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বাংলা ভাষায় সরকারি কাজ ! কী বলছেন শিক্ষাবিদ থেকে রাজনীতিকরা

রাজ্যের সাঁওতালি বা নেপালির মতো আঞ্চলিক ভাষাগুলির অধিকারের কথাও মনে রাখতে হবে বলে জানান শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার ।

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সরকারি কাজে বাংলা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 7:11 PM IST

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কলকাতা, 20 জুলাই: রাজ্যে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলাকে অগ্রাধিকার ! প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে সরকারি পরিষেবা, সর্বত্র মাতৃভাষা বাংলাকে বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত ৷ রাজ্যে নয়া বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে রাজনীতিক - সবাই ৷ তবে অনেকেই বলছেন, রাতারাতি সিদ্ধান্ত কার্যকর না-করে, তার আগে আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ৷

সোমবার বিধানসভায় বিবৃতি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর সাম্প্রতিক তিনদিনের রাজ্য সফরে এসে তাঁকে একটি চিঠি দিয়েছেন । ওই চিঠিতে সরকারি স্তরে মাতৃভাষার ব্যাপক প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজ্য প্রশাসনে বাংলা ভাষাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে । চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকীর প্রসঙ্গ তুলে প্রশাসন, শিক্ষা এবং জনজীবনে ভারতীয় ভাষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই উপদেশ মেনেই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এছাড়াও কেন্দ্রের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে বাংলার পাশাপাশি 'রাষ্ট্রীয় ভাষা' হিন্দির ব্যবহারও বাড়ানো প্রয়োজন বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে ।

এই প্রসঙ্গে আজ শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার মনে করেন, "এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই । তবে অনেকগুলি জায়গায় বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে । কোন ধরনের বাংলা ব্যবহার করা হবে ? সাধু বাংলা না চলিত বাংলা ? এক সময় সরকারি কাজে সাধু ভাষার ব্যবহারের প্রবণতা ছিল । তবে 19 শতাব্দী থেকে সাধু বাংলা অচল হয়ে গিয়েছে । তাই এখন সর্বত্রই চলিত বাংলা ব্যবহার করা হয় । সরকারি কর্মচারীরা বাংলা লিখতে পড়তে পারলেও তাঁদের একদম সঠিক বাংলা বানানটা শেখাতে হবে । এছাড়াও তাঁদের সহজ ও ভালো বাংলা ভাষা শেখাতে হবে । এটা সকলের অভ্যাস নেই । সঙ্গে পরিভাষাও শেখাতে হবে । এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে নানান ধরনের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে । তাই হঠাৎ রাতারাতি এটা করা যাবে না । তাই ঘোষণা করে দিলাম আর এটা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল তা সম্ভব নয় ।" এছাড়াও তিনি মনে করেন যে, এরই সঙ্গে রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষাগুলি যেমন সাঁওতালি বা নেপালির মতো ভাষাগুলির অধিকারের কথাও মনে রাখতে হবে ।

প্রসঙ্গত, আজ চিঠিটি পড়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারি কাজের সময় 'রাজভাষা' হিন্দিকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন । কিন্তু এই বিষয়ে পবিত্র সরকার বলেন যে, দেশে অনেকেই হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ভুল করে তবে ভারতের অন্যতম 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ' হল হিন্দি । তবে আজ শুভেন্দু অধিকারী চিঠিটি পড়ার সময় 'রাজভাষা হিন্দি' কথাটি কেন উল্লেখ করলেন সেই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই বলে জানালেন পবিত্র সরকার ৷

বাংলা ভাষাকে প্রশাসনিক স্তরে বাধ্যতামূলক করা নিয়ে আজ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র আইনজীবী দেবজিৎ সরকার বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করতে 75 বছর লেগে গেল । এই কাজ হল শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর । তাই এতদিন ধরে যারা বলছিল যে বিজেপি বাংলা বিরোধী তারা মিথ্যেবাদী । তারা মিথ্যেরই আশ্রয় নিয়েছিল, মিথ্যে বেশিদিন টেকে না । এখনও যারা গৈরিকীকরণ বা এই ধরনের মন্তব্য করছেন, তাদেরকেও ভেবে দেখতে বলেন দেবজিৎ সরকার ৷ তাঁর দাবি, দু'দিন পরে এরাও মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হবে ।

যদিও এই বিষয়টি নিয়ে আজ তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনার দরকার আছে । মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন আমি শুনেছি । অপেক্ষা করুন দলনেত্রীর সঙ্গে পর্যালোচনা করে সঠিক সময়ে আমি প্রতিক্রিয়া দেব ।"

অন্যদিকে বাম নেতা রবীন দেব মনে করছেন যে এটা ভালোই হয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "বিজেপি সরকার তো অনেক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, সেগুলো কার্যকর হলেই ভালো ।" তিনি আরও বলেন যে, "বিজেপি বামেদের অনুসরণ করছে কি না জানি না, তবে আরএসএসের যে কার্যক্রম আছে সেটাকেই বিজেপি কার্যকর করার চেষ্টা করছে । সারাদেশে বিজেপি এটা করছে আর রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পরে এই রাজ্যেও সেটাই করার চেষ্টা হচ্ছে । অথচ যে জিনিসগুলো মানুষের জীবনে অগ্রাধিকার পাবে, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাড়ি এবং কর্মসংস্থান বা শিক্ষা সেই বিষয়গুলো সামনে আসছে না । মাতৃভাষায় যদি সরকারি কাজকর্ম হয়, সেটা তো ভালোই ৷ তবে বাস্তবে কতটা রূপায়িত হচ্ছে সেটাই এখন দেখার ।"

এবিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলা ভাষার প্রয়োগের জন্য ৷ কিন্তু বাংলা ভাষা প্রয়োগ করতে গেলে ক্লাসিক্যাল ভাষা এবং মডার্ন ভাষা এই দুটোরই উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন এবং সব বিষয়ে বাংলা ভাষায় বই করা প্রয়োজন । ডাক্তারি পড়তে গেলে বাংলা ভাষায় ডাক্তারি বই পেতে হবে, আইন পড়তে গেলে বাংলা ভাষায় আইনের বই থাকতে হবে । তাই সবার আগে বাংলা ভাষাকে নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে । এটা একটা গল্পের বই লেখা নয় ৷ এখনও ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষা পড়তে চান কিন্তু বাংলা ভাষাকে সমাদৃত করার জন্য এবং বাংলা ভাষার কদর বাড়ানোর জন্য যে পরিকাঠামো উন্নত করার প্রয়োজন, সেটা না-করে শুধু এক লাইনে আমি বাংলা প্রেমিক বলে দিলে কোনও লাভ হবে না ।"

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