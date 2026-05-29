এভারেস্টে ট্রাফিক জ্যাম! সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের হাড়হিম গল্প শোনালেন সৌমেন

এভারেস্টে ট্রাফিক জ্যাম! সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের হাড়হিম গল্প শোনালেন সৌমেন
বিপদ কোথায়, কীভাবে পৌঁছানো যায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে! বিশ্ব এভারেস্ট দিবসে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশের কাছে নিজের হাড়হিম করা গল্প শোনালেন এভারেস্টজয়ী বাঙালি পর্বতারোহী৷
Published : May 29, 2026 at 7:49 PM IST
বর্ধমান, 28 মে: মাউন্ট এভারেস্টের মাথায় দাঁড়িয়ে সূর্যের প্রথম আলো দেখা - স্বপ্নটা শুনতে যতটা রোম্যান্টিক, বাস্তবে ততটাই কঠিন, বিপজ্জনক, আর কখনও কখনও নির্মম । এই এভারেস্টেও হচ্ছে রীতিমতো ট্যাফিক জ্যাম, ডেথ জোনে বাড়ছে বিপদের হাতছানি, একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যুর সম্ভাবনা । প্রতি বছর ঘটছে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ৷ তবুও এভারেস্টের অমোঘ টানে ছুটে চলেছেন পর্বতারোহীরা । বিপদ কোথায় লুকিয়ে, কীভাবে পৌঁছানো যেতে পারে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের শিখরে, 29 মে, বিশ্ব এভারেস্ট দিবসে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে নিজের জীবনের হাড়হিম করা গল্প শোনালেন এভারেস্টজয়ী বাঙালি পর্বতারোহী সৌমেন সরকার ।
বিশ্ব এভারেস্ট দিবস
1953 সালে আজকের দিনেই নিউজিল্যান্ডের পর্বতারোহী স্যার এডমন্ড হিলারি এবং নেপালি শেরপা তেনজিং নোরগে প্রথম বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে পৌঁছন ৷ সেই দিনটিকে স্মরণে রেখেই 29 মে পালিত হয় বিশ্ব এভারেস্ট দিবস ৷ এই দিনেই আবার তেনজিং নোরগের জন্মদিন ৷ আর বর্ধমান শহরের রানিসায়র পাড় এলাকার বাসিন্দা বাঙালি পর্বতারোহী সৌমেন সরকার পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন 2025 সালের মে মাসে ।
প্রায় 21 বছর ধরে বিভিন্ন পর্বত অভিযানে যাচ্ছেন 55 বছরের সৌমেন । পূর্ত দফতরের জাতীয় সড়ক সাব ডিভিশনের সহকারী বাস্তুকার হিসেবে তিনি কর্মরত হলেও তাঁর নেশা পর্বত অভিযান । ইতিমধ্যেই তিনি পাঁচটি পর্বত শৃঙ্গ জয় করেছেন । 2018 সালে মাউন্ট স্টক কাংগ্রি, 2022 সালে মাউন্ট নুন, 2022 সালে মাউন্ট ইউনাম, 2023 সালে রাশিয়ার মাউন্ট এলব্রুস ও 2024 সালে মাউন্ট ডেও টিব্বা জয় করেন তিনি ।
এভারেস্টে ট্রাফিক জ্যাম
এভারেস্ট বিজয়ী সৌমেন সরকারের কথায়, "এভারেস্ট শুধু একটা পাহাড় নয়, এটা একটা পরীক্ষা - শরীরের, মনের, আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার ।" পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা আজ প্রায় 8848.86 মিটার, আর সেটাও নাকি প্রতি বছর একটু একটু করে বাড়ছে । কিন্তু শুধু উচ্চতাই নয়, এভারেস্টের প্রতি বাড়ছে মানুষের আকাঙ্ক্ষাও । এ বছরই প্রায় 497 জন পর্বতারোহীকে অনুমতি দিয়েছে নেপাল সরকার । আর সেখান থেকেই শুরু হয় এক অদ্ভুত সমস্যা - 'এভারেস্টে ট্রাফিক জ্যাম'।
বরফে মোড়া সরু পথ, সামনে ধীরগতির আরোহী, আর পিছনে দীর্ঘ লাইন - এই দৃশ্যটাই এখন নাকি স্বাভাবিক । বিশেষ করে 'এভারেস্ট ব্যালকনি' বা 'হিলারি স্টেপ'-এর মতো জায়গায় এই জট ভয়ংকর রূপ নেয় । সৌমেন সরকার নিজের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে জানান, "ওইসব জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মানেই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা । সামনে যাওয়ার উপায় নেই, পিছনেও ফেরা যায় না । ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় ।"
মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা
তার উপর হঠাৎ তুষারঝড় । চোখের সামনে বরফের কণা ধেয়ে আসছে, দৃষ্টিশক্তি প্রায় শূন্য । এমনই এক পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে থাকা শেরপা নিজের নাইট ভিশন চশমা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন । 'ভাবুন,' বলছিলেন সৌমেন, "একটা সরু বরফঢাকা পথে সামনে ধীরগতির একজন, আর পিছনে লম্বা লাইন । কেউ দ্রুত যেতে পারছে না, কেউ ফিরতেও পারছে না ।" এই জ্যাম সবচেয়ে বেশি হয় 'এভারেস্ট ব্যালকনি' আর হিলারি স্টের-এর মতো বিপজ্জনক জায়গায় । সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা মানেই মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা ।
সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে থমকে যান সৌমেন । বলেন, "হিলারি স্টেপে দাঁড়িয়ে আছি । সামনে এগোনোর উপায় নেই, পিছনে ফেরার পথও নেই । হঠাৎ তুষারঝড় শুরু হল । বরফের কণা মুখে এসে আঘাত করছে । চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না । তখন আমার সঙ্গে থাকা শেরপা তাঁর নাইট ভিশন চশমা দিয়ে সাহায্য করলেন। না-হলে হয়তো আজ এই গল্প বলার সুযোগ পেতাম না ।"
সবচেয়ে বিপজ্জনক 'ডেথ জোন'
আরও বড় বিপদের নাম 'ডেথ জোন'। 8000 মিটারের উপরে উঠলেই অক্সিজেনের মাত্রা এত কমে যায় যে শরীর কার্যত বিদ্রোহ শুরু করে । ক্লান্তি, বিভ্রান্তি, তীব্র তেষ্টা - সব মিলিয়ে জীবন যেন সুতোয় ঝুলে থাকে । তবুও অনেকেই ফিরে আসতে চান না । কারণ তখন তাঁদের উপর কাজ করে 'সামিট ফিভার' - শীর্ষে পৌঁছানোর এক অদম্য জেদ । সৌমেনের কথায়, "শরীর বলছে থামো, কিন্তু মন বলছে এগিয়ে চলো - এই লড়াইটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক ৷" তাঁর মতে, যতটা শক্তি দিয়ে উপরে ওঠা হয়, তার দ্বিগুণ সতর্কতা দরকার নামার সময় । কারণ বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই ঘটে নামার পথে, যখন ক্লান্ত শরীর ভারসাম্য রাখতে পারে না ।
এই মরশুমেই পাঁচজন পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছে - এই তথ্যও মনে করিয়ে দেন সৌমেন ৷ তাঁর মতে, এভারেস্ট জয় মানেই জীবনের সঙ্গে এক কঠিন জুয়া খেলা । তবে শুধু বিপদ নয়, আরেকটি বড় চিন্তার বিষয় পরিবেশ । বেস ক্যাম্পে প্রায় এক মাস থাকার সময় অনেকেই ফেলে যান অক্সিজেন সিলিন্ডার, প্লাস্টিক, ক্যান । এই মরশুমেই প্রায় 200 কেজি আবর্জনা নামানো হয়েছে শৃঙ্গ থেকে । এর ফলে বরফ গলনের ধরন বদলাচ্ছে, বাড়ছে ফাটল - বিশেষ করে খুম্বু আইসফলে ।
সরকারি সাহায্যের আবেদন
শেষে নিজের রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলতে ভুললেন না সৌমেন । তাঁর মতে, সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহণে এগিয়ে থাকলেও পূর্ব বর্ধমানে প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রায় নেই । তাঁর আক্ষেপ, "ইচ্ছা থাকলেও ছেলেমেয়েরা প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে না ৷" সরকারের কাছে তাঁর আবেদন, এই খেলাকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হোক, তৈরি হোক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিলুক প্রাপ্য সম্মান ।
বিশ্ব এভারেস্ট দিবসে দাঁড়িয়ে সৌমেন সরকারের গল্প শুধু একজন পর্বতারোহীর সাফল্যের কাহিনি নয় ৷ কারণ, এভারেস্ট জয় করা মানে শুধু শীর্ষে পৌঁছানো নয় - বরং নিরাপদে ফিরে এসে সেই গল্পটা বলতে পারাই আসল সাফল্য । শিখরে পৌঁছানোর প্রতিটি পদক্ষেপে লুকিয়ে থাকা লড়াই, দায়িত্ব আর সচেতনতার এক অদম্য ইচ্ছাশক্তির গল্প, যেখানে মানুষ বারবার প্রমাণ করে - প্রকৃতি যতই কঠিন হোক, স্বপ্নের সামনে তা হার মানে । তবে সেই স্বপ্ন ছোঁয়ার পথে দরকার সচেতনতা, প্রস্তুতি আর প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ।