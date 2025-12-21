ETV Bharat / state

মরশুমের শীতলতম কলকাতা, বড়দিনে জাঁকিয়ে শীত

শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 5 ডিগ্রি নীচে চলে যায় ৷ তার জেরে একধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে শীতের আমেজ ৷ তবে রবিবার থেকে বদলাবে পরিস্থিতি ৷

KOLKATA WEATHER UPDATE
মরশুমের শীতলতম কলকাতা (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 21, 2025 at 8:43 AM IST

|

Updated : December 21, 2025 at 10:05 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর : ছুটির সকালে আরও খানিকটা নামল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14. 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা মরশুমের শীতলতম ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের থেকে বেশ খানিকটা কম থাকতে চলেছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । তবে তার মানে এই নয় যে এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়বে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৷ বরং আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খানিকটা বাড়তে পারে ৷ কিন্তু পরে আবারও নামবে তাপমাত্রার পারদ ৷

শুক্রবার সন্ধ্যার পর আবহাওয়া দফতর জানায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 5 ডিগ্রি নীচে চলে গিয়েছে ৷ এখান থেকে মনে হতেই পারে শীত বুঝি জাঁকিয়ে পড়ল অবশেষে। কিন্তু হাওয়া অফিস এই অনুমানকে মান্যতা দিতে নারাজ ৷ তাদের যুক্তি, শনিবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ রাজ্যের সব জেলার আকাশ ঢেকে ছিল কুয়াশায়। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কুয়াশা সংক্রান্ত সতর্কতাও জারি করতে হয়। কুয়াশার কারণে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হেলিকপ্টার রানাঘাটে নামতে পারেনি ৷

পাশাপাশি ঠান্ডা হাওয়ার শিরশিরানিও টের পেয়েছেন রাজ্যবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, কুয়াশার দাপট বেশি থাকায় সূর্যের তাপ কম ছিল। সে কারণে এক দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমেছে প্রায় 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এই শীতের শিরশিরানি স্থায়ী হবে না। রবিবার থেকেই কুয়াশা সরতে শুরু করবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের বাড়বে দিনের তাপমাত্রা। তবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে স্বাভাবিকের উপরে চলে যাবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷

সবমিলিয়ে শীতের আমেজ বজায় থাকলেও কনকনে শীতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকটা দিন। আগামী চার দিন রাজ্যে তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। তারপরের তিন দিন 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস নামবে পারদ। বড়দিনের সময় কাঙ্খিত শীত মিলতে পারে রাজ্যের আবহে। নতুন বছরও আসবে মন ভালো করা শীতের বার্তা নিয়ে ৷

তার আগে আপাতত রাজ্যের কোথাও ঝড়বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশাও কিছুটা কমবে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদহে কুয়াশার পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবার দক্ষিনবঙ্গের শীতলতম স্থান পুরুলিয়া। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের সমতলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আলিপুরদূয়ারে,সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 92 শতাংশ সর্বনিম্ন 68 শতাংশ। আজ রবিবার দিনের আকাশ মূলত পরিস্কার। ভোরে কুয়াশার দাপট ছিল । আর সেই কারণেই দিনের তাপমাত্রা বা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা খুব একটা বাড়তে পারবে না ৷ কিন্তু আকাশ যতক্ষণ না পর্যন্ত মেঘ ও কুয়াশা মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ তাপমাত্রায় চোখে পড়ার মতো বদল হবে না ৷ জাঁকিয়ে শীতও পড়বে না ৷

Last Updated : December 21, 2025 at 10:05 AM IST

WEST BENGAL WEATHER UPDATE
KOLKATA TEMPERATURE
KOLKATA CHRISTMAS
বড়দিনে জাঁকিয়ে শীত
KOLKATA WEATHER UPDATE

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

