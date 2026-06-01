শুভেন্দুর মন্ত্রী-পরিষদে আরও 35, শপথের পর কে কী বললেন?

সোমবার লোকভবনে 13 জন পূর্ণমন্ত্রী, তিনজন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, 19 জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নিয়েছেন৷

লোকভবনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)
Published : June 1, 2026 at 8:30 PM IST

কলকাতা, 1 জুন: গত 9 মে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর সঙ্গে সেদিন শপথ নেন পাঁচজন পূর্ণমন্ত্রী৷ তার পর পেরিয়ে গিয়েছে তিন সপ্তাহ৷ অবশেষে শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রী পরিষদের সম্প্রসারণ হল৷ জায়গা পেলেন আরও 35 জন বিজেপি বিধায়ক৷ মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়ে তাঁরা রীতিমতো আপ্লুত৷ কেউ সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন৷ কেউ আবার সোনার বাংলা তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেন৷

শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে৷ জমকালো সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রী এবং এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন৷ সোমবারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয় লোকভবনে৷ সেখানে 13 জন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে, তিনজন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, 19 জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন৷

সেই তালিকায় একাধিক মহিলা মুখ যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা থেকে আদি বিজেপি নেতা-চিকিৎসক খেলোয়াড়রাও৷ এদিন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিধাননগরের বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়৷ তিনি জানান, নতুন দায়িত্ব, নতুন কাজ। একটু টেনশন হচ্ছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাই একটু চিন্তা আছে। বুধবার দায়িত্ব বণ্টন হবে। তারপরেই সব বোঝা যাবে।

অন্যদিকে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ। তিনি এদিন লোকভবনে শপথ গ্রহণের পর বলেন, ‘‘এর জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ও সর্বোপরি বেহালা পশ্চিমের মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারতীয় জনতা পার্টি গোটা বাংলার জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন।’’

পূর্ণিমা চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করে শ্যামপুকুরের বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, ‘‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ভাষা নেই। আমার বিধানসভার জনগণ আমার উপর ভরসা করেছেন। আমি জনগণের সেবার স্বার্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সোনার বাংলা গড়ে তুলব।’’ আরেক মহিলা বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিম বাংলার মানুষদের জন্য আজকে আমরা এই জায়গায় এসেছি। তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই কাজ করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। তাদের যেন আমরা সেই পরিষেবা দিতে পারি।’’

তাপস রায় (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির পুরনো দিনের নেতা এবং বীরভূমে গেরুয়া শিবিরের বহু আন্দোলনের সাক্ষী দুধকুমার মণ্ডলকেও মন্ত্রী করা হয়েছে৷ তিনি এদিন লোকভবনে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন৷ তার পর তিনি বলেন, ‘‘বাংলায় শাসকের আইন ছিল। বাংলার মানুষ একটা সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ চেয়েছিল। আজ আমাদের সরকার এসেছে। আমরা আমাদের এই আনন্দের সময় মিস করছি আমাদের মৃত নেতাদের।’’

অশোক দিন্দা (নিজস্ব ছবি)

দু’বার জয়ী বিধায়ক অশোক দিন্দাও মন্ত্রী হয়েছেন৷ তাঁকে প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে৷ তিনি বলেন, ‘‘মন্ত্রী হওয়ার জন্য খেলা ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে আসিনি। চেয়েছিলাম বাংলার ভালো হোক। দল আমার লড়াই দেখে আজ এত বড় দায়িত্ব দিয়েছে। দল যা বলবে সেই কাজ করব।’’ পূর্ণমন্ত্রী করা হয়েছে মানিকতলার বিধায়ক তাপস রায়৷ মন্ত্রী হতে পেরে তিনি যে খুশি, তাঁর কথাতেই সেটা স্পষ্ট হয়েছে৷ তাপস রায় বলেন, এটাই তাঁর জীবনের খুশির দিন৷

ইন্দ্রনীল খাঁ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে দুই চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল খাঁ মন্ত্রী হওয়ায় দু’জনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সিনিয়র চিকিৎসক সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরাম৷ তাদের তরফে শুভেচ্ছা বার্তায় বলা হয়েছে, ‘‘স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যখন নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন আমরা আশাবাদী যে আপনাদের অভিজ্ঞতা, সততা এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও অর্থবহ সংস্কার আনতে সহায়ক হবে।’’

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরামের শুভেচ্ছা (নিজস্ব ছবি)

তারা আরও লিখেছে, ‘‘এর ফলে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও উন্নতি, স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনসাধারণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরাম দুই মাননীয় মন্ত্রীকে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছে।’’

