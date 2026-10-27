শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় অর্ণব, বুধবার থেকে রাজ্যে বৃষ্টি-দুর্যোগ
West Bengal Weather Update: অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ‘অর্ণব’ । এর প্রভাবে আগামিকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
Published : October 27, 2026 at 7:53 AM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এর প্রভাবে আগামিকাল বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি, ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও রয়েছে, পূর্বাভাসে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । ঘূর্ণিঝড় অর্ণব ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে ।
আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ‘অর্ণব’ । গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে 5টায় ঘূর্ণিঝড়টি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল । গত 12 ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়টি আরও শক্তি বাড়িয়ে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে পরে উত্তর-পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূলের মাঝামাঝি বাপতালা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যে স্থলভাগে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে । ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আগামিকাল বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে ।
মঙ্গলবার থেকে বুধবারের মধ্যে দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পরশু বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে । দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে । পাশাপাশি ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
শুক্রবার দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বৃষ্টি হতে পারে । সপ্তাহান্তে শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমার সম্ভাবনা থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি চলবে ।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস: উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । উত্তরবঙ্গে বুধবার 28 অক্টোবর থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আজ মঙ্গলবার 27 অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে ।
আগামিকাল 28 অক্টোবর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । 29 ও 30 অক্টোবর দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির (70-110 মিলিমিটার) সতর্কতা রয়েছে । সঙ্গে 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া, এবং বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে । 31 অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । 1 নভেম্বর থেকে বৃষ্টি কমতে পারে ।
এদিকে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর । এদিন থেকে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 27 থেকে 29 অক্টোবর বাংলা ও ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদের 26 অক্টোবরের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসার পরামর্শ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে ।
তবে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় প্রভাব ফেললেও বাংলায় তার প্রভাব কমই পড়বে । প্রশাসনের তরফে অবশ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থার দিক থেকে কোনো খামতি রাখা হয়নি ।
সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি, স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 88 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 53 শতাংশ ।
মঙ্গলবার দিনের আকাশ শুরুতে আ়ংশিক মেঘলা থাকবে । পরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।