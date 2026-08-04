UGC NET এর উত্তরসূচি প্রকাশে বিলম্ব, এনটিএ-র বিরুদ্ধে সরব এসএফআই, অপেক্ষার বার্তা এবিভিপি-র
জুন মাসে ইউজিসি-নেট পরীক্ষা হয়েছে ৷ সাধারণত জুনের শেষেই উত্তরসূচি বের হয় ৷ এবার জুলাই পেরিয়ে অগস্ট শুরু হয়ে গেলেও এখনও উত্তরসূচি প্রকাশিত হয়নি ৷
Published : August 4, 2026 at 2:24 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: ইউজিসি-নেট জুন মাসের পরীক্ষার প্রভিশনাল উত্তরসূচি আজও প্রকাশ পায়নি । যা সাধারণত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়ে থাকে । কিন্তু, এ বছর জুলাই মাস শেষ হয়ে অগস্ট মাস শুরু হলেও এই বিষয়ে কোনও বার্তা পাওয়া যাচ্ছে না । যা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন দেশের কয়েক লক্ষ চাকরি প্রার্থী পড়ুয়ারা ।
প্রভিশনাল উত্তরসূচি প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্বের অভিযোগ তুলে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিএমের ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই) । অন্যদিকে, আরএসএসের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অপেক্ষার বার্তা দিয়েছে ।
ইউজিসি-নেট পরীক্ষার অধিকাংশ পর্ব 30 জুন শেষ হয়েছে এবং 5 জুলাই পুনঃপরীক্ষাও সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত প্রভিশনাল উত্তরসূচি প্রকাশ করা হয়নি । এর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপে ভুগছেন । এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যর অভিযোগ, ‘‘এটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয় । বরং, এনটিএ-র দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক ব্যর্থতারই প্রতিফলন । অতীতেও প্রশ্নফাঁস, পরীক্ষা পরিচালনায় অনিয়ম, প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং প্রশাসনিক গাফিলতির মতো একাধিক বিতর্কে এনটিএ-র ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে দাবি করেছে এসএফআই । তাদের মতে, এসব ঘটনার ফলে জাতীয়স্তরের পরীক্ষাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।’’
কেন্দ্রীয় সরকারেরও সমালোচনা করে এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সভাপতি আদর্শ এম সাজির দাবি, ‘‘শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার পরীক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি । অবিলম্বে ইউজিসি-নেটের প্রভিশনাল উত্তরসূচি প্রকাশ করতে হবে । পাশাপাশি আপত্তি জানানোর সময়সীমা, চূড়ান্ত উত্তরসূচি এবং ফল প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়সূচিও ঘোষণা করতে হবে ।’’ ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রশাসনিক ব্যর্থতা রোধে পরীক্ষা পরিচালনার প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছেন ।
অন্যদিকে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অপেক্ষার বার্তা দিয়েছে । সংগঠনের কলকাতা মহানগরের সম্পাদক স্বাধীন হালদার বলেন, ‘‘ইউজিসির নির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে । এনটিএ নিশ্চয় সেই গাইডলাইন মেনে, রুলস মেনে কাজ করছে । তাই, অযথা উদ্বেগে না থেকে অপেক্ষা করতে হবে । ধৈর্য্য ধরতে হবে ।"
তবে, এনটিএ বাতিলের দাবিতে এসএফআই দেশজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে ‘স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থা’ গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছে ।