।

4 থেকে 5 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ আজ ও আগামীকাল পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং উত্তর 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলায় ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া, বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

5 এবং 6 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ শনিবার ও রবিবার পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। 8 থেকে 9 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ, মঙ্গলবার এবং বুধবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস । আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার পশ্চিমের জেলা বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপট চলবে। আজ ও কাল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। 6 থেকে 8 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ রবিবার থেকে মঙ্গলবার উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার ও বুধবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.6, যা স্বাভাবিকের থেকে 1.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.5, সেটা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 99 এবং সর্বনিম্ন 75 শতাংশ।

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