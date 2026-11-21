বই বিক্রিতে বাধাদান থেকে ডিম-চকোলেট বোমা হামলা, কী বলছেন কলেজ স্ট্রিটের বিক্রেতারা?
College Street Book Sellers: বই বিক্রিতে বাধার অভিযোগ ৷ সরগরম কলেজ স্ট্রিট ৷ কী বলছেন বিক্রেতারা ? মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 21, 2026 at 10:24 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: বই পাড়া ! কলেজ স্ট্রিট বা তার সংলগ্ন এলাকার পরিচয় এটাই ৷ কারণ, এই চত্বরে অসংখ্য বইয়ের দোকান ৷ সারাদিন সেই দোকানে ক্রেতাদের ভিড় ৷ যে কোনও বিষয়ের যে কোনও বই একটু ভালো করে খুঁজলেই পাওয়া যায় এখানে ৷ কখনও কখনও ‘অমূল্য রতন’ দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধান মেলে ৷ সেই বই পাড়াতেই বই বিক্রিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, যা একেবারেই অনুচিত বলে মনে করছেন বই বিক্রেতা অনিল দাস ৷ তাঁর কথায়, ‘‘বই বিক্রিতে বাধা দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নেই । এটা আমি মানতে পারব না ।’’
কেন তিনি এই কথা বলছেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ৷ অনিল বলেন, ‘‘আমি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি খুব ছোট থেকে । আমার পরিবার চলে ও ব্যক্তি জীবন চলে বই বিক্রি করে । বই বিক্রিতে বাধা দেওয়া কাম্য নয় । জীবনের পরিচিতি হয় বইয়ের মাধ্যমে । বই পড়েই জ্ঞান অর্জন, ব্যবসায় সমৃদ্ধি ৷ সবতেই তো যুক্ত বই । বই না পড়লে কেউ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না । বুক স্টল ভাঙা ঠিক হয়নি । যাঁরা করেছে, তাঁরাও বই নিশ্চই পড়েছে । ওই বুক স্টলের বইও ছাত্র-অভিভাবকরা কিনেছেন ।’’
আরেক বই বিক্রেতা মহম্মদ সেলিম আবার দুর্গাপুজোর সময় থেকে বুক স্টল করা নিয়ে যে গোলামালের বিভিন্ন খবর মিলছে সেই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন ৷ তাঁর কাছে বই আবেগের বিষয় ৷ তিনি মনে করেন দু’দিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে যা হয়েছে, সেটা একদমই হওয়া উচিত নয় । তিনি বলছেন, ‘‘আমাদের অন্তরের সঙ্গে যুক্ত বই। অতীতে কোনওদিন এমন ঘটনা দেখিনি । খুব বাজে কাজ হয়েছে । 26-27 বছর বই বিক্রি করে কেটে গেল, বইপাড়ার কোনওদিন দেখিনি এমন ঘটতে ।’’
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই ইউনিট প্রতিবছর গেটের বাইরে বই বিক্রির স্টল বসায় ৷ তবে এবার সেই স্টল ঘিরে ব্যাপক হইহট্টগোল হয়েছে । পুলিশি বাধা, আয়োজকদের আটক থেকে ছাত্রদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ একের পর এক ঘটনা ঘটেছে । নজিরবিহীনভাবে বুক স্টলে ডিম, চকোলেট বোমা পড়েছে । স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ে এখন সরগরম বঙ্গ রাজনীতি ৷
বই বিক্রেতা শুভঙ্কর দে বলেন, ‘‘এসএফআই এখানে প্রতি বছর বই স্টল বসায় । এটা আজ নতুন নয় । আদালতের নির্দেশ মেনেই তারা এটা করে থাকে । প্রশাসন ও সরকারকে এই বিষয়গুলো নিয়ে ভেবে এগোনো উচিত । বইয়ের স্টলে চকোলেট বোমা, ডিম ছোড়া আপত্তিকর বিষয় । আমরা মনে করি এই বুক স্টলের পাশে আমরা বই বিক্রেতার সকলেই আছি । আগামিদিনে সবপক্ষের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যাতে এমনটা না ঘটে ।’’
একই মত বই পাড়ার চা-বিক্রেতা সুশান্ত পানিগ্রাহীর ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা দেখলাম বইয়ের উপর ডিম ফেলছে, ইট ফেলছে । জাতীয় পতাকায় ডিম ছুঁড়ে মারছে । এই অসভ্যতাগুলো না করলেই বোধহয় ভালো হতো । এই বিষয়গুলি সরকারের দেখা উচিত । এভাবে উৎশৃঙ্খলতা, অরাজকতা তৈরি করা হচ্ছে । ভেবেছিলাম একটা সরকার পরিবর্তন হয়েছে, ভালো হবে কিছু । কিন্তু যা ঘটছে, আমরা সেটা ভালোভাবে নিতে পারছি না । অতীতে কখনও দেখিনি । 35-40 বছর ধরে এখানে দোকানদারি করছি ।’’
এই ধরনের ঘটনার সমালোচনা করেছেন আরেক বই বিক্রেতা সমীর সরকার ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি একজন বই বিক্রেতা । বইয়ের উপর এমনভাবে আক্রমণ ঠিক হয়নি ।’’ তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির যোগ রয়েছে, সেটাও উল্লেখ করতে ভোলেননি তিনি ৷ সমীর সরকার বলেন, ‘‘ওখানে যে বই বিক্রি হচ্ছে, সেটা পুঁথিগত শিক্ষা অর্জনের বই নয় । ওগুলো রাজনীতির বই । বিরোধীরা বিক্রি করছিল ৷ শাসক বিজেপি বিক্রি করতে দেবে না । কলেজের সামনে রাজনৈতিক বই বিক্রি করতে দেবে না, তাই এমন করেছে । এই প্রথম ঘটল এমনটা । এমনটা না হওয়া ভালো ছিল ।’’
বই বিক্রেতা অরুণাভ গুহ অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেছেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘এটা কোনও বড় ব্যাপার নয় । আগে যাঁরা ছিল তাঁরাও করেছিল । এখন যারা আছে তারাও করেছে । এই ঘটনা যার যার মানসিকতার পরিচয় । আমার, আপনার মন্তব্যে তারা তাদের কাজে উৎসাহ হারাবে বা বন্ধ করে দেবে, এমনটা নয় । আজ এমন ঘটনা ঘটেছে, তাই এত কথা উঠছে । এর আগেও তো হয়েছে, কেউ কিছু বলেনি । বইয়ের উপর ডিম, চকোলেট বোমা ছোড়া অবশ্য আগে হয়নি । কিন্তু আমাদের হাতে নেই । এটা তো প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করবে ।’’
আর এই পরিস্থিতি নিয়ে কী বলছেন প্রকাশকরা ? এই বিষয়ে কেউই প্রকাশ্যে মন্তব্য করেননি ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রকাশক বলেন, ‘‘বইয়ের উপরে এমন আক্রমণ কাঙ্ক্ষিত নয় । ক্ষমার যোগ্যও নয় । যদি দুটি রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্য থাকে, রাজনৈতিক লড়াই থাকে, সেটা তারা রাজনীতির ময়দানেই করুক । বইয়ের উপর আক্রোশ মেটানোর জন্য আক্রমণ করাটা বাজে বিষয় । ডিম, চকোলেট বোমা ছোড়ার মতো নজিরবিহীন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেটাই আমাদের প্রার্থনা ।’’
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