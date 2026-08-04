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UGC NET এর উত্তরসূচি প্রকাশে বিলম্ব, এনটিএ-র বিরুদ্ধে সরব এসএফআই, অপেক্ষার বার্তা এবিভিপি-র

জুন মাসে ইউজিসি-নেট পরীক্ষা হয়েছে ৷ সাধারণত জুনের শেষেই উত্তরসূচি বের হয় ৷ এবার জুলাই পেরিয়ে অগস্ট শুরু হয়ে গেলেও এখনও উত্তরসূচি প্রকাশিত হয়নি ৷

UGC NET Provisional Answer Key
UGC NET: এনটিএ-র বিরুদ্ধে সরব এসএফআই, অপেক্ষার বার্তা এবিভিপি-র (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 2:24 PM IST

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কলকাতা, 4 অগস্ট: ইউজিসি-নেট জুন মাসের পরীক্ষার প্রভিশনাল উত্তরসূচি আজও প্রকাশ পায়নি । যা সাধারণত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়ে থাকে । কিন্তু, এ বছর জুলাই মাস শেষ হয়ে অগস্ট মাস শুরু হলেও এই বিষয়ে কোনও বার্তা পাওয়া যাচ্ছে না । যা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন দেশের কয়েক লক্ষ চাকরি প্রার্থী পড়ুয়ারা ।

প্রভিশনাল উত্তরসূচি প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্বের অভিযোগ তুলে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিএমের ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই) । অন্যদিকে, আরএসএসের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অপেক্ষার বার্তা দিয়েছে ।

UGC NET Provisional Answer Key
এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

ইউজিসি-নেট পরীক্ষার অধিকাংশ পর্ব 30 জুন শেষ হয়েছে এবং 5 জুলাই পুনঃপরীক্ষাও সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত প্রভিশনাল উত্তরসূচি প্রকাশ করা হয়নি । এর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপে ভুগছেন । এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যর অভিযোগ, ‘‘এটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয় । বরং, এনটিএ-র দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক ব্যর্থতারই প্রতিফলন । অতীতেও প্রশ্নফাঁস, পরীক্ষা পরিচালনায় অনিয়ম, প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং প্রশাসনিক গাফিলতির মতো একাধিক বিতর্কে এনটিএ-র ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে দাবি করেছে এসএফআই । তাদের মতে, এসব ঘটনার ফলে জাতীয়স্তরের পরীক্ষাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।’’

UGC NET Provisional Answer Key
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা মহানগরের সম্পাদক স্বাধীন হালদার (নিজস্ব ছবি)

কেন্দ্রীয় সরকারেরও সমালোচনা করে এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সভাপতি আদর্শ এম সাজির দাবি, ‘‘শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার পরীক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি । অবিলম্বে ইউজিসি-নেটের প্রভিশনাল উত্তরসূচি প্রকাশ করতে হবে । পাশাপাশি আপত্তি জানানোর সময়সীমা, চূড়ান্ত উত্তরসূচি এবং ফল প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়সূচিও ঘোষণা করতে হবে ।’’ ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রশাসনিক ব্যর্থতা রোধে পরীক্ষা পরিচালনার প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছেন ।

অন্যদিকে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অপেক্ষার বার্তা দিয়েছে । সংগঠনের কলকাতা মহানগরের সম্পাদক স্বাধীন হালদার বলেন, ‘‘ইউজিসির নির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে । এনটিএ নিশ্চয় সেই গাইডলাইন মেনে, রুলস মেনে কাজ করছে । তাই, অযথা উদ্বেগে না থেকে অপেক্ষা করতে হবে । ধৈর্য্য ধরতে হবে ।"

তবে, এনটিএ বাতিলের দাবিতে এসএফআই দেশজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে ‘স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থা’ গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছে ।

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