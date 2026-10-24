ETV Bharat / state

প্রশাসনের নজরে শুধুই গঙ্গার ভাঙন, ফুলহর কি ব্রাত্যই থেকে যাবে ? চিন্তায় বাসিন্দারা

River Erosion in Malda: মালদায় গঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে তৎপর প্রশাসন ৷ ফুলহরের ভাঙনও বড় সমস্যা ৷ তার সমাধান হবে কি ? পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷

River Erosion in Malda
প্রশাসনের নজরে শুধুই গঙ্গার ভাঙন, ফুলহর কি ব্রাত্যই থেকে যাবে? চিন্তায় বাসিন্দারা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2026 at 7:33 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 24 অক্টোবর: মালদার ভাঙন সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার ৷ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ঘোষণা করেছেন ৷ তার পর মালদায় এসেছে কানপুর আইআইটি-র প্রতিনিধি দল ৷ পরিদর্শন করছেন সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা ৷ আসছেন খোদ মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ কিন্তু পুরো প্রশাসনিক তৎপরতাই চলছে গঙ্গার ভাঙনকে কেন্দ্র করে ৷ প্রশ্ন উঠছে, মালদায় ফুলহরের ভাঙনও বড় সমস্যা ৷ সেদিকে নজর নেই কেন প্রশাসনের ?

ফুলহরের ভাঙন বিপর্যস্ত মানুষও তাই চাইছেন এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ৷ নদী বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, মালদার অস্তিত্ব শুধু গঙ্গার জন্য নয়, ফুলহরের ভাঙনের জন্যও বিপন্ন হতে পারে ৷ যদিও বিজেপি বিধায়কের দাবি, গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরের ভাঙন সমস্যা সমাধানেও সমান উদ্যোগী সরকার ৷

River Erosion in Malda
ফুলহরের ভাঙনে আতঙ্ক মালদায় (ইটিভি ভারত)

মালদায় নদী ভাঙন

গঙ্গার বাৎসরিক তাণ্ডবে ত্রাহি-ত্রাহি রব মালদা জেলায় ৷ এমন তাণ্ডব অব্যাহত থাকলে এই জেলার অস্তিত্ব মানচিত্রে কতদিন থাকবে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চালাচ্ছেন নদী বিশেষজ্ঞরা ৷ প্রায় তিন দশকের নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়েছে বহু মানুষ ৷ কিন্তু লাগাতার এই বিপর্যয় চললেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিয়ে এতদিন কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি ৷ বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে অবশেষে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পদক্ষেপ করেছেন ৷

River Erosion in Malda
ফুলহরের ভাঙনে আতঙ্ক মালদায় (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, গঙ্গার ভাঙন থেকে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন ৷ তাঁর এই ঘোষণা যে শুধুই কথার কথা নয়, তারও প্রমাণ মিলেছে ৷ ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ কীভাবে করা যাবে, তা নিয়ে ডিপিআর তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই জেলায় এসে দুর্গত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছে আইআইটি কানপুরের প্রতিনিধি দল ৷ শনিবার রাজ্য সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়রদের আরও একটি দল ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করছে ৷ আগামিকাল, রবিবার এই কাজের পরিকল্পনা ঠিক করতে জেলা সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷

River Erosion in Malda
ফুলহরের ভাঙনে আতঙ্ক মালদায় (ইটিভি ভারত)

উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ তুহিনশুভ্র মণ্ডল বলছেন, “গঙ্গার ভাঙন রোধের উদ্যোগ আরও আগে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল ৷ আমরা বারবার বলে এসেছি, দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়া হলে গঙ্গার ভাঙনে অদূর ভবিষ্যতে মালদার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে ৷ অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ৷’’

River Erosion in Malda
ফুলহরের ভাঙনে আতঙ্ক মালদায় (ইটিভি ভারত)

তবে গঙ্গার ভাঙন নিয়ে যখন এত কথা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ হচ্ছে, আমলাস্তরেও হইচই চলছে, তখন প্রশ্ন উঠছে ফুলহরের ভাঙন নিয়ে প্রশাসন নীরব কেন ? কারণ শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরও মালদা জেলার মানচিত্র বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে ৷ এই নদীর ভাঙন রোধের বিষয় নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও বক্তব্য নেই কেন ? তবে কি সরকার শুধুই গঙ্গার ভাঙন নিয়ে চিন্তিত ? ফুলহরের ভাঙন নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই ?

River Erosion in Malda
ফুলহরের ভাঙনে আতঙ্ক মালদায় (ইটিভি ভারত)

তুহিনশুভ্র মণ্ডল আরও বলেন, ‘‘গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরের ভাঙন রোধের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হলে আরও ভালো হয় ৷ তাহলে মালদাবাসী আরও নিশ্চিন্ত হতে পারবেন ৷ কারণ, গঙ্গা আর ফুলহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেভাবে কমছে, তা খুব ভয়ের বিষয় ৷ আর এই ঘটনার জন্য শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরের ভাঙনও সমানভাবে দায়ী ৷’’

