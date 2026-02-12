SIR: চূড়ান্ত তালিকায় নাম না-থাকলে কী করবেন? জেনে নিন
নাম বাদ পড়লে কি আইনি জটিলতায় পড়তে হবে? সেক্ষেত্রে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে কি না, শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে এ নিয়েও মানুষের মধ্যে সংশয়ের শেষ নেই৷
Published : February 12, 2026 at 7:42 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: শেষ পর্যায়ে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এর শুনানি । সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা । তার আগে রাজ্যজুড়ে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, চূড়ান্ত তালিকায় যদি কারও নাম না-থাকে, তবে কী হবে ? নাম বাদ পড়লে কি আইনি জটিলতায় পড়তে হবে ? সেক্ষেত্রে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে কি না, শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে এ নিয়েও মানুষের মধ্যে সংশয়ের শেষ নেই ৷ এবার এই সমস্ত জল্পনায় স্পষ্ট বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন ।
কমিশনের বক্তব্য, বৈধ ভোটারের নাম ভুলবশত চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়লে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই । নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সংশোধনের সুযোগ রয়েছে । কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর যদি কেউ দেখেন তাঁর নাম নেই, তবে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইলেক্টোরাল অফিসার (ডিইও)-এর কাছে আবেদন জানাতে হবে । তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে 15 দিনের মধ্যে এই আবেদন করতে হবে । প্রয়োজনীয় নথি ও প্রমাণপত্র জমা দিয়ে নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন করা যাবে ।
এই স্তরে সমস্যার সমাধান না হলে আবেদনকারী আরও এক ধাপ উপরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন । ডিইও-র সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরে আবেদন করা যাবে । অর্থাৎ সব মিলিয়ে 20 দিনের মধ্যে আইনি পথেই সংশোধনের রাস্তা খোলা থাকছে ।
এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের এক কর্তা জানান, "ভোটার তালিকা সংশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া । কারও নাম বাদ পড়লে তা নিয়ে অযথা আতঙ্ক ছড়ানোর কোনও কারণ নেই । আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদন করলে যথাযথ তদন্তের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।"
এদিকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক তৎপরতাও তুঙ্গে । শুক্রবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবে । বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, সব জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকেরা, পুলিশ কমিশনার, জেলা পুলিশ সুপার এবং কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকেরা ।
সূত্রের খবর, ভোটার তালিকা সংশোধনের অগ্রগতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রশাসনিক বন্দোবস্ত, বাহিনী মোতায়েনের সম্ভাব্য রূপরেখা, বৈঠকে সব কিছু নিয়েই বিস্তারিত পর্যালোচনা হবে । অর্থাৎ নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ কমিশন । ফলে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ঘিরে জল্পনা বাড়লেও কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, ভোটাধিকার রক্ষায় প্রশাসনিক দরজা খোলা রয়েছে । তাই নাম না থাকলে কোনও ধরনের গুজবে কান না দিয়ে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন করতে হবে ৷