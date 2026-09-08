নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেই ফাঁক ! প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস উদ্ধারে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...
সংশোধনাগারের ভিতরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করাই যথেষ্ঠ নয় ৷ দায়িত্বের সঙ্গে তা বলবৎ করাটাও জরুরি বলে মত বিশেষজ্ঞদের ৷ অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 8, 2026 at 7:24 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: দেশের সুপ্রাচীন সংশোধনাগারগুলির অন্যতম প্রেসিডেন্সি ৷ ব্রিটিশ আমল থেকে ইতিহাসের সাক্ষী এই সংশোধনাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগাগোড়া কড়াকড়ি বলে দাবি করা হয় ৷ সংশোধনাগারের ভিতরে রয়েছে একাধিক স্তরের নিরাপত্তা, বন্দিদের উপর নজরদারি, তল্লাশি ব্যবস্থা, সিসিটিভি এবং মোবাইল যোগাযোগ বন্ধ করতে জ্যামার ৷ কিন্তু, এত কিছুর পরেও বারবার সংশোধনাগারের সেলের ভিতর থেকে মোবাইল ফোন এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার হচ্ছে হওয়ার অভিযোগ উঠছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এতগুলি নিরাপত্তার স্তর পেরিয়ে কীভাবে জেলের ভিতরে পৌঁছে যাচ্ছে মোবাইল ? আর যদি মোবাইল পৌঁছেও যায়, তাহলে তা ব্যবহার করা হচ্ছে কীভাবে ?
সাম্প্রতিক ঘটনায় সেই প্রশ্নই ফের সামনে এসেছে ৷ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের 14 নম্বর সেল থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক মোবাইল ফোন এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস ৷ আর যে সেল থেকে এই সমস্ত সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে, সেই সেলের বন্দি 2002 সালে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে হামলার মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গি আফতাব আহমেদ আনসারি ৷
আফতাব আনসারির নাম কলকাতার অপরাধ জগতের ইতিহাসে বহুল চর্চিত ৷ 2002 সালের 22 জানুয়ারি কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের সামনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের উপর হামলা চালায় আঁততায়ীরা ৷ ওই হামলায় চার পুলিশকর্মী-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ আহত হন ৷ তদন্তে অন্যতম মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে আফতাব আনসারির নাম ৷
হামলার পর দুবাই থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ভারতে এনে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ 2005 সালে ট্রায়াল কোর্ট তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ৷ পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ায় কলকাতা হাইকোর্টও সেই সাজা বহাল রাখে ৷ শেষ পর্যন্ত 2014 সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় ৷ তারপর থেকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বন্দি কলকাতার আমেরিকান সেন্টার হামলা চালানো জঙ্গি আফতাব আনসারি ৷
আর সেই আফতাব আনসারির সেল থেকেই উদ্ধার হয়েছে একাধিক যোগাযোগের সরঞ্জাম ৷ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, 23 অগস্টের তল্লাশিতে তাঁর 14 নম্বর সেল থেকে তিনটি স্মার্টফোন, সিম কার্ড, দুটি Wi-Fi রাউটার, Wi-Fi হটস্পট, পেনড্রাইভ, কার্ড রিডার, OTG অ্যাডাপ্টার এবং ওয়্যারলেস ইয়ারবাডের মতো একাধিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে ৷ পাশাপাশি নগদ প্রায় 31 হাজার টাকাও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
এই ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত শুরু হওয়ার পর, আরও একবার প্রশ্ন উঠছে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের নিরাপত্তা নিয়ে ৷ কারণ মে মাসেই এই সংশোধনাগারে বড়সড় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছিল 23টি মোবাইল ফোন এবং 30টি’র বেশি সিম কার্ড ৷ সেই ঘটনায় সংশোধনাগারের সুপারিনটেনডেন্ট এবং চিফ কন্ট্রোলারকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল ৷ অর্থাৎ, একদিকে একের পর এক তল্লাশি, অন্যদিকে প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা—তারপরও কয়েক মাসের মধ্যেই ফের মোবাইল এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার ৷ প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কোথায় গলদ রয়ে যাচ্ছে ?
