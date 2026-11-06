চাষের জমি এখন জঙ্গল ! শুভেন্দুর শিল্প-বার্তায় নতুন আশা সিঙ্গুরে

চাষের জমি এখন জঙ্গল ! শুভেন্দুর শিল্প-বার্তায় নতুন আশা সিঙ্গুরে
Industry in Singur: সিঙ্গুরে ফের গাড়ি কারখানা তৈরি হবে, ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কী বলছেন সিঙ্গুরবাসী ? শুনলেন পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : November 6, 2026 at 8:36 PM IST
সিঙ্গুর, 6 নভেম্বর: 2006 সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ৷ সেই শিল্পায়নের অন্যতম বড় প্রতিশ্রুতি ছিল হুগলির সিঙ্গুরে টাটার কারখানা তৈরি করা ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন সেই শিল্প-সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেয় ৷ সিঙ্গুর ছেড়ে গুজরাতের সানন্দে চলে যায় টাটা গোষ্ঠী ৷ তার পর সিঙ্গুরের কারখানা শুধু আলোচনার বিষয় হয়ে থেকে গিয়েছে ৷ বাস্তবে কিছুই হয়নি ৷
দু’দশক পর সেই সিঙ্গুরে আবার শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে সদ্য ক্ষমতায় আসা বিজেপি ৷ বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিল্পনীতি ঘোষণা করতে গিয়ে সিঙ্গুর প্রসঙ্গ তুলেছেন স্বয়ং শুভেন্দু অধিকারী ৷ জানিয়েছেন, সেখানে অশোক লে-ল্যান্ড কোম্পানি তৈরি করতে পারে ভারী গাড়ি ৷ যা নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে হুগলির এই জনপদের বাসিন্দাদের মধ্যে ৷ আশায় বুক বাঁধছেন সেই সময়ের ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক চাষিরা ৷
সিপিএম অবশ্য এখনই এই নিয়ে হইচই করতে নারাজ ৷ তাদের মতে, আগে কারখানা তৈরি হোক ৷ তারপর বিশ্বাস করা যাবে ৷ আর বিজেপি বলছে, সিঙ্গুরের কলঙ্কিত অতীত মুছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে তাদের হাত ধরেই ৷
সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা
মধ্যবিত্তর গাড়ি কেনার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে টাটা গোষ্ঠী তৈরি করেছিল ন্যানো ৷ সেই ন্যানো গাড়ি তৈরির জন্যই সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীকে জমি দিয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ৷ জাতীয় সড়কের ধারে 997 একর জমি বরাদ্দ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৷ প্রায় 80 শতাংশ কৃষক স্বেচ্ছায় জমি দিয়ে দেন ৷ বাকিরা জমি দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন ৷
সেই অনিচ্ছুক চাষিদের নিয়েই শুরু হয় আন্দোলন ৷ যার নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কৃষিজমিতে জোর করে শিল্প করা যাবে না, এই দাবি তুলে আন্দোলন শুরু করেছিলেন মমতা । 400 একর জমি ফেরত দেওয়ার দাবি তোলেন তিনি ৷ সেই নিয়ে বেশ কয়েকমাস রাজ্যে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ মমতা অনশনও করেন ৷ শেষমেশ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে স্বয়ং রতন টাটা সিঙ্গুর থেকে এই প্রকল্প সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করেন ৷ তার পর থেকে কার্যত অব্যবহৃত হিসেবেই পড়ে রয়েছে এই জমি ৷
এদিকে টাটার প্রস্থানের পরবর্তী সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে অনেক ঘটনাই ঘটে ৷ সিঙ্গুর আন্দোলন সাড়ে তিনদশকের বাম জমানার পতনের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে ৷ 2011 সালে বামফ্রন্টকে হারিয়ে জয়ী হয় তৃণমূল ৷ মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রথম ক্যাবিনেটেই তিনি জমি ফেরানোর সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন ৷ জল গড়ায় আদালতে ৷ 2016 সালে এই নিয়ে রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, সিঙ্গুরের জমি চাষযোগ্য করে কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে হবে । যাঁরা জমির মূল্য পাননি, তাঁদের মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে । সেই মতো তৎকালীন সরকার সব কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় ।
তারপরে সিঙ্গুরে চাষবাস শুরুর চেষ্টা হয়েছে ৷ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে গিয়েছেন সিঙ্গুরের জমিতে বীজবপন করতে ৷ তারপরও সেখানে জমি চাষযোগ্য নয় বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে ৷ অভিযোগ, গোপালনগর, বাজেমেলিয়া, খাসেরভেরি, বেড়াবেরি, সিংহেরভেরি - পাঁচটি মৌজায় সেই জমিতে না হয়েছে শিল্প, না হয় চাষ ।
অনিচ্ছুক চাষি অকুলচন্দ্র দাস বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে চাষযোগ্য করার কথা বলা হয়েছিল, তৃণমূল সরকার করেনি ৷ চার বিঘা জমি থাকলেও কোনও চাষ হচ্ছে না এখনও । আমাদের জমি একশো দিনের কাজে লোক লাগিয়ে পরিষ্কার করার পর ফের সেই জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে ।’’
