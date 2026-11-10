গঙ্গার ভাঙন রোধে কাজ কবে শুরু ? জানতে চান মালদার 'বিপজ্জনক' অঞ্চলের বাসিন্দারা
Riverbank Erosion: মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এবারই গঙ্গার ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজে হাত পড়বে ৷"
Published : November 10, 2026 at 5:29 PM IST
মালদা, 10 নভেম্বর: শেষ হল কালীপুজো ৷ এবার আশায় বুকে বাঁধছেন গঙ্গাতীরের গ্রামগুলির বাসিন্দারা ৷ কারণ রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, কালীপুজোর পরেই গঙ্গার ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজে হাত পড়বে ৷
মানিকচক ব্লকে সভা করতে এসে মাসখানেক আগেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান শুভেন্দু অধিকারী এলাকাবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান ৷ তিনি বলেছিলেন, "এটা আমাদের অঙ্গীকার ৷ মালদা-মুর্শিদাবাদের ভাঙন রোধের কাজের জন্য আমরা 3 হাজার 300 কোটি টাকার প্রস্তাব ভারত সরকারকে পাঠিয়েছি ৷ কেন্দ্র চলতি অর্থবর্ষে 500 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে ৷ একাধিক দফতরকে এই কাজে যুক্ত করে এই সমস্যা থেকে মানুষকে মুক্তি দেব ৷ কথা দিয়ে গেলাম ৷" শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরের ভাঙন রোধের কাজও একসঙ্গে করা হবে বলে তখন জানিয়েছিলেন মানিকচকের বিধায়কও ৷
এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে কবে শুরু হবে সেই কাজ? কীভাবেই বা শুরু হবে ? আপাতত এসব প্রশ্নই ঘুরছে ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলিতে ৷ এদিকে সেচ দফতরের তরফে জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত এই কাজ শুরু করার কোনও বার্তা আসেনি ৷ তাহলে কি এবারের শুখা মরশুমে আদৌ এই কাজ হবে ? নাকি আগের মতোই শুধু প্রতিশ্রুতিই থেকে যাবে ?
মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের দাবি, “আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এবারই গঙ্গার ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজে হাত পড়বে ৷ ইতিমধ্যে দিল্লিতে এ নিয়ে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ঝাড়খণ্ডের তরফে এনওসি দেওয়া হয়নি বলেই কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না ৷ তবে আশা করছি, দ্রুত সেই এনওসি পাওয়া যাবে ৷ শুধু গঙ্গা নয়, একইসঙ্গে ফুলহরের ভাঙন রোধেও স্থায়ী কাজ করা হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, এই কাজে টাকার অভাব হবে না ৷ মনে রাখতে হবে তিনি যা বলেন, সেটা করে দেখান ৷ ভাঙনপ্রবণ এলাকার মানুষ নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, তাঁদের আর ভিটে হারানোর দুঃস্বপ্ন নিয়ে রাত কাটাতে হবে না ৷”
জেলা সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেছেন, “এই কাজ নিয়ে রাজ্যের তরফে আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি ৷ আমাদের শুধু তৈরি থাকতে বলা হয়েছে ৷ রাজ্যের তরফে কাজ শুরুর সবুজ সংকেত পাওয়া গেলেই আমরা কাজে নেমে পড়ব ৷ আমাদের ধারণা, জগদ্ধাত্রী পুজো মিটলে রাজ্যের তরফে এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে ৷ আমরা পুরোপুরি তৈরি রয়েছি ৷”
গঙ্গার আগ্রাসনে কার্যত বিধ্বস্ত মালদা জেলা ৷ প্রতি বছর আয়তন কমে যাচ্ছে এই জেলার ৷ পাশের মুর্শিদাবাদ জেলাতেও একই পরিস্থিতি ৷ মালদার ক্ষেত্রে গঙ্গার দোসর হয়েছে ফুলহর ৷ দৈর্ঘ্য মাত্র 220 কিলোমিটার ৷ বিহারের কিশানগঞ্জ সংলগ্ন লাখিমারার এক জলাভূমি থেকে এই নদের সৃষ্টি ৷ ভূতনি চরের কাছে গঙ্গায় মিশেছে ৷ মূলত মহানন্দার জলে পুষ্ট ফুলহর বর্ষায় মারণক্ষমতা লাভ করে ৷ কখনও কখনও গঙ্গার অতিরিক্ত জল উল্টো স্রোতে এই নদ দিয়ে প্রবাহিত হয় ৷ তখনই ব্যাপক ভাঙন চালায় ফুলহর ৷ গত শতকের আশির দশকেও রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের খাসমহল গ্রামের কাছে গঙ্গা আর ফুলহরের দূরত্ব ছিল প্রায় আট কিলোমিটার ৷ এখন সেই দূরত্ব কমে এসেছে মাত্র 720 মিটারে ৷
নদী-বিশেষজ্ঞরা অনেক আগে থেকেই বিপদবার্তা শুনিয়েছেন ৷ কোনও কারণে গঙ্গায় সঙ্গমের আগেই দুই নদী মিলিত হলে মালদা জেলার পরিণতি ভয়াবহ হবে ৷ সেক্ষেত্রে গঙ্গা কালিন্দ্রী নদী দিয়ে মহানন্দায় মিশবে ৷ সেই বিপুল স্রোত নিয়ে গঙ্গা মালদা শহর ভাসিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যাবে ৷ অর্থহীন হয়ে পড়বে ফরাক্কা ব্যারেজ ৷ কলকাতা বন্দরও শুকিয়ে যাবে ৷ পানীয় জলের ভয়াবহ সঙ্কট দেখা দেবে খাস কলকাতায় ৷
মালদা জেলার রতুয়া 1, কালিয়াচক 2 ও 3, মানিকচক এবং ইংরেজবাজার ব্লক গঙ্গার ভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত মালদার প্রায় আড়াইশো বর্গকিলোমিটার এলাকা গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে ৷ 2004 সাল পর্যন্ত 67 মৌজা চলে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে ৷ প্রতি বছর বেশ কিছু মানুষ গঙ্গার তাণ্ডবে ভিটেমাটি হারিয়ে রাস্তার ভিখারিতে পরিণত হচ্ছেন ৷
এই পরিস্থিতিতে আগের মতোই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে গঙ্গা ভাঙনকে ইস্যু করে ভোটের ময়দানে নামে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ৷ ক্ষমতায় এসে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার ঘোষণা করে, গঙ্গার ভাঙন থেকে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলাকে রক্ষা করতে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে ৷ একই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷
এই কাজের পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য আইআইটি কানপুর ও আইআইটি রুরকিকে দায়িত্ব দেয় রাজ্যে ৷ সেই কাজে নেমেও পড়ে আইআইটি ৷ ইতিমধ্যে দু’দফায় তারা ভাঙনপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন করেছে ৷ সূত্রের খবর, আইআইটির তরফে প্রাথমিক একটি রিপোর্ট ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে ৷ তার ভিত্তিতেই দুর্গাপুজোর মধ্যে মালদায় এসে ভাঙনপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল ৷ তিনিও জানিয়েছিলেন, পুজো শেষ হলেই কাজে হাত পড়বে ৷
“কিন্তু সেই কাজ শুরু হবে কবে?” প্রশ্ন তুললেন রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতুটোলার বাসিন্দা সুখেন চক্রবর্তী ৷ তিনি বলছেন, “বামফ্রন্ট সরকার এই কাজ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছিল ৷ তারা নাকি দিল্লি থেকে এই কাজ আদায় করবে ৷ 34 বছর ক্ষমতায় থেকেও তারা এই কাজ করতে পারেনি ৷ আর তৃণমূল আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীই বলে দিয়েছিলেন, তিনি ভাঙন রোধের কাজের জন্য কোনও পদক্ষেপ করবেন না ৷ এবার বিজেপি সরকার একই কথা বলে যাচ্ছে, গঙ্গার ভাঙন রোধে স্থায়ী কাজে দ্রুত হাত পড়বে ৷ কালীপুজোর পর থেকেই নাকি কাজ শুরু হয়ে যাবে ৷ কিন্তু এখনও তো কাজের কোনও তোড়জোড়ই দেখা যাচ্ছে না ৷ আগে কাজ শুরু হোক, তখন এ নিয়ে কিছু বলা যাবে ৷ এখন শুধু অপেক্ষা, কবে কাজ শুরু হয় ৷”
প্রায় একই বক্তব্য ভূতনির আটসোহিয়া গ্রামের রমজান আলির ৷ তিনি বলেন, “শুনেছি গঙ্গায় ড্রেজিং করা হবে ৷ নদীকে তার পুরনো খাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ এর জন্য নাকি অনেক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ গঙ্গা তার পুরনো খাতে ফিরে গেলে মালদা-মুর্শিদাবাদে আর ভাঙন হবে না ৷ তা নিয়ে আমরা নিশ্চিত ৷ কিন্তু এই কাজ শুখা মরশুম ছাড়া করা যাবে না ৷ শুনেছিলাম, কালীপুজোর পর কাজ শুরু হবে ৷ কালীপুজো শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এখনও তো কাউকে দেখা যায়নি ৷ ছটপুজো শেষ হলে হয়তো প্রশাসনের লোকজন আসতে শুরু করবে ৷ তখন বোঝা যাবে এই কাজ আদৌ হবে কিনা ৷ তবে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী এসে এই কাজ শুরুর কথা বলে গিয়েছিলেন, তাই আমাদের আশা, এবার আর শুধু ভুয়ো প্রতিশ্রুতি হবে না ৷ কাজ হবে ৷”
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