প্রশাসনের নজরে শুধুই গঙ্গার ভাঙন, ফুলহর কি ব্রাত্যই থেকে যাবে ? চিন্তায় বাসিন্দারা

প্রশাসনের নজরে শুধুই গঙ্গার ভাঙন, ফুলহর কি ব্রাত্যই থেকে যাবে ? চিন্তায় বাসিন্দারা
River Erosion in Malda: মালদায় গঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে তৎপর প্রশাসন ৷ ফুলহরের ভাঙনও বড় সমস্যা ৷ তার সমাধান হবে কি ? পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 24, 2026 at 7:33 PM IST
মালদা, 24 অক্টোবর: মালদার ভাঙন সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার ৷ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ঘোষণা করেছেন ৷ তার পর মালদায় এসেছে কানপুর আইআইটি-র প্রতিনিধি দল ৷ পরিদর্শন করছেন সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা ৷ আসছেন খোদ মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ কিন্তু পুরো প্রশাসনিক তৎপরতাই চলছে গঙ্গার ভাঙনকে কেন্দ্র করে ৷ প্রশ্ন উঠছে, মালদায় ফুলহরের ভাঙনও বড় সমস্যা ৷ সেদিকে নজর নেই কেন প্রশাসনের ?
ফুলহরের ভাঙন বিপর্যস্ত মানুষও তাই চাইছেন এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ৷ নদী বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, মালদার অস্তিত্ব শুধু গঙ্গার জন্য নয়, ফুলহরের ভাঙনের জন্যও বিপন্ন হতে পারে ৷ যদিও বিজেপি বিধায়কের দাবি, গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরের ভাঙন সমস্যা সমাধানেও সমান উদ্যোগী সরকার ৷
মালদায় নদী ভাঙন
গঙ্গার বাৎসরিক তাণ্ডবে ত্রাহি-ত্রাহি রব মালদা জেলায় ৷ এমন তাণ্ডব অব্যাহত থাকলে এই জেলার অস্তিত্ব মানচিত্রে কতদিন থাকবে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চালাচ্ছেন নদী বিশেষজ্ঞরা ৷ প্রায় তিন দশকের নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়েছে বহু মানুষ ৷ কিন্তু লাগাতার এই বিপর্যয় চললেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিয়ে এতদিন কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি ৷ বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে অবশেষে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পদক্ষেপ করেছেন ৷
মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, গঙ্গার ভাঙন থেকে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন ৷ তাঁর এই ঘোষণা যে শুধুই কথার কথা নয়, তারও প্রমাণ মিলেছে ৷ ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ কীভাবে করা যাবে, তা নিয়ে ডিপিআর তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই জেলায় এসে দুর্গত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছে আইআইটি কানপুরের প্রতিনিধি দল ৷ শনিবার রাজ্য সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়রদের আরও একটি দল ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করছে ৷ আগামিকাল, রবিবার এই কাজের পরিকল্পনা ঠিক করতে জেলা সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ তুহিনশুভ্র মণ্ডল বলছেন, “গঙ্গার ভাঙন রোধের উদ্যোগ আরও আগে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল ৷ আমরা বারবার বলে এসেছি, দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়া হলে গঙ্গার ভাঙনে অদূর ভবিষ্যতে মালদার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে ৷ অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ৷’’
তবে গঙ্গার ভাঙন নিয়ে যখন এত কথা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ হচ্ছে, আমলাস্তরেও হইচই চলছে, তখন প্রশ্ন উঠছে ফুলহরের ভাঙন নিয়ে প্রশাসন নীরব কেন ? কারণ শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরও মালদা জেলার মানচিত্র বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে ৷ এই নদীর ভাঙন রোধের বিষয় নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও বক্তব্য নেই কেন ? তবে কি সরকার শুধুই গঙ্গার ভাঙন নিয়ে চিন্তিত ? ফুলহরের ভাঙন নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই ?
