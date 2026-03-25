ভোটের আগে রাস্তায় পুলিশ গাড়ি নিতে চাইলে কী করবেন!

ভোটের জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ি কি প্রশাসন নিতে পারে? রিক্যুইজিশন হাতে ধরিয়ে কি গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়? কী বলছে আইন? লিখেছেন অয়ন নিয়োগী৷

REQUISITIONING RULES FOR VEHICLES
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 25, 2026 at 6:46 PM IST

কলকাতা, 25 মার্চ: নির্বাচনের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ি কি প্রশাসন ব্যবহার করতে পারে? রাস্তায় আচমকা রিক্যুইজিশন স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে কোনও ব্যক্তির গাড়ি নিয়ে নেওয়ার এক্তিয়ার কি আছে প্রশাসনের? একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল, মঙ্গলবার থেকে এই বিষয়টি আচমকাই সাধারণ মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে৷ এই নিয়ে অনেকেই যে আতঙ্কে এবং অন্ধকারে, তা সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন পোস্টে চোখ রাখলেই বোঝা যাচ্ছে৷

সাধারণ মানুষের সেই আতঙ্ক কি অমূলক, নাকি এর পিছনে কোনও ভিত্তি রয়েছে, তা জানতেই ইটিভি ভারত-এর তরফে বুধবার যোগাযোগ করা হয় বিশিষ্ট আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতার সঙ্গে৷ তিনি বলেন, ‘‘কলকাতা হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতের তরফে বলা হয়েছে যে ভোটের আগে গাড়ি নেওয়া যেতে পারে।’’

এর অর্থ প্রশাসন চাইলেই নির্বাচনের কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ি নিতে পারে৷ কিন্তু কোনও কথাবার্তা না-বলে আচমকাই মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রশাসন একটি রিক্যুইজিশন স্লিপ দেখিয়ে গাড়িটি কি নিয়ে নিতে পারে? এই প্রশ্ন উত্তরে অনির্বাণ গুহঠাকুরতা বলেন, ‘‘একটি রিক্যুইজিশন দিতে হবে। আর সেই রিক্যুইজিশনও দিতে হবে কনসার্ন (আলোচনার)-এর ভিত্তিতে। তার পরিবর্তে সঙ্গে সঙ্গে একটি রিকুইজিশন ধরিয়ে গাড়িটি নেওয়া যাবে, তা একেবারেই বলা হয়নি। সেই জন্যই হাইকোর্ট এই বিষয়ে বারবার রিট পিটিশনে বলেছে, এটি একেবারেই ইনপারমিশেবল (গ্রহণযোগ্য)।’’

এর অর্থ, আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে নির্বাচনের কাজে গাড়ি নেওয়া যেতে পারে৷ তবে তা মালিকের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নিতে হবে৷ মাঝরাস্তায় আচমকা রিক্যুইজিশন দেখিয়ে গাড়ি নেওয়া যাবে না৷ তাহলে এমন আচরণ করা হচ্ছে কেন? আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতার মতে, ‘‘আমার ব্যক্তিগত মত যে এই বিষয়টি যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হাইকোর্টের আদেশ হয়তো তাঁদের জানা নেই। আমার মনে হয়, আগে তাঁদের এই বিষয়গুলি ভালো করে পড়িয়ে নিয়ে, তার পর রিক্যুইজিশনের কাজে নামানো উচিত। তাহলে এই দ্বন্দ্বটি পরিষ্কার হবে৷’’

কিন্তু যাঁরা এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন, যাঁদের গাড়ি রাস্তা থেকে নেওয়া হচ্ছে রিক্যুইজিশন দেখিয়ে, তাঁদের কী করা উচিত৷ এই নিয়ে অনির্বাণ গুহ ঠাকুরতা বলছেন, ‘‘যদি ভোটের আগে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে রিক্যুইজিশন ধরিয়ে বলা হয় যে গাড়িটি ভোটের কাজের জন্য লাগবে, সেক্ষেত্রে সেই রিক্যুইজিশনকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করা উচিত।’’

এই নিয়ে 2021 সালে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন জনৈকা রীতা দত্ত৷ তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর গাড়িটি নির্বাচনের কাজে ব্যবহারের জন্য রিক্যুইজিশন দিয়েছিল প্রশাসন৷ এর জন্য তাঁর কাছ থেকে গাড়ির নথিপত্র চেয়ে নেওয়া হয়৷ তা জমা ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে৷ কিন্তু গাড়িটি নেওয়া হয়নি৷ গাড়ি তাঁর বাড়িতেই ছিল৷

এই মামলায় আদালত জানায় যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশকর্মী পরিবহণের কাজে ব্যক্তিগত গাড়ি নেওয়া সবক্ষেত্রে বৈধ নয়। শুধুমাত্র পুলিশ বা অন্যান্য কর্মীদের পরিবহণের জন্য এভাবে গাড়ি রিক্যুইজিশন করা আইনসিদ্ধ নয়। ফলে সেই রিক্যুইজিশন বাতিল করে গাড়ি ফেরতের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট৷

এই রায়কে নির্বাচনের সময়ে বেসরকারি সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে প্রশাসনের রিক্যুইজিশন প্রক্রিয়ায় এই রায়ের প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু তারপরও দেখা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় রিক্যুইজিশন স্লিপ দেখিয়ে গাড়ি নেওয়ার জন্য কার্যত জোর করা হচ্ছে ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকদের৷

আরও পড়ুন -

  1. ভোটের ডিউটিতে এসে নিমন্ত্রণ-রক্ষা! কেন্দ্রীয় বাহিনীর 7 জওয়ানকে শাস্তি কমিশনের
  2. বসিরহাট উত্তরের একটি বুথে BLO-সহ বিচারাধীন 340 ভোটারেরই নাম বাদ

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ECI
POLICE
বিধানসভা নির্বাচন 2026
REQUISITIONING RULES FOR VEHICLES