ফুলহরের ভাঙন ও বিপর্যস্ত মানুষ

ফুলহর আদপে একটি নদ ৷ এর কোনও শাখানদী নেই ৷ বিহারের কিষানগঞ্জের কাছে মহানন্দা নদী থেকে এর উৎপত্তি ৷ এরপর বিহারের কাটিহার হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর দিয়ে মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে ৷ এরপর ভূতনি চরের কাছে গঙ্গা নদীতে মিশেছে ৷ ফুলহরের দৈর্ঘ্য প্রায় 220 কিলোমিটার ৷

কিন্তু দৈর্ঘ্যে কম হলেও এই নদের গভীরতা গঙ্গার তুলনায় বেশি ৷ বর্ষার সময় নেপালের মেচি নদীর জল মহানন্দা হয়ে ফুলহরে প্রবেশ করে ৷ এতে বর্ষার সময় এই নদের জলস্তর অনেকটা বেড়ে যায় ৷ সেই সময় ফুলহরের জলে বানভাসি হয় একাধিক গ্রাম ৷ ফুলহরের গতিপথের অধিকাংশ এলাকাই ভাঙনপ্রবণ ৷ মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর 2, রতুয়া 1 এবং মানিকচক ব্লক এর ভাঙনে বিপর্যস্ত ৷

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে গঙ্গা ভাঙন নিয়ে একাধিক বক্তব্য শোনা গেলেও ফুলহরের ভাঙন নিয়ে এখনও তেমন কিছু শোনা যায়নি ৷ এতেই চিন্তায় হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের উত্তর ও দক্ষিণ ভাকুরিয়া, কাওয়াডোল, রশিদপুর, শিরাপাড়া, তাঁতিপাড়া, মীরপাড়া গ্রামের মানুষজন ৷

রশিদপুর গ্রামের মহম্মদ সিরাজুদ্দিন বলেন, ‘‘গঙ্গা ভাঙন এই জেলার সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ৷ কিন্তু পিছিয়ে নেই ফুলহরও ৷ প্রায় প্রতি বছরই আমাদের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফুলহর পাড় ভাঙে ৷ কোনও কোনও বছর ভাঙনের তীব্রতা প্রবল আকার নেয় ৷ সৌভাগ্যবশত এ’বছর ফুলহরে তেমন ভাঙন হয়নি ৷ কিন্তু মনে রাখতে হবে, ফুলহরের ভাঙনেও জেলার মানচিত্র বদলে যাচ্ছে ৷ তাই আমরা চাই, গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরের ভাঙন রোধেও সরকার স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ৷’’

একই বক্তব্য মানিকচকের আলাদিয়া সহ রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা এবং বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের ৷ তাঁরাও বলছেন, শুধু গঙ্গা নয়, ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ হোক ফুলহরেরও ৷ তা না হলে পরিস্থিতির বিশেষ কোনও বদল হবে না ৷ গঙ্গার ভাঙন রোধ করা যতটা কঠিন, ফুলহরের ক্ষেত্রে সেই কাজ ততটা কঠিন নয় ৷ রাজ্য সরকার যেন এদিকে বিশেষ নজর দেয় ৷

জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য

এই নিয়ে রতুয়ার বর্ষীয়ান বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘এটা ঠিক, গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরের ভাঙনও মালদা জেলার জন্য একটা অভিশাপ ৷ এক দশক আগে গঙ্গা আর ফুলহরের মধ্যে 12-13 কিলোমিটারের দূরত্ব ছিল ৷ এখন সেই দূরত্ব কমে মাত্র 800 মিটারে দাঁড়িয়েছে ৷ এর জন্য শুধু গঙ্গা দায়ী নয়, সমানভাবে দায়ী ফুলহরও ৷ দুই নদী যদি একসঙ্গে মিশে যায় তবে শুধু রতুয়া নয়, মালদা জেলার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাবে ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এতদিন কোনও সরকার বা কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই শুভেন্দু অধিকারী নদীর ভাঙন পাকাপাকিভাবে রোধ করতে পদক্ষেপ করেছেন ৷ এর জন্য তাঁকে স্যালুট জানাই ৷ তাঁকে আমি গঙ্গা ও ফুলহরের ভাঙন নিয়ে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছি ৷ আশা করছি, শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরের ভাঙন রোধেও তিনি যথাযথ পদক্ষেপ করবেন ৷’’

যদিও মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘শুধু গঙ্গা নয়, একই সঙ্গে ফুলহরের ভাঙন রোধেও রাজ্য সরকার কাজ করবে ৷ এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছেন ৷ আজ রাজ্য সেচ দফতরের একটি প্রতিনিধি দল গঙ্গার ভাঙন কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করছে ৷ আগামিকাল, আসছেন মুখ্যসচিব ৷ আমিও তাঁর সঙ্গে থাকব ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে ফুলহরের সবচেয়ে বেশি ভাঙন প্রবণ এলাকা হল আলাদিয়া ৷ তার একটি অংশ মানিকচকে, অন্য অংশটি রতুয়ায় ৷ মানিকচকের শংকরটোলা এলাকাতেও ফুলহরের ভাঙন চলছে ৷ যদি সম্ভব হয় তবে মুখ্যসচিবকে সেখানেও নিয়ে যাব ৷ ফুলহর-পাড়ের বাসিন্দারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ শুরু হলে গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরেও সেই কাজ হবে ৷’’

আরও পড়ুন -

TAGGED:

RIVER EROSION IN MALDA
GANGA EROSION
FULAHAR EROSION
গঙ্গার ভাঙন
ফুলহরের ভাঙন

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.