সিঙ্গুরের বন্ধ্যা জমি পুনর্ব্যবহার কমিটির আহ্বায়ক দুধকুমার ধাড়া বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্ট অধিগ্রহণ অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিল 2016 সালে । তৃণমূল সরকারকে চাষযোগ্য করার নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্তু প্রকৃত চাষযোগ্য হয়নি । বর্তমানে 700 একর জমি বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে । এই জমি চাষযোগ্য করা সম্ভব নয় ।’’
ফলে গত দশ বছর কার্যত পড়েই আছে ওই জমি ৷ ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক চাষিদের পক্ষ থেকে ফের সিঙ্গুরের কারখানার দাবি করা হয় ৷ তাদের সেই দাবি এবার পূরণ হওয়ার পথে ৷ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷
ফের শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখছে সিঙ্গুর
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সিঙ্গুরে অশোক লে-ল্যান্ড ভারী গাড়ি তৈরির কারখানা গড়ার বিষয়ে ইচ্ছুক ৷ সেই কথা শুনেই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সিঙ্গুর ৷ শিল্পের কথা শুনে খুশি কৃষকরা । কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় খুশি আন্দোলনকারীরাও ।
সিঙ্গুরবাসী চাইছেন শিল্পই হোক । 20 বছর চলে গিয়েছে । যাঁদের টাটার কারখানায় কাজ পাওয়ার কথা ছিল, ট্রেনিং নিয়েও কাজ পাননি, তাঁরা হয়তো কাজ পাবেন না । কিন্তু এ রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা কাজ পাবে । এলাকার উন্নতি হলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হবে । অনিচ্ছুক চাষি অকুলচন্দ্র দাস বলেন, ‘‘আমরা চাই শিল্প হোক । এখন জমির উপযুক্ত দাম দিক । সেই সময় আমাদের আন্দোলন করা ভুল হয়েছে । জমি রেখেও কোনও লাভ হচ্ছে না । শিল্প হলে কর্মসংস্থান হবে ।’’
বাম জমানায় শিল্পের স্বার্থে আড়াই বিঘা জমি দিয়েছিলেন কৃষক গৌতম পাল । তিনি বলেন, ‘‘ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মানুষের হিতের জন্য জমিজট থাকলেও সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করবে । সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারলেই এখানে শিল্প করতে পারবে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার । এখন আমার জমিতে কিছু চাষ করা যায়নি । আমরা চাই শিল্প । আমরা এবারে যথেষ্ট আশাবাদী ।’’
সিঙ্গুরের বন্ধ্যা জমি পুনর্ব্যবহার কমিটির আহ্বায়ক দুধকুমার ধাড়া বলেন, ‘‘আগে জমিরক্ষার জন্য লড়াই করেছিলাম । পূর্বতন তৃণমূল সরকার চাষযোগ্য না করার জন্য ফের দাবি তুলি । এখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শিল্প নিয়ে যা ঘোষণা করেছেন, তাতে আমরা খুশি । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিল্প আসুক সিঙ্গুরের এই জমিতে । সরকার যদি ন্যায্যমূল্য দেয়, কৃষকরা অবশ্যই জমি দেবে । টাটাকে আমরা তাড়াইনি । আমাদের আন্দোলনের জেরে কিন্তু কালা আইনের পরিবর্তন করা হয়েছে । সারা ভারতের কৃষকরা সুবিধা পেয়েছে ৷ সরকার এখন ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করতে চাইছে । সেটা আন্দোলনের ফল ৷’’
মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে সন্দেহ প্রকাশ সিপিএমের
সিঙ্গুরের শিল্প প্রসঙ্গে বিজেপি সরকারের নীতি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন হুগলিতে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, ‘‘বিগত 15 বছরের সরকারকে আমরা দেখেছি । শিল্প বলতে কিছু হয়নি ৷ তার পরিবর্তে কিছু রোডের ধারে গোডাউন হয়েছে । ছ’মাসের সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তবু ভালো শিল্পের কথা শোনা গিয়েছে ৷ শিল্প যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ বিশ্বাস নেই । কোথায় সিঙ্গুরের শিল্প হবে, কোন জমিতে, কী তার শিল্পনীতি, সেটাই সরকারের কাছে স্পষ্ট নয় ।’’
তিনি অতীতের প্রসঙ্গও টানেন ৷ বলেন, ‘‘বাম আমলে টাটাকে উৎখাত করার জন্য এই শুভেন্দু অধিকারী তো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তার সঙ্গে এখন যাঁরা আছেন, তাঁরাও সেই বিরোধিতার ভূমিকায় ছিলেন ।’’
বিজেপি কী জবাব দিচ্ছে ?
সিঙ্গুরের বিধায়ক বিজেপির অরূপকুমার দাস বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সিঙ্গুরে শিল্প নিয়ে অনেটাই কথাবার্তা এগিয়েছে । এতে সিঙ্গুরের মানুষ আনন্দিত । অতীতের কলঙ্কিত অধ্যায় মুছে নতুন উদ্যোমে শিল্প গড়ে উঠবে, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন মানুষ । বিজেপিকে আক্রমণ করে লাভ নেই । সিঙ্গুরের করুণ পরিস্থিতির জন্য তাদের দায় কম নেই । ওঁদের মতো নয়, সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই আমরা সিঙ্গুরে শিল্প করব ।’’
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