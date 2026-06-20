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অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সুস্থতায় কেন জরুরি যোগব্যায়াম, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

আগামিকাল, রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস৷ তার আগে জেনে নিন অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে যোগব্যায়াম কেন জরুরি? সৌমিতা ভট্টাচার্যর প্রতিবেদন৷

Post Operative Yoga
অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সুস্থতায় কেন জরুরি যোগব্যায়াম (গেটি ইমেজেস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 4:38 PM IST

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কলকাতা, 20 জুন: যোগ মানেই শুধু শরীরচর্চা বা ফিটনেস নয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এখন যোগব্যায়ামকে দেখা হচ্ছে ‘রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি’ বা পুনর্বাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে, শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে এবং মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে নিয়মিত যোগাভ্যাস।

রাত পোহালেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। তার আগে চিকিৎসকদের বক্তব্য, অর্থোপেডিক থেকে শুরু করে হৃদরোগের অস্ত্রোপচার—প্রায় সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে নির্দিষ্ট কিছু যোগব্যায়াম রোগীর সুস্থতার পথে বড় সহায়ক হতে পারে।

অর্থোপেডিক সার্জারির পর কেন প্রয়োজন যোগ?

হাঁটু প্রতিস্থাপন (নি রিপ্লেসমেন্ট), হিপ রিপ্লেসমেন্ট, মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচার বা ফ্র্যাকচারের মতো বিভিন্ন অর্থোপেডিক সার্জারির পর দীর্ঘদিন ধরে রোগীদের ব্যথা, পেশির জড়তা, চলাফেরার অসুবিধা এবং ভারসাম্য হারানোর সমস্যা দেখা যায়। অস্ত্রোপচারের পর অনেকেই ভয় পান যে বেশি নড়াচড়া করলে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

অর্থোপেডিক বিভাগের চিকিৎসক রাকেশ রাজপুতের কথায়, “সঠিক পদ্ধতিতে এবং প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে যোগব্যায়াম করলে জয়েন্টের নমনীয়তা বাড়ে, আশপাশের পেশি শক্তিশালী হয় এবং শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে রোগী দ্রুত নিজের দৈনন্দিন কাজে ফিরতে পারেন।”

তাঁর মতে, অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকার কারণে অনেক সময় পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জয়েন্ট শক্ত হয়ে যায়। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শরীরের নড়াচড়া বাড়ানো সম্ভব হয়। তাড়াসন, বৃক্ষাসন, ভুজঙ্গাসন এবং ক্যাট-কাউ পোজ বা মার্জারিয়াসন-বিতিলাসনের মতো সহজ আসন শরীরের নমনীয়তা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এছাড়া যোগের মাধ্যমে মানসিক চাপ ও উদ্বেগও কমে। কারণ, অস্ত্রোপচারের পর অনেক রোগীর মধ্যে হতাশা, ভয় কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, যা সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও ধীর করে দেয়।

হার্ট সার্জারির পর কেন প্রয়োজন যোগ?

শুধু অর্থোপেডিক নয়, হৃদরোগের ক্ষেত্রেও যোগের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাইপাস সার্জারি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা অন্যান্য হৃদরোগজনিত অস্ত্রোপচারের পর রোগীর শরীর ও মনের পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে যোগব্যায়াম। কার্ডিয়োলজি বিভাগের চিকিৎসক অনিল মিশ্র বলেন, “হার্ট সার্জারির পর রোগীদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি হয়। নিয়মিত যোগ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম শরীরকে শান্ত রাখে, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং হৃদযন্ত্রের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ কমায়।”

তাঁর মতে, যোগচর্চা স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা কমায়। এর ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, ঘুম ভালো হয় এবং রোগীর মানসিক অবস্থারও উন্নতি ঘটে। পাশাপাশি নিয়মিত যোগ কোলেস্টেরল, স্থূলতা এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় এমন বিভিন্ন কারণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

কার্ডিয়াক রোগীদের জন্য তাড়াসন, বৃক্ষাসন, সেতুবন্ধাসন, অনুলোম-বিলোম এবং ভ্রমরী প্রাণায়ামের মতো ব্যায়াম উপকারী হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, হার্ট সার্জারির পর কখনওই নিজে থেকে কঠিন যোগাসন বা দীর্ঘক্ষণ শ্বাস ধরে রাখার ব্যায়াম করা উচিত নয়।

চিকিৎসকদের কী পরামর্শ?

দুই বিশেষজ্ঞই একমত যে যোগ কখনোই ওষুধ বা চিকিৎসার বিকল্প নয়। বরং এটি মূল চিকিৎসার পরিপূরক। রোগীর বয়স, শারীরিক অবস্থা, অস্ত্রোপচারের ধরন এবং সুস্থ হওয়ার পর্যায় অনুযায়ী যোগব্যায়ামের ধরন নির্ধারণ করা উচিত। চিকিৎসকদের মতে, প্রতিদিন মাত্র 20 থেকে 30 মিনিটের নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত যোগাভ্যাস অস্ত্রোপচারের পর রোগীর পুনর্বাসনের সময় কমাতে, ব্যথা ও উদ্বেগ কমাতে এবং দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ, অস্ত্রোপচারের পর শুধু ওষুধ নয়, চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়মিত যোগাভ্যাসও হতে পারে সুস্থতার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী।

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INTERNATIONAL YOGA DAY
অস্ত্রোপচার
POST OPERATIVE YOGA

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