রাজ্যে কত দফায় ভোট, কবে দিনক্ষণ ঘোষণা ? জবাব দিলেন জ্ঞানেশ কুমার

রাজ্যে কত দফায় ভোট, কবে দিনক্ষণ ঘোষণা ? জবাব দিলেন জ্ঞানেশ কুমার
ঠিক কত দফায় এবার ভোট হতে চলেছে, সেবিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি জাতীয় নির্বাচন কমিশনার ৷
Published : March 10, 2026 at 2:40 PM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: আসন্ন নির্বাচনে হিংসা ও ভয় দেখানোর ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি নেবে নির্বাচন কমিশন ৷ মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তিনি বলেন, ভোটার বা ভোটকর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটলে বা তাঁদের ভয় দেখানো হলে, অভিযুক্ত যেই হোক বা যে দলেরই হোক, তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷ তবে কত দফায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে, সেবিষয়ে এদিন স্পষ্ট করে কিছু জানাননি জাতীয় নির্বাচন কমিশনার ৷
রাজ্যের পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলিতে ভোট পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এদিন তিনি জানিয়েছেন, আগের নির্বাচনগুলিতে এমন ঘটনার অভিযোগ যাঁদের বিরুদ্ধে উঠেছে, তাঁদের কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে ৷ বাকিদের বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হচ্ছে ৷ দ্রুত তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
এদিন জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যে হিংসা ও ভয় মুক্ত নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ তাঁর দাবি, গত দু'দিন ধরে রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ সিইসি এদিন বলেন, গতকাল রাজ্য সরকার, মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বৈঠকের সময় তাঁকে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন ৷
তবে ঠিক কত দফায় এবার ভোট হতে চলেছে, সেবিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি জাতীয় নির্বাচন কমিশনার ৷ তিনি জানান, গত দুদিন ধরে বৈঠকে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ সবার পরামর্শ শোনা হয়েছে ৷ এরপর দিল্লি ফিরে গিয়ে গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কত দফায় ভোটগ্রহণ হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
এর পাশাপাশি ঠিক কবে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে, সেবিষয়েও এদিন কোনও স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত দেননি জ্ঞানেশ কুমার ৷ তিনি শুধু বলেছেন, খুব শিগগিরই রাজ্যে হতে চলেছে বিধানসভা ভোট ৷