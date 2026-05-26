ETV Bharat / state

বিধানসভায় আদৌ কি ঘর পাবে তৃণমূল, অবস্থান স্পষ্ট করলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু

বিধানসভায় এবার প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল৷ এখনও তারা ঘর পায়নি৷ আদৌ কি ঘর পাবে তারা? এই নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু৷

Bengal Legislative Assembly
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 5:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 26 মে: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতার রাশ নিজেদের হাতে নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। অন্যদিকে, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিরোধী দলের আসনে বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূলকে কবে থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং বিধানসভায় তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য বরাদ্দ ঘর দেওয়া হবে, সেই বিষয়টি নিয়ে এবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার বিধানসভায় কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানালেন স্পিকার রথীন্দ্র বসু।

এবারের নির্বাচনে 208টি আসন জিতে বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিজেপি। অন্যদিকে, 80 জন বিধায়ক নিয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু অভিযোগ উঠছিল, বিধানসভার সচিবালয় এখনও পর্যন্ত তৃণমূলকে বিরোধী দলের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি বুঝিয়ে দেয়নি। মঙ্গলবার এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু বলেন, "ওঁদের তরফ থেকে একটি চিঠি আমাদের কাছে এসেছিল। তবে আমাদের মনে হয়েছিল, সেই চিঠিতে আরও কিছু তথ্য যুক্ত করা জরুরি। সেই অনুযায়ী আমাদের তরফ থেকে জানানো হয় যে, ওই চিঠিতে বেশ কিছু বিষয় যুক্ত করতে হবে। আমাদের নির্দেশ মতো ওঁরা চিঠিটিতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যুক্ত করে পুনরায় পাঠিয়েছেন। আমরাও সেই পরিবর্তিত চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছি।"

চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করার পাশাপাশি, ঘর হস্তান্তরের বিষয়ে তৃণমূল বিধায়কদের আশ্বস্ত করেছেন অধ্যক্ষ। প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের সম্মান জানানোর বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমরা বলেছি, বিরোধী দলের জন্য নির্দিষ্ট সেই ঘরগুলি বর্তমানে কী রকম অবস্থায় রয়েছে, তা আগে দেখতে হবে। আপনারা সকলেই প্রবীণ সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের সিনিয়র নেতা। তাঁদের সকলকে যথাযথভাবে সম্মানিত করার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা ঘরগুলি সুন্দর করে গুছিয়ে তবেই তাঁদের হাতে তুলে দেব। এর জন্য আপাতত কয়েকদিন দেরি হতে পারে ঠিকই, তবে ওঁদের ভালো ভাবেই ঘর দেওয়া হবে।"

অতীতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অধ্যক্ষ এদিন আরও জানান, তাঁরা যখন বিরোধী আসনে ছিলেন, তখন তাঁদের দেওয়া ঘরগুলির অবস্থা একেবারেই ঠিক ছিল না। এর ফলে বিধানসভার অন্দরে কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁদের বিস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই একই অসুবিধার মুখে যাতে বর্তমান বিরোধী দলকে না পড়তে হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই এই বাড়তি সময় নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে ঘর বরাদ্দ নিয়ে এই বিলম্বের নেপথ্যে একটি পদ্ধতিগত জটিলতার কথাও বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। বিধানসভার সচিবালয় আগেই জানিয়েছিল, তৃণমূলের তরফে প্রথম যে চিঠিটি দেওয়া হয়েছিল তাতে স্বাক্ষর ছিল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু তিনি যেহেতু তৃণমূল পরিষদীয় দলের সদস্য নন, তাই নিয়ম অনুযায়ী তাঁর স্বাক্ষরিত চিঠি কোনোভাবেই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সচিবালয়ের তরফে জানানো হয়, পরিষদীয় দলের সদস্যদের স্বাক্ষর করা চিঠিই জমা দিতে হবে। এরপর তৃণমূলের তরফে দ্বিতীয় একটি চিঠি বিধানসভা সচিবালয়ে পাঠানো হয়। সূত্রের খবর, সংশোধিত সেই চিঠিতেও বেশ কিছু পদ্ধতিগত গলদ থেকে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও, গোটা বিষয়টি বর্তমানে নিজের বিবেচনাধীন রেখেছেন অধ্যক্ষ।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার বিধানসভায় নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষে মাল্যদান করতে এসেছিলেন বর্তমান বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও। ঘর বরাদ্দ ও অধ্যক্ষ মন্তব্য সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি এই নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। আগামী 18 জুন থেকে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এবং বিধানসভার সচিবালয়ের একাংশের আশা, গুরুত্বপূর্ণ এই বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই বিরোধী দলকে তাদের আনুষ্ঠানিক মর্যাদা প্রদান এবং ঘর বরাদ্দের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

আরও পড়ুন -

  1. রাজ্যপাট হাতছাড়া হতেই সদর দফতর ছাড়ার নোটিশ তৃণমূলকে, অস্বস্তিতে মমতার দল
  2. বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে বিতর্ক: তৃণমূল নিয়ম মানেনি, দাবি বিধানসভার সচিবের
  3. বিধানসভার মেঝেতে বসে পড়লেন শোভনদেব-কুণালরা ! 'অধিকার'-এর দাবিতে নজিরবিহীন বিক্ষোভ

TAGGED:

রথীন্দ্র বসু
বিধানসভা
BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY
বিরোধী দল তৃণমূল
SPEAKER RATHINDRA BOSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.