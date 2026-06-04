মেয়র ফিরহাদের পদত্যাগ পত্র নিয়ে কী বললেন মালা রায় ! আদালতের নির্দেশে অধিবেশন ডাকার প্রস্তুতি

মেয়র ফিরহাদের পদত্যাগ পত্র নিয়ে কী বললেন মালা রায় ! আদালতের নির্দেশে অধিবেশন ডাকার প্রস্তুতি
রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হবে না, আশ্বাস কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের ।
Published : June 4, 2026 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে কলকাতা পুরসভার অন্দরে অনিশ্চয়তা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে । একের পর এক কাউন্সিলরের গ্রেফতারি, পদত্যাগ এবং মেয়র পারিষদদের সরে দাঁড়ানোর ঘটনায় প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এরই মধ্যে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগ করতে পারেন বলে জোর জল্পনা ছড়ালেও বৃহস্পতিবার সন্ধে পর্যন্ত তাঁর কোনও ইস্তফাপত্র পাননি বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় ।
বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে মালা রায় স্পষ্ট বলেন, "মেয়রের পদত্যাগ নিয়ে আমি কিছু বলিনি । যিনি এ কথা বলেছেন, তিনিই বলতে পারবেন । এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোনও সরকারি পদত্যাগপত্র আসেনি । এলে যথাসময়ে জানানো হবে ।"
পুরসভার অন্দরে অবশ্য গুঞ্জন, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ফিরহাদ হাকিম মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন । সেই সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমীকরণ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে ।
এই পরিস্থিতির মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে আগামী 19 জুন পুরসভার অধিবেশন ডাকার কথা ঘোষণা করেছেন মালা রায় । গত মাসে নির্ধারিত পুর অধিবেশন আচমকাই স্থগিত হওয়া এবং পরে কাউন্সিলর ক্লাবে পৃথকভাবে বৈঠক ডাকা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় ।
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে মালা রায় বলেন, "হাউস ডাকা বা স্থগিত করার ক্ষমতা চেয়ারপার্সনের রয়েছে । আদালতও সেই অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছে । তাই আগামী 19 জুন অধিবেশন হবে । আমরা 1980 সালের আইন মেনেই চলব । আইনের বাইরে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না ।"
তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি তার আগেই ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগ করেন, তাহলে ওই অধিবেশনে মেয়রের আসনে কে থাকবেন ? পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ কী হবে ? যদিও এ বিষয়ে কোনও জল্পনায় যেতে চাননি মালা রায় । তাঁর বক্তব্য, "এখনও পর্যন্ত মেয়র পদত্যাগ করেননি । পদত্যাগপত্র এলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জানানো হবে ।"
অন্যদিকে, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে । তিনি বলেন, "জনপ্রতিনিধিরা না থাকলেও পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীরা রয়েছেন । নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে । কোনও সমস্যা হবে না ।"
এর মধ্যেই ড্রেনেজ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ তারক সিং পদত্যাগ করেছেন । বর্ষা আসন্ন হওয়ায় শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে । সেই প্রসঙ্গে স্মিতা পাণ্ডে জানান, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন করে সমস্যার জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে । শুক্রবার থেকে বরোভিত্তিক বৈঠক শুরু হবে । কমিশনারের কথায়, "সমস্ত পাম্পিং স্টেশন সচল রয়েছে । কিছু এলাকায় জল জমার প্রবণতা থাকলেও তা দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে ।"
একদিকে মেয়রের পদত্যাগ নিয়ে জল্পনা, অন্যদিকে আদালতের নির্দেশে অধিবেশন ডাকার প্রস্তুতি ! সব মিলিয়ে কলকাতা পুরভবনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার ঘন মেঘে ঢাকা ।