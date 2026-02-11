বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, মাঘ শেষের আগেই রাজ্যে হাজির বসন্ত !
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কম রয়েছে ৷ তবে, শীঘ্রই এর পরিবর্তন ঘটবে ৷
Published : February 11, 2026 at 10:12 AM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: বড় হয়েছে দিন, বেড়েছে তাপমাত্রা ৷ মাঘের শেষে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে শীত ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী তিনদিন বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ চলতি সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ শনিবার স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা ৷
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলেন, "কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এই মুহূর্তে স্বাভাবিকের থেকে কম । মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 2.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল । তবে, বুধবার সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা ৷ বৃহস্পতিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । সপ্তাহন্তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে । বৃষ্টি বা ঘন কুয়াশার আপাতত কোনও সতর্কবার্তা নেই ।"
আজকের আবহাওয়া
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকলেও দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার ৷
বঙ্গ থেকে শীতের বিদায়
মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান দখল করেছে সিউড়ি ৷ সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলে শীতলতম স্থান ছিল পুণ্ডিবাড়ি ও আলিপুরদুয়ার ৷ এই দুই জায়গারই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । তবে, বুধবার থেকে ধীরে ধীরে সেখানেও পারদ চড়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সপ্তাহন্তে শীতের আমেজ অনেকটা কমবে । রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই মুহূর্তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 2-3 ডিগ্রি কম রয়েছে । তবে, বুধবার থেকে রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে ৷ পূর্বাভাস অনুযায়ী, 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে রাতের তাপমাত্রা । যদিও, দিনের তাপমাত্রায় বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই । তবে, সামান্য উর্ধ্বমুখী হবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ ।
বৃহস্পতি থেকে রবিবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়া দফতরের । ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা নেই । যদিও, বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে খুব হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে ।
মঙ্গলবার কেমন ছিল আবহাওয়া ?
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 0.9 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 2.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 84 এবং সর্বনিম্ন 29 শতাংশ ।