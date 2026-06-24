মিড-ডে মিলে ডিম বাদ পড়লে কি অপুষ্টিতে ভুগবে পড়ুয়ারা? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

মিড-ডে মিলে ডিম বাদ পড়লে কি অপুষ্টিতে ভুগবে পড়ুয়ারা? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা
পুষ্টিবিদেরা কী বলছেন ? তাঁরা কি ডিমের বিকল্প কোনও খাবারের উপর আস্থা রাখছেন ? তারই খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : June 24, 2026 at 3:10 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: কলকাতা পুর এলাকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল পরিচালনার দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক । তবে কি স্কুলে পড়ুয়াদের পাতে ডিম পড়বে না? এই প্রশ্ন যখন চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে, তখনই নিরামিষ খাবারের পক্ষে সওয়াল করতে শোনা গিয়েছে রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনকে ৷ তাঁর দাবি, পুষ্টির জন্য শুধু ডিমের উপর নির্ভর করে থাকার কোনও কারণ নেই ৷ কিন্তু পুষ্টিবিদেরা কী বলছেন ? তাঁরা কি ডিমের বিকল্প কোনও খাবারের উপর আস্থা রাখছেন ? তারই খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷
গত সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন, কলকাতার পুর এলাকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হবে ইসকনকে । এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ইসকনের মতো একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব গেলে কি স্কুলের মেনু থেকে ডিম বাদ পড়বে ? আর যদি তা-ই হয়, তবে কি অপুষ্টির ঝুঁকি বাড়বে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ? এই বিতর্কের মাঝেই মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ডিম না-খেলেই যে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগবে, এমনটা তিনি মানেন না । তাঁর কথায়, "বহু মানুষ নিরামিষাশী । তাঁরাও পুষ্টি পান । পুষ্টির জন্য শুধুমাত্র ডিমের উপর নির্ভর করার কোনও কারণ নেই ।"
তবে পুষ্টিবিদদের একাংশ বলছেন, নিরামিষ খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া সম্ভব হলেও ডিমের পুষ্টিগুণকে পুরোপুরি অন্য কোনও একক খাদ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সহজ নয় । ক্লিনিক্যাল ডায়টিশিয়ান সুদেষ্ণা মৈত্র নাগের মতে, ডিম একটি 'ইউনিক' খাদ্য । এতে রয়েছে উচ্চ জৈবিক মূল্যসম্পন্ন বা 'হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু' প্রোটিন, অ্যালবুমিন, ভিটামিন ডি, কোলেস্টেরল এবং এমন কিছু পুষ্টি উপাদান, যা শরীরে অত্যন্ত সহজে শোষিত হয় । তাঁর কথায়, "ডিমের এক্স্যাক্ট বিকল্প বলে কিছু নেই । এই ধরনের কম্বিনেশন অন্য কোনও খাবারে পাওয়া যায় না । নিরামিষভোজীদের ক্ষেত্রে ডাল, বিভিন্ন প্ল্যান্ট প্রোটিন বা দুধজাত খাবার প্রোটিনের চাহিদা কিছুটা মেটাতে পারে, কিন্তু ডিমের সমতুল্য পুষ্টিগুণ পাওয়া সম্ভব নয়।"
একই মত ক্লিনিক্যাল ডায়টিশিয়ান অরিত্র খাঁরও । তাঁর দাবি, একটি সেদ্ধ ডিমে প্রায় ছয় থেকে সাত গ্রাম উচ্চমানের প্রোটিন থাকে এবং ডিমের জৈবিক মূল্য প্রায় 100 শতাংশ । অর্থাৎ ডিমে থাকা প্রোটিন শরীর খুব সহজে ব্যবহার করতে পারে । পাশাপাশি ডিমে সব অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড, বি-ভিটামিন এবং সেলেনিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজও রয়েছে ।
তবে ডিমের সবচেয়ে কাছাকাছি বিকল্প হিসেবে তিনি সয়াবিনের কথা উল্লেখ করেছেন । তাঁর মতে, সয়াবিনের জৈবিক মূল্য প্রায় 96 শতাংশ, যা উদ্ভিজ প্রোটিনের মধ্যে অত্যন্ত বেশি । টোফু, টেম্পে বা অন্যান্য সয়া-জাত খাবারও প্রোটিনের ভালো উৎস হতে পারে । তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "ডিমের জায়গা ডিমই । বিকল্প হিসেবে সয়াবিনকে ধরা যেতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন সম্ভব নয় ।"
বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে ডিমের গুরুত্ব আরও বেশি । কারণ ডিমে থাকা 'কোলিন' নামক উপাদান মস্তিষ্কের বিকাশ, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং নিউরোট্রান্সমিটারের কার্যকারিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । পাশাপাশি শিশুদের পেশি ও শারীরিক বৃদ্ধিতেও ডিমের প্রোটিন অত্যন্ত কার্যকর ।
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অগ্নিমিত্রা গিরি সরকার জানান, শিশুদের প্রতিদিন অন্তত একটি করে ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । তাঁর কথায়, "ডিম তুলনামূলকভাবে কম খরচে উচ্চমানের প্রাণিজ প্রোটিনের অন্যতম উৎস । তবে যেসব পরিবারে ডিম বা আমিষ খাওয়ার প্রচলন নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে সয়াবিন, ডাল, বিনস, কড়াইশুঁটি-সহ বিভিন্ন উদ্ভিজ প্রোটিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ।" তবে তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে, শুধুমাত্র উদ্ভিজ প্রোটিনের উপর নির্ভর করলে ভিটামিন বি-12, আয়রনের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থেকে যেতে পারে । সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনীয় সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে ।
ফলে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই । বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ডিম বাদ গেলেই যে সব পড়ুয়া অপুষ্টিতে ভুগবে, এমন কথা বলা ঠিক নয় । আবার এ-ও সত্য যে, ডিম একটি সস্তা, সহজলভ্য এবং উচ্চমানের পুষ্টিকর খাবার, যা বিশেষ করে নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে । তাই মিড-ডে মিলের মেনুতে কোনও পরিবর্তন আনার আগে শিশুদের সামগ্রিক পুষ্টির বিষয়টি মাথায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ।