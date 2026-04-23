বাংলার ভোটের খোঁজ নিলেন জ্ঞানেশ ! পিংলায় বুথ খালি রেখে লাঞ্চে ভোট কর্মীরা, 'ছাপ্পা' নানুরে

ভোটদানের যা হার তাতে সন্ধে 6টায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষে রাজ্যের অধিকাংশ কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের হার 90 শতাংশ ছুঁয়ে ফেলতে পারে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের !

রাজ্যের সিইও
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 5:46 PM IST

কলকাতা, 23 এপ্রিল: 78.77 শতাংশ ! প্রথম দফায় রাজ্যের 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিকেল তিনটে পর্যন্ত গড় ভোটের হার এটাই ৷ ভোটদানের যা হার তাতে সন্ধে 6টায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষে রাজ্যের অধিকাংশ কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের হার 90 শতাংশ ছুঁয়ে ফেলতে পারে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের ৷ কমিশনের দাবি, কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার খবর মিললেও, সামগ্রিক ভাবে ভোটপর্ব আপাতত শান্তিপূর্ণ ।

সূত্রের খবর, ভোট প্রক্রিয়ার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আরও সতর্ক ও সক্রিয় ভাবে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । প্রয়োজনে কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।

এরই মধ্যে কুমারগঞ্জের একটি ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর । অন্যদিকে, সিইও-কে কোনও রাজনৈতিক নেতা ফোন করেছেন, এমন জল্পনাকে ঘিরে এদিন দুপুর থেকে রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল । তবে সেই দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে । মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও প্রথম সারির নেতা বা মন্ত্রীর কাছ থেকে তিনি ফোন পাননি ।

তবে কিছু ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে ভোট পরিচালনা নিয়ে । পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভার 9 নম্বর বুথে প্রিসাইডিং অফিসার-সহ সমস্ত নির্বাচনী কর্মী একসঙ্গে বুথ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে । জানা গিয়েছে, তাঁরা লাঞ্চ করতে বেরিয়েছিলেন । বিষয়টি জানাজানি হতেই জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় । পরিস্থিতি গুরুতর বলে মনে করে ওই বুথের প্রিসাইডিং অফিসার-সহ সমস্ত কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে । একই সঙ্গে রিজার্ভ পোলিং পার্টি দিয়ে ভোটগ্রহণ চালানোর নির্দেশ দেন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ।

অন্যদিকে, বীরভূমের নানুর বিধানসভার 119 নম্বর বুথে এক মহিলাকে ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । এক ব্যক্তি এক্সিট গেট দিয়ে ঢুকে তাঁকে জানান, তাঁর ভোট নাকি হয়ে গিয়েছে । পরে নিজে ভোট দিয়ে বেরিয়েও যান ওই ব্যক্তি । অভিযোগ পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয় ।

সব মিলিয়ে, ভোটের হার ঊর্ধ্বমুখী হলেও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনায় নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন । শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবির মধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে খবর ।

