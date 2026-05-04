শুরু হল গণনা, হাইভোল্টেজ কেন্দ্রগুলির ভোট গোনা চলছে কোথায় ? দেখুন পুরো তালিকা

শুরু হল গণনা, হাইভোল্টেজ কেন্দ্রগুলির ভোট গোনা চলছে কোথায় ? দেখুন পুরো তালিকা
দু'দফায় পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে ৷ আজ তার ফলপ্রকাশ ৷ বাংলায় সরকার গড়তে হলে 147টি আসন জিততে হবে ৷ ছাব্বিশের হাইভোল্টেজ কেন্দ্রগুলির গণনা কোথায় হচ্ছে ?
Published : May 4, 2026 at 8:35 AM IST
কলকাতা, 4 মে: ঘড়িতে 8টা পার ৷ শুরু হয়েছে বঙ্গভোটের গণনা ৷ দুপুরের মধ্যেই খানিকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে বাংলার মসনদে কে? আগামী 5 বছর বাংলার সরকারে থাকবে কার হাতে ? এবার সরকার গড়তে হলে 147টি আসনে জয়ী হতে হবে। মোট আসন 294 থেকে কমে 293 হয়ে যাওয়ায় (ফলতায় পুনর্নির্বাচন) সরকার গঠনের একটি কমেছে। ঘাসফুল বনাম পদ্মের টক্করে কী ফয়সালা, চোরাস্রোতে লড়াইয়ে ফিরবে কাস্তে-হাতুড়ি? ভোট কাটাকাটিতে কতটা ফ্যাক্টর নওশাদ, হুমায়ুনের দল? সবটাই আজই পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷
উল্লেখ্য, প্রথম দফায় যে ভোটগ্রহণ হয়েছিল, তার বেশিরভাগ জেলা বিজেপির 'ঘাঁটি' বলে পরিচিত। আবার দ্বিতীয় দফায় যেখানে যেখানে ভোটগ্রহণ হয়েছে তা আবার তৃণমূলের ঘাঁটি বলে পরিচিত ৷ এবার কে কার দুর্গে ফাটল ধরাবে তা আজ বোঝা যাবে। তবে ফলাফল নিয়ে দুই শিবির তথা বিজেপি ও তৃণমূল আত্মবিশ্বাসী। মোট 77টি কেন্দ্রে চলছে রাজ্যের ভোট গণনা ৷
এবারে বিধানসভা নির্বাচনে কোন কোন কেন্দ্রগুলি হাইভোল্টেজ ?
- ভবানীপুর- সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল
- নন্দীগ্রাম- হলদিয়া গভর্নমেন্ট হাইস্কুল
- পানিহাটি- গুরুনানক কলেজ
- কলকাতা বন্দর- সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুলে
- সোনারপুর দক্ষিণ- যাদবপুর এপিসি কলেজ
- দমদম উত্তর- গুরুনানক কলেজ
- ব্যারকপুর- ব্যারাকপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
- উত্তরপাড়া- শ্রীরামপুর কলেজ
- শ্রীরামপুর- শ্রীরামপুর কলেজ
- বহরমপুর-বহরমপুর গার্লস কলেজ
- শিলিগুড়ি-শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট কলেজ
- মালতিপুর-মালদা পলিটেকনিক
- ডোমকল-ডোমকল এসডিও অফিস
- রাসবিহারী- বালিগঞ্জ গভঃ হাই স্কুল
- বালিগঞ্জ- বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়
- বেলেঘাটা- নেতাজি ইন্দোর স্টেডিয়াম
- মানিকতলা - নেতাজি ইন্দোর স্টেডিয়াম
- শিবপুর - গভঃ আই টি আই বিল্ডিং IIEST ক্যাম্পাস শিবপুর
- নওদা - বহরমপুর গার্লস কলেজ
- সামসেরগঞ্জ- জঙ্গিপুর গভঃ পলিটেকনিক
- খড়গপুর সদর - কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় 2
- ডেবরা - মেদিনীপুর কলেজ
- আসানসোল দক্ষিণ - আসানসোল ইঞ্জিয়ারিং কলেজ
- বাগদা - বনগাঁ দীনবন্ধু কলেজ
- নোয়াপাড়া - রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
- করণদিঘি- রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজ
এদিকে, গণনা কেন্দ্রগুলিতে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না হয়, তার জন্য নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। রয়েছে কেন্দ্র বাহিনীর কড়া পাহারা আর গণনা কেন্দ্রের ভেতরে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে প্রতিটি মুহূর্তে নজরদারি চলছে ৷ উল্লেখ্য, ভোট শেষ হতেই বিভিন্ন সংস্থা যে বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করেছিল, তার বেশির ভাগেই ইঙ্গিত মিলেছিল রাজ্যে পরিবর্তন হতে চলেছে। ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। পাল্টা তৃণমূল দাবি করেছে, গত বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে বুথফেরত সমীক্ষা মেলেনি। এবারও মিলবে না।