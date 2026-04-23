বাংলার ভোটের খোঁজ নিলেন জ্ঞানেশ ! পিংলায় বুথ খালি রেখে লাঞ্চে ভোট কর্মীরা, 'ছাপ্পা' নানুরে

বাংলার ভোটের খোঁজ নিলেন জ্ঞানেশ ! পিংলায় বুথ খালি রেখে লাঞ্চে ভোট কর্মীরা, 'ছাপ্পা' নানুরে
Published : April 23, 2026 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: 78.77 শতাংশ ! প্রথম দফায় রাজ্যের 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিকেল তিনটে পর্যন্ত গড় ভোটের হার এটাই ৷ ভোটদানের যা হার তাতে সন্ধে 6টায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষে রাজ্যের অধিকাংশ কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের হার 90 শতাংশ ছুঁয়ে ফেলতে পারে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের ৷ কমিশনের দাবি, কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার খবর মিললেও, সামগ্রিক ভাবে ভোটপর্ব আপাতত শান্তিপূর্ণ ।
সূত্রের খবর, ভোট প্রক্রিয়ার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আরও সতর্ক ও সক্রিয় ভাবে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । প্রয়োজনে কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
এরই মধ্যে কুমারগঞ্জের একটি ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর । অন্যদিকে, সিইও-কে কোনও রাজনৈতিক নেতা ফোন করেছেন, এমন জল্পনাকে ঘিরে এদিন দুপুর থেকে রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল । তবে সেই দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে । মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও প্রথম সারির নেতা বা মন্ত্রীর কাছ থেকে তিনি ফোন পাননি ।
তবে কিছু ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে ভোট পরিচালনা নিয়ে । পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভার 9 নম্বর বুথে প্রিসাইডিং অফিসার-সহ সমস্ত নির্বাচনী কর্মী একসঙ্গে বুথ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে । জানা গিয়েছে, তাঁরা লাঞ্চ করতে বেরিয়েছিলেন । বিষয়টি জানাজানি হতেই জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় । পরিস্থিতি গুরুতর বলে মনে করে ওই বুথের প্রিসাইডিং অফিসার-সহ সমস্ত কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে । একই সঙ্গে রিজার্ভ পোলিং পার্টি দিয়ে ভোটগ্রহণ চালানোর নির্দেশ দেন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ।
অন্যদিকে, বীরভূমের নানুর বিধানসভার 119 নম্বর বুথে এক মহিলাকে ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । এক ব্যক্তি এক্সিট গেট দিয়ে ঢুকে তাঁকে জানান, তাঁর ভোট নাকি হয়ে গিয়েছে । পরে নিজে ভোট দিয়ে বেরিয়েও যান ওই ব্যক্তি । অভিযোগ পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয় ।
সব মিলিয়ে, ভোটের হার ঊর্ধ্বমুখী হলেও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনায় নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন । শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবির মধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে খবর ।
