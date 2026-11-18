দুর্যোগের ভ্রূকুটি অন্ধ্রপ্রদেশে, বৃষ্টির ঝাপটা দক্ষিণবঙ্গে
West Bengal Weather Forecast: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল ও অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ এর প্রভাব পড়বে বঙ্গে ৷
Published : November 18, 2026 at 7:08 AM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’ ৷ গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে 5টায় দক্ষিণ ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থান করছিল ঘূর্ণিঝড়টি ৷ 20 নভেম্বর, শুক্রবার অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’ ।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়টি ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আজ বুধবার সকালে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে তা অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নিতে পারে ৷ এরপর উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে শুক্রবার 20 নভেম্বর দুপুর নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূলে নেল্লোর ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী এলাকায় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সময় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 120 থেকে 130 কিলোমিটার হতে পারে ৷ দমকা হাওয়ার গতিবেগ পৌঁছতে পারে ঘণ্টায় 145 কিলোমিটারে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশ ও সংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলে ইতিমধ্যে জারি হয়েছে সাইক্লোন অ্যালার্ট ৷
ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর পরোক্ষ প্রভাব পড়তে চলেছে রাজ্যে । আজ বুধবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শুরু হতে পারে বৃষ্টি ৷ আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এদিন উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, কলকাতা ও হাওড়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
আজ কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা ৷ বেলা বাড়লে আকাশ আরও মেঘলা হবে ৷ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 22 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ৷
বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে ৷ উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ দু'দিনই বজ্রপাত এবং ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷
শনিবার পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে ৷ উত্তরবঙ্গে আপাতত স্বস্তি ৷ আজ বুধবার থেকে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে ৷
শনিবার ও রবিবার মালদা এবং দুই দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এদিকে, 20 নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম-মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ যাঁরা ইতিমধ্যে সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের উপকূলে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি কম । এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 93 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 59 শতাংশ ৷