আর বাকি 2টো সোমবার, কী অর্পণ করলে ভোলেনাথ প্রসন্ন হবেই; জানালেন জ্যোতিষী
মহাদেবের আশীর্বাদধন্য মাসে আর বাকি দুই সোমবার ৷ কী অর্পণ করবেন বাবা মহেশ্বরকে, জানিয়ে দিলেন জ্যোতিষী ৷
Published : August 3, 2026 at 5:03 PM IST
বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে চলছে শ্রাবণ মাস। আজ তৃতীয় সোমবার ৷ হিন্দি ভাষাভাষিদের শ্রাবণ মাসের প্রথম শুরু হল 3 অগস্ট থেকে ৷ এবছর শ্রাবণ মাসের পঞ্চম সোমবার পড়েছে আগামী 17 অগস্ট। এই শ্রাবণকে দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদধন্য মাস হিসাবে মনে করা হয়। জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানাচ্ছেন, ভগবান শিব সবচেয়ে বেশি কী ভালোবাসেন এবং শ্রাবণ মাসে দেবাদিদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তদের কী নিবেদন করা উচিত।
উল্লেখ্য, বিশ্বাস করা হয়, শ্রাবণের সোমবারে যদি শিবলিঙ্গে সঠিকভাবে অভিষেক করা হয়, তাহলে মনের বহু ইচ্ছা পূরণ হয়। বিভিন্ন ধরনের কাঙ্খিত ফল পেতে শ্রাবণের সোমবারে বিভিন্নভাবে মহাদেবের অভিষেক করা যায়। দুঃখ ও সমস্যা নাশ করতে মহাদেবের পুজোয় মধু নিয়ে অভিষেক করার রীতি রয়েছে। এই মাসে দেবাদিদেবের কৃপা মেলে বলেও মনে করা হয়। সেই জায়গা থেকে শ্রাবণের প্রতিটি সোমবারই আধ্যাত্মিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্যবাহী বলে মনে করা হয়।
শ্রাবণ মাসে শিব ভক্তরা রুদ্রাভিষেক ও জলাভিষেকের মতো আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন এবং সোমবারগুলিতে উপবাস রেখে ভগবান শিব ও দেবী পার্বতীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বিশ্বাস করা হয়, যাঁরা প্রকৃত ভক্তি সহকারে শিবলিঙ্গে কেবল বিশুদ্ধ জল অর্পণ করেন, ভগবান শিব তাঁদের আশীর্বাদ করেন। তবে, কিছু নির্দিষ্ট জিনিস তাঁর কাছে বিশেষভাবে প্রিয়, এবং সেগুলি শিবলিঙ্গে অর্পণ করলে আরও বেশি আধ্যাত্মিক ফল লাভ হতে পারে। কোন জিনিসগুলি তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়...
শ্রাবণ মাসে ভগবান শিবকে প্রসন্ন করতে এই 10টি জিনিস নিবেদন করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে...
- ভগবান শিবকে জল নিবেদন করলে জীবনে শান্তি আসে এবং যাঁরা জ্বর ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, তাঁদের অবশ্যই শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করা উচিত।
- দুধ নিবেদন করলে জীবনে সমৃদ্ধি আসে এবং মানুষ সকল স্বাস্থ্য সমস্যা ও রোগ থেকে মুক্তি পায়।
- ভগবান শিবকে দই নিবেদন করলে জীবনে সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আসে।
- চিনি দান করলে পরিবারের দ্বন্দ্ব দূর হয় এবং সবাই মিলেমিশে থাকে ৷
- মধু নিবেদন করলে সুখ বৃদ্ধি পায় এবং শত্রুরা জীবন থেকে দূরে থাকে।
- ঘি মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়ায় এবং আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।
- বেলপত্র ভগবান শিবের অত্যন্ত প্রিয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, যদি ভক্তরা বেলপত্রে ভগবান 'রামের' নাম লিখে তা শিবকে অর্পণ করেন, তবে তাঁরা দীর্ঘায়ু লাভের আশীর্বাদ করেন।
- ভাং ভগবান শিবের অত্যন্ত প্রিয়। শিবলিঙ্গে গাঁজার পাতা বা পেস্ট অর্পণ করলে জীবন থেকে নেতিবাচকতা এবং অশুভ শক্তি দূর হয়।
- সুগন্ধি অর্পণ করলে ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক নিয়ে আসে। যাঁরা সম্পর্ক ও বৈবাহিক সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের শিবলিঙ্গে আতর অর্পণ করা উচিত।
- বৈদিক অনুসারে, ভগবান শিব চন্দন খুব পছন্দ করেন কারণ এটি তাঁর ক্রোধ শান্ত করে। চন্দন অর্পণ করলে ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে সম্মান অর্জিত হয়। এটি সমস্ত নেতিবাচকতাও দূর করে।