তুহিনশুভ্র মণ্ডল আরও বলেন, ‘‘গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরের ভাঙন রোধের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হলে আরও ভালো হয় ৷ তাহলে মালদাবাসী আরও নিশ্চিন্ত হতে পারবেন ৷ কারণ, গঙ্গা আর ফুলহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেভাবে কমছে, তা খুব ভয়ের বিষয় ৷ আর এই ঘটনার জন্য শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরের ভাঙনও সমানভাবে দায়ী ৷’’
ফুলহরের ভাঙন ও বিপর্যস্ত মানুষ
ফুলহর আদপে একটি নদ ৷ এর কোনও শাখানদী নেই ৷ বিহারের কিষানগঞ্জের কাছে মহানন্দা নদী থেকে এর উৎপত্তি ৷ এরপর বিহারের কাটিহার হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর দিয়ে মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে ৷ এরপর ভূতনি চরের কাছে গঙ্গা নদীতে মিশেছে ৷ ফুলহরের দৈর্ঘ্য প্রায় 220 কিলোমিটার ৷
কিন্তু দৈর্ঘ্যে কম হলেও এই নদের গভীরতা গঙ্গার তুলনায় বেশি ৷ বর্ষার সময় নেপালের মেচি নদীর জল মহানন্দা হয়ে ফুলহরে প্রবেশ করে ৷ এতে বর্ষার সময় এই নদের জলস্তর অনেকটা বেড়ে যায় ৷ সেই সময় ফুলহরের জলে বানভাসি হয় একাধিক গ্রাম ৷ ফুলহরের গতিপথের অধিকাংশ এলাকাই ভাঙনপ্রবণ ৷ মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর 2, রতুয়া 1 এবং মানিকচক ব্লক এর ভাঙনে বিপর্যস্ত ৷
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে গঙ্গা ভাঙন নিয়ে একাধিক বক্তব্য শোনা গেলেও ফুলহরের ভাঙন নিয়ে এখনও তেমন কিছু শোনা যায়নি ৷ এতেই চিন্তায় হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের উত্তর ও দক্ষিণ ভাকুরিয়া, কাওয়াডোল, রশিদপুর, শিরাপাড়া, তাঁতিপাড়া, মীরপাড়া গ্রামের মানুষজন ৷
রশিদপুর গ্রামের মহম্মদ সিরাজুদ্দিন বলেন, ‘‘গঙ্গা ভাঙন এই জেলার সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ৷ কিন্তু পিছিয়ে নেই ফুলহরও ৷ প্রায় প্রতি বছরই আমাদের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফুলহর পাড় ভাঙে ৷ কোনও কোনও বছর ভাঙনের তীব্রতা প্রবল আকার নেয় ৷ সৌভাগ্যবশত এ’বছর ফুলহরে তেমন ভাঙন হয়নি ৷ কিন্তু মনে রাখতে হবে, ফুলহরের ভাঙনেও জেলার মানচিত্র বদলে যাচ্ছে ৷ তাই আমরা চাই, গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরের ভাঙন রোধেও সরকার স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ৷’’
একই বক্তব্য মানিকচকের আলাদিয়া সহ রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা এবং বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের ৷ তাঁরাও বলছেন, শুধু গঙ্গা নয়, ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ হোক ফুলহরেরও ৷ তা না হলে পরিস্থিতির বিশেষ কোনও বদল হবে না ৷ গঙ্গার ভাঙন রোধ করা যতটা কঠিন, ফুলহরের ক্ষেত্রে সেই কাজ ততটা কঠিন নয় ৷ রাজ্য সরকার যেন এদিকে বিশেষ নজর দেয় ৷
জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য
এই নিয়ে রতুয়ার বর্ষীয়ান বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘এটা ঠিক, গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরের ভাঙনও মালদা জেলার জন্য একটা অভিশাপ ৷ এক দশক আগে গঙ্গা আর ফুলহরের মধ্যে 12-13 কিলোমিটারের দূরত্ব ছিল ৷ এখন সেই দূরত্ব কমে মাত্র 800 মিটারে দাঁড়িয়েছে ৷ এর জন্য শুধু গঙ্গা দায়ী নয়, সমানভাবে দায়ী ফুলহরও ৷ দুই নদী যদি একসঙ্গে মিশে যায় তবে শুধু রতুয়া নয়, মালদা জেলার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাবে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এতদিন কোনও সরকার বা কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই শুভেন্দু অধিকারী নদীর ভাঙন পাকাপাকিভাবে রোধ করতে পদক্ষেপ করেছেন ৷ এর জন্য তাঁকে স্যালুট জানাই ৷ তাঁকে আমি গঙ্গা ও ফুলহরের ভাঙন নিয়ে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছি ৷ আশা করছি, শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরের ভাঙন রোধেও তিনি যথাযথ পদক্ষেপ করবেন ৷’’
যদিও মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘শুধু গঙ্গা নয়, একই সঙ্গে ফুলহরের ভাঙন রোধেও রাজ্য সরকার কাজ করবে ৷ এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছেন ৷ আজ রাজ্য সেচ দফতরের একটি প্রতিনিধি দল গঙ্গার ভাঙন কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করছে ৷ আগামিকাল, আসছেন মুখ্যসচিব ৷ আমিও তাঁর সঙ্গে থাকব ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে ফুলহরের সবচেয়ে বেশি ভাঙন প্রবণ এলাকা হল আলাদিয়া ৷ তার একটি অংশ মানিকচকে, অন্য অংশটি রতুয়ায় ৷ মানিকচকের শংকরটোলা এলাকাতেও ফুলহরের ভাঙন চলছে ৷ যদি সম্ভব হয় তবে মুখ্যসচিবকে সেখানেও নিয়ে যাব ৷ ফুলহর-পাড়ের বাসিন্দারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ শুরু হলে গঙ্গার সঙ্গে ফুলহরেও সেই কাজ হবে ৷’’
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