কুড়মি আবেগে শান, পরিবারতন্ত্র নিয়ে মমতাকে খোঁচা শাহের

কুড়মি আবেগে শান, পরিবারতন্ত্র নিয়ে মমতাকে খোঁচা শাহের
বাগমুণ্ডি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে গিয়ে পরিবাতন্ত্রকে হাতিয়ার করলেন অমিত শাহ ৷
Published : April 11, 2026 at 5:28 PM IST
বাগমুণ্ডি, 11 এপ্রিল: কুড়মিদের আবেগে শান দেওয়ার পাশাপাশি পরিবারতন্ত্র নিয়েও তীব্র খোঁচা দিলেন অমিত শাহ ৷ শনিবার বাগমুণ্ডির সভা থেকে কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফশিলে স্থান দেওয়ার কথা যেমন ঘোষণা করলেন অমিত শাহ, তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে গিয়ে পরিবাতন্ত্রকে হাতিয়ার করলেন তিনি ৷ এদিন অমিত শাহ বলেন, "ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানানোর চেষ্টা ছাড়া 15 বছরে আর কিছুই করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ আমি বলব, মমতাদিদি ভাইপো কোনওদিনই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে না ৷ আর আপনারও সময় শেষ ৷"
বাগমুণ্ডির থেকে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন অমিত শাহ ৷ একের পর এর ইস্যুতে এখান থেকেই তোপ দাগেন তিনি ৷ এদিন শাহ ঘোষণা করেন, ক্ষমতায় আসার পরই কুড়মালি ভাষাতে অষ্টম তফশিলে স্থান দেওয়া হবে ৷ তিনি বলেন, "আমাদের সরকার গঠন হতেই কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফশিলে স্থান দেওয়া হবে ৷ কুড়মালি, রাজবংশী ভাষাকেও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে ৷"
পাশাপাশি ছৌ নৃত্য এবং ছৌ মুখোশকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়াও তাদের লক্ষ্য বলে জানান শাহ ৷ তিনি বলেন, "বীর কুড়মি এবং সাঁওতালরা জল, জঙ্গল, জমির অধিকার রক্ষার লড়াই করছে ৷ 15 বছর ধরে মমতা সরকার কুড়মি আর সাঁওতালদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়েছেন ৷ কুড়মি ভাষাকে অষ্টম তফশিলেও স্থান দেয়নি এই সরকার ৷ আমরা 5 তারিখেই সেই মর্যাদা দেব এই ভাষাকে ৷ আগামী দিনে সংসদেও কুড়মালি ভাষায় কথা বলা হবে ৷"
অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে বলতে গিয়ে শাহ বলেন, "আপনাদের জমি, সাঁওতাল, আদিবাসীদের জমি অনুপ্রবেশকারীরা জবর দখল করে রেখেছে ৷ মমতা সরকার ওদের আদর করে এখানে বসিয়ে রেখেছে ৷ ওরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক ৷ বিজেপি সরকারে আসার 45 দিনের মধ্যে সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া হবে ৷ অবৈধরা আর কোনওভাবেই ঢুকতে পারবে না ৷"
পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "মমতার গুন্ডারা অনুপ্রবেশকারীদের খুশি করতে বাংলায় অনেক জায়গায় সরস্বতি পুজো বন্ধ করেছে ৷ কান খুলে শুনে রাখো, 5 তারিখের পর রামনবমী বা সরস্বতি পুজোয় কেউ যদি বাধা দেওয়ার সাহস দেখায় তার চরম পরিণতি হবে ৷ অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যেতেই পেটে ব্যাথা শুরু হয়েছে মমতাদিদির ৷ এখন তো শুধু তালিকা থেকে বের হচ্ছে এরপর আমাদের সরকার আসার পর সব জায়গা থেকে বের করা হবে এদের ৷"
এদিন বাগমুণ্ডি থেকে পুরুলিয়ার সবকটি আসনে জেতার টার্গেট বেঁধে দিলেন শাহ ৷ তিনি বলেন, "পুরুলিয়ার ন'টি আসনেই জিততে হবে ৷ ক্লিন সুইপ চাই এবার ৷" অন্যদিকে, পানীয় জলের অভাব মেটাতে পুরুলিয়া এবং আশপাশের এলাকায় 2500 কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতি ঘরে নলে জল পাঠানো হবে বলেও জানান শাহ ৷
অমিত শাহ বলেন, "আদিবাসীদের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ বেঙ্গালুরু, আমেদাবাদ, দিল্লি, মুম্বই যেতে হয় আপনাদের ৷ আপনাদের রোজগার খেয়ে নিয়েছে এই সরকার ৷ সন্দেশখালিতে অনুপ্রবেশকারীরা এসে দিনের পর দিন শোষণ করেছে ৷ কিন্তু যেহেতু তারা তৃণমূলের লোক তাই তাকে কিছু বলা হয়নি ৷ আরজি কর, দুর্গাপুর, কসবা ল'কলেজে ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটেছে ৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলছে, মেয়েরা রাতে কেন বাইরে যাবে ! আমাদের সরকার আসার পর রাত 12টার পরও মেয়েরা বাইরে নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারবে ৷"
ভোটে ব়িগিং নিয়ে এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন শাহ ৷ তিনি বলেন, "রিগিং করলে আমি তাদের বলব, মনে রাখবেন 5 তারিখের পর 6 তারিখ আসবে ৷ আর তাদের প্রত্যেকের হিসাব হবে ৷ দুর্নীতির টাকা যারা খেয়েছে বিজেপি সরকার তাদের থেকে সুদ সমেত টাকা নিয়ে মানুষকে ফের দেবে ৷ ভয় মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত এবং দুর্নীতি মুক্ত সরকার গঠন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হবে ৷"