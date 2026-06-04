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মেয়র ফিরহাদের পদত্যাগ পত্র নিয়ে কী বললেন মালা রায় ! আদালতের নির্দেশে অধিবেশন ডাকার প্রস্তুতি

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হবে না, আশ্বাস কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের ।

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সাংবাদিক বৈঠকে মালা রায় (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 9:37 PM IST

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কলকাতা, 4 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে কলকাতা পুরসভার অন্দরে অনিশ্চয়তা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে । একের পর এক কাউন্সিলরের গ্রেফতারি, পদত্যাগ এবং মেয়র পারিষদদের সরে দাঁড়ানোর ঘটনায় প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এরই মধ্যে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগ করতে পারেন বলে জোর জল্পনা ছড়ালেও বৃহস্পতিবার সন্ধে পর্যন্ত তাঁর কোনও ইস্তফাপত্র পাননি বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় ।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে মালা রায় স্পষ্ট বলেন, "মেয়রের পদত্যাগ নিয়ে আমি কিছু বলিনি । যিনি এ কথা বলেছেন, তিনিই বলতে পারবেন । এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোনও সরকারি পদত্যাগপত্র আসেনি । এলে যথাসময়ে জানানো হবে ।"

মেয়র ফিরহাদের পদত্যাগ পত্র নিয়ে কী বললেন মালা রায় (ইটিভি ভারত)

পুরসভার অন্দরে অবশ্য গুঞ্জন, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ফিরহাদ হাকিম মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন । সেই সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমীকরণ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে ।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে আগামী 19 জুন পুরসভার অধিবেশন ডাকার কথা ঘোষণা করেছেন মালা রায় । গত মাসে নির্ধারিত পুর অধিবেশন আচমকাই স্থগিত হওয়া এবং পরে কাউন্সিলর ক্লাবে পৃথকভাবে বৈঠক ডাকা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় ।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে মালা রায় বলেন, "হাউস ডাকা বা স্থগিত করার ক্ষমতা চেয়ারপার্সনের রয়েছে । আদালতও সেই অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছে । তাই আগামী 19 জুন অধিবেশন হবে । আমরা 1980 সালের আইন মেনেই চলব । আইনের বাইরে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না ।"

তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি তার আগেই ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগ করেন, তাহলে ওই অধিবেশনে মেয়রের আসনে কে থাকবেন ? পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ কী হবে ? যদিও এ বিষয়ে কোনও জল্পনায় যেতে চাননি মালা রায় । তাঁর বক্তব্য, "এখনও পর্যন্ত মেয়র পদত্যাগ করেননি । পদত্যাগপত্র এলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জানানো হবে ।"

অন্যদিকে, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে । তিনি বলেন, "জনপ্রতিনিধিরা না থাকলেও পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীরা রয়েছেন । নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে । কোনও সমস্যা হবে না ।"

এর মধ্যেই ড্রেনেজ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ তারক সিং পদত্যাগ করেছেন । বর্ষা আসন্ন হওয়ায় শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে । সেই প্রসঙ্গে স্মিতা পাণ্ডে জানান, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন করে সমস্যার জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে । শুক্রবার থেকে বরোভিত্তিক বৈঠক শুরু হবে । কমিশনারের কথায়, "সমস্ত পাম্পিং স্টেশন সচল রয়েছে । কিছু এলাকায় জল জমার প্রবণতা থাকলেও তা দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে ।"

একদিকে মেয়রের পদত্যাগ নিয়ে জল্পনা, অন্যদিকে আদালতের নির্দেশে অধিবেশন ডাকার প্রস্তুতি ! সব মিলিয়ে কলকাতা পুরভবনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার ঘন মেঘে ঢাকা ।

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MAYOR FIRHAD HAKIM
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ফিরহাদ হাকিম
MALA RAY
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