শুধু 2026 সালেই নয়, প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে মোবাইল উদ্ধারের ঘটনা বহু পুরনো ৷ এর আগেও প্রেসিডেন্সি ও সেই সময়কার আলিপুর সংশোধনাগার মিলিয়ে বিপুল সংখ্যক মোবাইল উদ্ধারের খবর সামনে এসেছিল ৷ 2012 সালে প্রেসিডেন্সি জেলে মোবাইলের ব্যবহার ঠেকাতে জ্যামার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷ পরবর্তীকালে জ্যামারের কার্যকারিতা নিয়েও বারবার প্রশ্ন উঠেছে ৷ 2018 সালেও প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে মাসে প্রায় 18 থেকে 20টি মোবাইল উদ্ধারের তথ্য প্রকাশ্যে এসেছিল ৷
অর্থাৎ বছর বদলেছে, তল্লাশি বেড়েছে, প্রযুক্তিগত নজরদারি এসেছে, জ্যামার বসেছে—কিন্তু জেলের ভিতরে মোবাইল ঢোকার অভিযোগ বন্ধ হয়নি ৷ এখানেই উঠছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন,
জ্যামার থাকা সত্ত্বেও মোবাইল কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলে ইটিভি ভারত ৷ তাঁর বক্তব্য, নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না-করলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে ৷
নজরুল ইসলাম বলেন, "এই বিষয়ে যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না-করেন, সেক্ষেত্রে তো এই রকম ঘটনা ঘটবে ৷ যিনি সংশোধনাগারের জ্যামারের দায়িত্বে আছেন, তিনি যদি জ্যামার অফ করে রাখেন এবং যিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন, তিনি যদি নিরাপত্তার ঢিলেঢালা করে দেন, সেক্ষেত্রে এই রকম ঘটনা ঘটলে ঘটতেই পারে ৷ ফলে নিরাপত্তা বন্দোবস্তের মধ্যেই ছিদ্র রয়ে গিয়েছে ৷"
প্রাক্তন এডিজি-র এই বক্তব্যে মূলত প্রশ্ন উঠছে, প্রযুক্তির পাশাপাশি মানুষ দ্বারা নজরদারি বিষয়টি নিয়ে ৷ একটি সংশোধনাগারে জ্যামার বসানো থাকলেই যে মোবাইল ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে, তা নয় ৷ জ্যামার ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেটি নিয়মিত পরীক্ষা হচ্ছে কি না, তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা যথাযথভাবে কাজ করছেন কি না এবং নিরাপত্তার অন্যান্য স্তরে কোনও গাফিলতি হচ্ছে কি না—এই সমস্ত বিষয়ই তদন্তের আওতায় আসা দরকার ৷
তবে প্রশ্ন এখানেই শেষ নয়, একটি মোবাইল ফোন জেলের ভিতরে পৌঁছে গেলেও সেটি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন নেটওয়ার্ক বা ডেটা সংযোগ ৷ আর সাম্প্রতিক ঘটনায় শুধু মোবাইল নয়, Wi-Fi রাউটার এবং হটস্পট রাউটারের মতো সরঞ্জামও উদ্ধার হয়েছে ৷ ফলে বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে ৷ সাইবার বিশেষজ্ঞ রেজা আহম্মেদের বক্তব্য, "তোমার প্রশ্নের মধ্যেই, তোমার উত্তর লুকিয়ে আছে ৷"
তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যদি কোনও মোবাইল, সিম, ল্যাপটপ বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক ডিভাইস জেলের ভিতরে সরবরাহ করা হয়, তাহলে সেটি ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক বা ডেটা সংযোগের ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ তাঁর মতে, কোনও ডিভাইস হঠাৎ করে বাইরে থেকে ভিতরে চলে আসতে পারে না ৷ সেটি কীভাবে ভিতরে পৌঁছল এবং পৌঁছনোর পর কীভাবে সেটিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হল—এই দু’টো বিষয়ই তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ৷
রেজা আহম্মেদের কথায়, "যদি এই ডিভাইসগুলো তাকে সাপ্লাই দেওয়া হয়, তাহলে সাপ্লাইকারীর সঙ্গে টেকনিক্যাল যে জিনিসগুলো দরকার কমিউনিকেশন স্থাপনের জন্য, তারাই তো সব ব্যবস্থা করে দেবে ৷ তাহলে সিম থাকলে সিমের নেটওয়ার্ক থাকবে, নেটওয়ার্ক থাকলে কথা বলা যাবে ৷" এখানেই ফের সামনে আসছে জ্যামারের প্রসঙ্গ ৷ জেলের ভিতরে যদি জ্যামার সক্রিয় থাকে, তাহলে মোবাইল বা অন্য কোনও ডিভাইসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা কীভাবে সম্ভব ? আর যদি বাস্তবে যোগাযোগ হয়ে থাকে, তাহলে জ্যামারের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক !
সাইবার বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জেলের ভিতরে মোবাইল ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়, তাহলে জ্যামার সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করার সম্ভাবনাও তদন্ত করে দেখা যেতে পারে ৷ তিনি বলেন, "জ্যামার যদি বন্ধ করে... যারা সাপ্লাই দিচ্ছে, তারা তো নিশ্চয়ই জ্যামার বন্ধ করে সেটাকে ব্যবহার করতে দেবে ৷ তো স্বাভাবিক ব্যাপার, যে সময় সে কমিউনিকেট করে, সে সময় নিশ্চয়ই তাহলে জ্যামারও বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷"
তবে এই বক্তব্যকে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগ হিসেবে দেখা যাবে না ৷ জ্যামার ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ করা হয়েছিল কি না, সেটি তদন্তের বিষয় ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞের এই বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই সামনে আনছে—যদি জ্যামার সক্রিয় থাকে, তাহলে জেলের ভিতরে যোগাযোগ সম্ভব হল কীভাবে ? আর যদি জ্যামার নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে সেটি কখন, কতক্ষণ এবং কার নির্দেশে বা কোন পরিস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় ছিল, সেই প্রশ্নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷
সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সাম্প্রতিক ঘটনায় তদন্তকারীদের সামনে এখন একাধিক প্রশ্ন ৷ মোবাইল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি জেলের ভিতরে ঢুকল কীভাবে ? নিরাপত্তার কোনও স্তরে কেন তা ধরা পড়ল না ? কারা এই সরঞ্জাম সরবরাহ করল ? এগুলি ব্যবহারের জন্য নেটওয়ার্ক বা ডেটা সংযোগ এল কোথা থেকে ? জ্যামার তখন সক্রিয় ছিল কি না ? সিসিটিভি এবং অন্যান্য নজরদারি ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল ? এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ—এই ডিভাইসগুলির মাধ্যমে আফতাব আনসারি বা অন্য বন্দিরা কার সঙ্গে যোগাযোগ করছিল ?
এই শেষ প্রশ্নটিই এখন তদন্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ৷ কারণ সংশোধনাগারের ভিতরে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হওয়া এক ধরনের নিরাপত্তা লঙ্ঘন ৷ কিন্তু সেই মোবাইল যদি নিয়মিত যোগাযোগের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে তার পিছনে আরও বড় কোনও নেটওয়ার্ক কাজ করছে কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ৷
প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে মোবাইল উদ্ধারের ইতিহাস বলছে, ঘটনাটি একেবারেই নতুন নয় ৷ 2012 সালে জ্যামার বসানোর উদ্যোগ, 2018 সালে একাধিক মোবাইল উদ্ধারের খবর, 2026 সালের মে মাসে 23টি মোবাইল ও 30টির বেশি সিম উদ্ধার এবং অগস্টে আফতাব আনসারির সেল থেকে মোবাইলের পাশাপাশি Wi-Fi রাউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উদ্ধার হয় ৷ ঘটনাগুলিকে পাশাপাশি রাখলে একটি বিষয় স্পষ্ট, জেলের ভিতরে মোবাইল প্রবেশের সমস্যা এখনও পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি ৷