কালীপুজো মিটতেই ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি বঙ্গজুড়ে, শনি-রবিতে নামবে পারদের কাঁটা
West Bengal Weather Forecast: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির বিরতি ৷ তবে আলোর উৎসব দীপাবলিতে বৃ্ষ্টি না-হলেও ভাইফোঁটায় ভিজবে বাংলা ৷
Published : November 7, 2026 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: হেমন্তের হিমে শীতের অনুভূতি। তবে শীতের দেখা বঙ্গের আবহে আপাতত নেই। বরং ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালীপুজো, আলোর উৎসব শেষ হতেই নতুন সপ্তাহে বৃষ্টির ভ্রুকুটি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, কালীপুজোর পর অর্থাৎ মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
তবে আজ, শনিবার ও আগামিকাল রবিবার শুষ্ক এবং মনোরম আবহাওয়া থাকবে। সপ্তাহান্তে অর্থাৎ আজ থেকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হতে পারে। দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামতেও পারে তাপমাত্রা ।
হঠাৎ করে এই পরিবর্তনের কারণ কি ?
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি অসমেও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে । তবে তার প্রভাব সংলগ্ন বাংলাদেশের উপর বেশি। কিন্তু ঘুরপথে প্রভাব পড়ছে এ রাজ্যেও । আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
কেমন থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া ?
- আগামিকাল পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া, সমতলে ৷ কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ, কোথাও পরিষ্কার আকাশ লক্ষ্য করা যাবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
আজ দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে। সকাল ও সন্ধ্যা মনোরম আবহাওয়া থাকবে ৷ হালকা শীতের আমেজ পশ্চিমের জেলাগুলিতে থাকবে ৷
- আগামী পরশু, সোমবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে। উপকূলের কাছাকাছি 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
- মঙ্গলবার বৃষ্টির ব্যপকতা বাড়বে সব জেলায়। কলকাতা, দুই 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
- বুধবার অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ৷ সঙ্গে কোথাও কোথাও 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
কেমন থাকবে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া ?
- রবিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। আজ শনিবারের মধ্যে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি কমতে পারে।
- সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা এবং দুই দিনাজপুরে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা বাতাস বইবে। দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া ৷
- মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও দু'এক জায়গায় দমকা বাতাস থাকতে পারে।
- বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উপরের জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ৷
কলকাতার আবহাওয়া ?
- কালীপুজোর দিন অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আজ থেকে কমতে পারে তাপমাত্রা ৷ বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতায় ৷
শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্বর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 ও সর্বনিম্ন 54 শতাংশ।