আসানসোল-দুর্গাপুরে মেট্রো ও মেডিক্যাল কলেজ, বাজেট শুনে কী বলছেন স্থানীয়রা

আসানসোল-দুর্গাপুরে মেট্রো ও মেডিক্যাল কলেজ, বাজেট শুনে কী বলছেন স্থানীয়রা
বাজেটে আসানসোল এবং দুর্গাপুরের জন্য বড় সুখবর শুনিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ৷ কী বলছেন স্থানীয় মানুষজন ৷ জেনে নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : June 22, 2026 at 4:26 PM IST
আসানসোল, 22 জুন: রাজ্যে পরিবর্তনের পর প্রথম বাজেট । আর এই বাজেটে ঘোষিত হল আসানসোল এবং দুর্গাপুরের জন্য মেট্রো পরিষেবা । পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলায় একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । এই জোড়া সুখবরে আসানসোলের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও সদর্থক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে । সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে ইটিভি ভারত ।
আসানসোল দুর্গাপুরে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে প্রতিক্রিয়া
আসানসোল-দুর্গাপুরের মতো যমজ শহরে (Twin City) মেট্রো চালু করার সিদ্ধান্তকে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে দেখছেন । আসানসোলের সাধারণ নাগরিকরা জানান যে, বর্তমানে শহরে যানজটের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গেছে । বিশেষ করে স্কুল ও অফিস ছুটির সময়ে এবং সন্ধ্যার পর প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হয় । মেট্রো চালু হলে এই চ্যলেঞ্জিং পরিস্থিতি থেকে অনেকটাই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে ।
আসানসোলের বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট নাট্যকর্মী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, "আসানসোল একটা মেট্রো শহর হতে চলেছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় । আসানসোলে বর্তমানে যে পরিমাণ যানজট হয়, তা এড়ানোর জন্য মেট্রো পরিষেবা অত্যন্ত জরুরি ছিল । এতে আসানসোলবাসীর যাতায়াতে ভীষণ সুবিধা হবে । তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, আসানসোল একটি খনি অঞ্চল । মাটির নীচে কয়লা খনি থাকায় সেখানে পাতাল রেল বা মেট্রো কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে একটা ভাবনা থেকে যায় । তা সত্ত্বেও আমি আশাবাদী যে রেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমস্ত বাধা কাটিয়ে আসানসোলে মেট্রো চালু করতে সফল হবেন ।"
আরও এক বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী উৎপল রায় চৌধুরী জানান, "আসানসোলের নাগরিক হিসেবে এটা শুনে অত্যন্ত ভালো লাগছে । এটি রাজ্য সরকারের একটি দারুণ সদর্থক চিন্তাভাবনা । তবে মেট্রোর পাশাপাশি আমাদের কোর্টের রেল গেটের যানজট নিয়ে যে দৈনন্দিন যন্ত্রণা, সেখানে যদি একটি ওভারব্রিজ করার কথা ভাবা যায় এবং দামোদরের ওপর ব্রিজের যে দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে, সেগুলো পূরণ হলে আরও ভালো লাগবে । তবে সরকারের এই বাজেট ঘোষণাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি ।"
সাধারণ মানুষের দাবি, দুর্গাপুরকে আগে থেকেই 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রেইট করিডোর' হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীও এই অঞ্চলকে 'স্পেশাল জোন' বা শিল্পাঞ্চল হিসেবে দেখছেন । এই পরিস্থিতিতে আসানসোল ও দুর্গাপুরের মধ্যে মেট্রো কানেক্টিভিটি সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও বাণিজ্যিক প্রসারে অভাবনীয় বদল আনবে ।
আসানসোলের আরও এক বাসিন্দা মালবিকা উপাধ্যায় জানান, "বাজেটে শুনলাম মেট্রো এবং মেডিক্যাল কলেজ হচ্ছে । মেডিক্যাল কলেজ হলে যে সাধারণ মানুষের কতটা উপকার হবে, তা আমরা সবাই কম-বেশি জানি । আর মেট্রোর কথা যদি বলি - আমি একজন একা মহিলা, মেয়েকে নিয়ে থাকি । প্রতিদিন স্কুল-কলেজ বা অফিস ছুটির সময়ে এবং সন্ধ্যার পর এখানে যে প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হয়, তার জন্য আমাদের সাধারণ মানুষকে ভীষণ দুর্ভোগ পোহাতে হয় । মেট্রো চালু হলে এই চ্যলেঞ্জিং পরিস্থিতি থেকে আমরা অনেকটাই স্বস্তি পাব । এটা সত্যিই খুব ভালো খবর ।"
আরও এক বাসিন্দা রাজীব গিরি জানালেন, "মেট্রো আমাদের দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন ছিল । বর্তমানে ভলভো বাস, রেগুলার বাস বা ট্রেনে যে পরিমাণ ভিড় ও চাপ থাকে, তাতে মেট্রো কানেক্টিভিটি আসা মানে মানুষের জন্য এক বিরাট উপহার । দুর্গাপুরকে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর' করার কথা বলা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই অঞ্চলকে বিশেষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ জোন হিসেবে দেখছেন । এই পরিস্থিতিতে মেট্রো চালু হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটা দিন ।"
পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতাল উন্নত করার সম্ভাবনাকে বাসিন্দারা সর্বান্তকরণে স্বাগত জানিয়েছেন । স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, আসানসোলে কিছু হাসপাতাল থাকলেও উন্নত বা জরুরি চিকিৎসার জন্য তাঁদের সবসময় কলকাতা অথবা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত । আসানসোলে এই ধরনের উন্নত চিকিৎসাগত পরিকাঠামো গড়ে উঠলে তা প্রত্যন্ত এলাকার এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ ও ভোগান্তি দুটোই অনেক কমিয়ে দেবে ।
সামগ্রিকভাবে, আসানসোলের সাধারণ মানুষ রাজ্য সরকারের এই বাজেট ঘোষণাকে অত্যন্ত সদর্থক ও আনন্দদায়ক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন, যা শহরের ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ সামলাতে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে অত্যন্ত জরুরি ছিল।