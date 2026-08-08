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স্বামীর পরকীয়া, স্ত্রীকে ডিজেল ঢেলে পুড়িয়ে মারল শ্বশুরবাড়ির লোকজন

স্বামীর সম্পর্ক অন্যত্র, স্ত্রী ধরে ফেলতেই স্বামী ফোন ভেঙে দেয় ও ভিনরাজ্যে চলে যায় ৷ পরে বাড়ির লোকজনকে ফোনে করে বলে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারতে ৷

MALDA WIFE BURNED TO DEATH
স্ত্রীকে ডিজেল ঢেলে পুড়িয়ে মারল শ্বশুরবাড়ির লোকজন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 8:40 PM IST

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মালদা, 8 অগস্ট: অন্য মেয়ের সঙ্গে স্বামীর কথা বলার প্রতিবাদ করেছিল স্ত্রী। রাগে দামী মোবাইলে ভেঙে দিয়েছিল স্বামী। এই নিয়ে পরিবারে ব্যাপক অশান্তি হয়। ঘটনার ক'য়েকদিনের মধ্যেই ওই তরুণীকে মারধর করে গায়ে ডিজেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশি তল্লাশি জারি রয়েছে। এনিয়ে তরুণীর পরিবারের তরফে স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই তরুণীর ৷

প্রতিবাদ করতেই বউমাকে পুড়িয়ে মারল শ্বশুরবাড়ি (ইটিভি ভারত)

মৃত তরুণীর নাম চুন্নি খাতুন (20)। বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার আন্দাবাদ থানা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় বছর আগে মানিকচকের নূরপুর এলাকার বাসিন্দা শেখ সামিউলের সঙ্গে বিয়ে হয় চুন্নির। সামিউল ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে।

পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর চুন্নি তাঁর স্বামীর অন্য এক মহিলার সঙ্গে মেলামেশার কথা জানতে পারেন। প্রতিবাদ করায় চুন্নির উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলতে থাকে। গত 14 জুলাই স্বামীর অবৈধ মেলামেশা নিয়ে দম্পতির মধ্যে ঝামেলা হয়। সেই সময় সামিউল নিজের দামী ফোন ভেঙে দেয়। এনিয়ে পরিবারের মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা হয়। এরপরেই ভিনরাজ্যে কাজে চলে যায় সামিউল। গত 20 জুলাই পরিবারের এক সদস্যের ফোন মারফত চুন্নির পরিবারের লোক জানতে পারেন, চুন্নির গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

MALDA WIFE BURNED TO DEATH
চুন্নির পরিবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন (ইটিভি ভারত)

তড়িঘড়ি চুন্নির পরিবারের লোকজন মালদা মেডিক্যালে ছুটে আসেন। সেখানে চুন্নি পরিবারের লোকেদের পুরো ঘটনা জানান। 21 জুলাই এই নিয়ে মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন চুন্নির মা। গতকাল অর্থাৎ 7 অগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় চুন্নির। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

চুন্নির মা মেখা খাতুন পুলিশকে লিখিত অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, "বিয়ের কিছুদিন পর থেকে জামাইয়ের অন্য মেয়ের সঙ্গে অবৈধ মেলামেশার কথা জানতে পারে আমার মেয়ে। প্রতিবাদ করায় মেয়ের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলতে থাকে। মেয়েকে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করা হত। এমনকী পুড়িয়ে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। গত 20 তারিখ আমরা মেডিক্যালে ছুটে আসি। মেয়ে আমাদের জানায়, ঘটনার দিন সকালে জামাই ভিনরাজ্যে ছিল। সেদিন জামাই তার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। জামাইয়ের উস্কানিতে রাতে মেয়ের শ্বশুর, শাশুড়ি-সহ পরিবারের লোকজন মেয়ের গায়ে ডিজেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্বামীর অবৈধ মেলামেশার প্রতিবাদ করার কারণেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।"

MALDA WIFE BURNED TO DEATH
অভিযোগপত্র (ইটিভি ভারত)

চুন্নির দাদা শেখ ফিরদৌস বলেন, "অন্য এক মেয়েকে ফোন করা নিয়ে বোন ও জামাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। জামাই নিজের ফোন ভেঙে দিয়েছিল। তার ক'য়েকদিনের মধ্যেই এক রাতে মারধর করে বোনের গায়ে ডিজেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সকালে মাসি ফোন করে জানান, আমান বোনকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা হাসপাতালে এসে দেখি ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন বোনকে হাসপাতালে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে বোন আমাদের জানায়, বোনকে রাতে মারধর করা হয়। রাত একটা নাগাদ বোনের গায়ে ডিজেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওইদিন। আমরা 21 তারিখ পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। গতকাল সকালে মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বোনের মৃত্যু হয়েছে।"

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স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারল শ্বশুরবাড়ি
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MALDA WIFE BURNED TO DEATH

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